Назарбаев оставляет Токаеву троянского коня, - В.Панфилова

00:26 28.01.2022

27.01.2022



Правящая партия Казахстана теряет доверие граждан

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Касым-Жомарт Токаев может стать лидером партии Nur Otan.

В Казахстане 28 января состоится внеочередной съезд партии Nur Otan. Об этом сообщил первый зампредседателя партии Бауыржан Байбек. Главным вопросом станет избрание нового председателя. Вместо Нурсултана Назарбаева пост должен занять президент Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, Назарбаев расстанется с последним политическим активом. В стране раздаются призывы к Токаеву не брать на себя функции председателя партии, поскольку она себя дискредитировала.



На внеочередном съезде партии также ожидается избрание и нового состава руководящих органов – бюро и политсовета. Изменения претерпит и партийный список депутатов парламента. Смена же лидера партии готовилась давно. Нурсултан Назарбаев еще в ноябре 2021 года сообщил о решении передать этот пост своему преемнику, президенту Касым-Жомарту Токаеву.



К тому времени Токаев уже стал председателем Ассамблеи народа Казахстана. Однако всей полноты власти у Токаева не было. Как сказал "НГ" политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев, чиновники, они же члены партии Nur Otan, банально саботировали решения Токаева. Он сам это признал в "послании народу", когда впервые заявил: кто мешает, не хочет выполнять решения, должны уйти из правительства.



Таким образом, у Нурсултана Назарбаева оставались бы лишь пожизненный статус "лидера нации – елбасы" и пожизненный пост председателя Совета безопасности. Транзит власти считался бы завершенным, но произошли январские беспорядки, во время которых Токаев для большей эффективности сместил Назарбаева с поста главы Совбеза и объявил себя его председателем. После этого глава государства провел кадровую чистку и, как считают эксперты, в дополнительном административном ресурсе сегодня более не нуждается.



Структура партии Nur Otan громоздкая и неэффективная. Попытки Назарбаева переформатировать партию – а он этим занялся после того, как покинул пост президента в марте 2019 года, – к успеху не привели. По словам Сатпаева, у нее очень низкий уровень доверия и рейтинг среди населения. Это партия номенклатуры, у нее внутри свои течения. Идет постоянная борьба за ресурсы, за власть. Во время кризисных ситуаций в Казахстане партия Nur Otan никогда не демонстрировала каких-либо достоинств, не становилась посредником между властью и обществом. В очередной раз это проявилось именно в ходе недавних январских беспорядков: даже когда протестующие начали поджигать офисы Nur Otan, никто из представителей партии в урегулирование ситуации не включился. В Казахстане крепнет мнение, что эту партию нужно распустить.



Политики и эксперты Казахстана называют Nur Otan партией вчерашнего дня и призывают Токаева воздержаться от предложения Назарбаева возглавить ее. "От решения Токаева будет зависеть, пойдем мы в день завтрашний или вернемся в день вчерашний", – считает политик Айдар Алибаев. По его словам, эта партия не сможет существовать без административного ресурса, и президент должен стать ее крышей. "У партии нет доверия в народе. Пользуясь ресурсом первого президента, она проводила все то, за что ее народ невзлюбил: нечестные выборы, фальсификации, огромные траты денег непонятно куда и много говорильни, от которой не было результатов. У Токаева сегодня много задач в политической, экономической, социальной сферах, а брать на себя беду в виде партии Nur Otan – это путь в никуда", – сказал Алибаев порталу Zonakz. Он считает, что если президент Токаев все же возглавит Nur Otan, то допустит большую политическую ошибку.



Вопрос, нужен ли сегодня Токаеву неработающий инструмент, остается открытым. Политолог Талгат Калиев называет партию наиболее токсичным активом первого президента, поскольку она ассоциируется с коррупцией и низким уровнем эффективности госаппарата, состоящего преимущественно из членов этой партии. Поэтому Калиев не исключает, что Токаев откажется возглавить партию.



"Nur Otan нуждается в самых решительных изменениях, значительно больших, чем "перезагрузка", "модернизация", с выводом на качественно новый уровень конкурентоспособности, гарантирующих победы на открытых и честных выборах", – полагает Калиев. По его мнению, в числе первоочередных мер можно осуществить ребрендинг партии, преобразовав ее в условный "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"). В противном случае эту нишу займут другие партии, а Nur Otan на следующих выборах без административного ресурса останется ни с чем.



К слову, рыхлость партии уже проявилась. В эти дни многие члены Nur Otan положили на стол свои партийные билеты, заявив об утрате доверия к руководству. Например, покинувший партию известный политик и экономист Рахим Ошакбаев написал на своей странице в Facebook: "Nur Otan несет безусловную моральную ответственность за происходящую в стране катастрофу в социально-экономической и политической сферах".



Партию трясет по всей стране. Например, в Семее в Восточно-Казахстанской области из ее рядов сразу вышли 150 человек. В Темиртау Nur Otan покинул председатель Общественного совета в Карагандинской области 70-летний Рафик Ипкаев, назвав свое решение продиктованным "безответственным и трусливым поведением" руководителей центральных органов партии и ее филиалов во время январских беспорядков.