 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шамалганщики. Племянники Назарбаева вернулись в родовое село первого президента Казахстана, - "МК"
00:22 28.01.2022

Сестра елбасы поселилась в алматинском ЖК

Большая семья Нурсултана Назарбаева постепенно возвращается в родные пенаты. Мы связались с людьми, которые в курсе местонахождения некоторых ближайших родственников елбасы. Жители Шамалгана, родового села первого президента Казахатана, рассказали последние новости.

Сестра елбасы поселилась в алматинском ЖК

Жители села Шамалган, где родился Нурсултан Назарбаев и где до недавнего времени проживали его родной брат с детьми и сестра, внимательно следят за передвижениями влиятельных земляков.

Некоторые сельчане поделились своими наблюдениями.

- В местной прессе опубликовали расследование, что семья Назарбаевых владеет участками земли рядом с парком первого президента в Алматы, там они якобы построили дворцы - говорит один из собеседников. – В Казахстане никто не удивился этому. Негласно в каждой области и в природном заповеднике имеется немало недвижимости семьи елбасы. Особенно много у них домов в Восточном Казахстане, где горы Алтая. Ну и в самой алматинской области хватает.

Еще неделю назад дома членов семьи Назарбаевых, которые находятся в Шамалгане, пустовали. По нашим данным, за несколько дней до протестов, все родственники Елбасы покинули село.

- Недавно все Назарбаевы стали потихонечку возвращаться, - добавляет еще один житель Шамалгана. – Известно, что приехали в село племянники бывшего президента, сыновья брата Назарбаева, Болата.

ФОТО СЕЛА ШАМАЛГАН.
- Сам Болат где?

- Про него ни слуху ни духу. А вот сам Нурсултан Назарбаев, по нашим данным, в Астане (Нур-Султане. - "МК").

- В Шамалгане находится также дом родной сестры экс-президента. Она сейчас на месте?

- Ее нет в селе. Вроде она пока остановилась в Алматы. Живет с дочерью в ЖК. Она ведь пожилая женщина, с ногами у нее проблемы, ходить ей тяжело. За ней нужен уход.

- Она в обычной квартире живет?

- Квартира обычная, дом большой. Но простые люди не могут позволить там купить себе жилье. Это район элитных ЖК.

- В Шамалгане дома Назарбаевых продолжают охраняться?

- Да. Интересно, что семья Болата Назарбаева нанимает в охрану только турков, которые давно живут в селе. Казахам он не доверяет. Дело в том, что по молодости Болат работал сантехником, потом был водителем. В те годы любил выпить. Однажды так напился, что свалился на улице. Турки его подняли, дотащили до дома, на улице не оставили. С тех времен он считает турков чуть ли не родственниками.

Говорят, что на одном мероприятии, где собрались родственники, земляки и одноклассники Болата, сам он вспомнил тот случай, когда лежал пьяный на улице. Тогда он обмолвился: если я туркам прикажу целовать мой голый зад, они, не задумываясь, поцелуют, а вы все отвернетесь от меня.

Не случайно, в Шамалгане вечерами только турки позволяют себе ездить на машинах без номеров с тонированными стеклами.

ДОМА С ОДИНАКОВЫМИ ВОРОТАМИ ПРИНАДЛЕЖАТ РОДСТВЕННИКАМ НАЗАРБАЕВА.
- Аким села тоже приближенный к семье?

- Про акима (главу администрации - "МК") есть одна история. По слухам, он раньше работал официантом в одном из кафе Болата. Однажды попал на глаза брату Назарбаева, приглянулся ему, тот и сделал его главой села. А прежнего акима, говорят, уволили за то, что он не мог перед Нурсултаном Назарбаевым зарезать скот. Может, байки, но об этом все село судачит.

Единственное, что расстраивает шамалганцев во всей это истории – закрытие рынка "Алтын Орда".

- Рынок "Алтын Орда" - аналог вашего "Черкизовского рынка". Он принадлежит Болату Назарбаеву, - добавляет собеседник. – Несмотря ни на что, народу будет жалко, если рынок совсем закроется. За время пандемии только он работал без сбоя. Но, оказывается, многие годы руководство рынка в казну не оплатило ни цента налогов. Теперь вы понимаете, почему брата Назарбаева Болата называют властелином всей алматинской области.

Ирина Боброва
27.01.22

Источник - mk.ru
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