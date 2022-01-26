Бремя вежливого человека. Россию просят срочно прислать войска в Буркина-Фасо

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Митингующие в Буркина Фасо проклинали Францию и призывали Россию

27 января 2022, Евгений Крутиков

Целый африканский город оказался обвешан российскими флагами, а участники специального митинга потребовали от России помощи. Какая российская организация способна помочь жителям Буркина-Фасо, почему гражданам этой страны понравилось то, как действовали россияне в соседней Мали – и отчего Франция всем этим так недовольна?



В Уагадугу, столице западноафриканского государства Буркина-Фасо, в котором на днях произошел очередной военный переворот, прошел масштабный митинг. Его участники размахивали флагами России, топтали французский флаг и призывали Москву помочь в борьбе с джихадистами, регулярно вторгающимися в Буркина-Фасо из Мали. Считается, что главной причиной мятежа военных стала как раз неспособность президента Роша Каборе защитить страну от набегов мусульманских экстремистов.



Ранее соседняя Мали разорвала все договоренности с Францией и обратилась к структурам, близким к так называемой ЧВК "Вагнера", с просьбой прибыть в страну. Это вызвало дипломатический конфликт между Парижем и Москвой. Тогда тоже все начиналось с российских флагов на митинге в Бамако. Тенденция, однако.



За прошлый год в Мали прибыло несколько групп вооруженных россиян, которые уже успели вступить в бой с экстремистами. Кроме того, российские инструкторы, возможно, будут тренировать армию Мали по той же схеме, как это было ранее сделано в Центрально-Африканской Республике. За помощью к России обратилось и новое правительство соседней Гвинеи, сформированное после сентябрьского военного переворота прошлого года.



"Русские добились хороших результатов в других африканских странах, – сказал один из участников акции в Уагадугу New York Times. – Мы надеемся, что они могут сделать то же самое здесь". По ряду данных, возглавивший переворот в Буркина-Фасо полковник Поль-Анри Дамиба в прошлом году вежливо предлагал свергнутому президенту Рошу Каборе "обратиться к русским" за помощью, но Каборе его не поддержал, за что и поплатился.



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На "просьбу" митинга в Уагадугу (его участники потом принялись развешивать российские флаги на зданиях в центре города) оперативно откликнулось Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) и лично его руководитель Александр Иванов. СОМБ – это что-то вроде профсоюза российских инструкторов, работающих в ЦАР. Некоторые источники связывают его с питерским бизнесменом Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнера". Подчеркнем, что юридически такой организации не существует, это собирательное название, которое используют в западных СМИ для российских военных специалистов и инструкторов, работающих по контракту за пределами РФ.



Руководитель СОМБ Александр Иванов опубликовал в "Твиттере" обращение на французском языке. В письме от имени Александра Иванова говорится о тесных связях России с Буркина-Фасо, которые сформировались еще во времена СССР. Иванов отдельно упоминает военного и революционера Тома Санкара, которого также называли "африканским Че Геварой". Подчеркивается, что старшее поколение жителей Буркина-Фасо с ностальгией вспоминает времена дружбы и военно-технического сотрудничества с СССР.



Иванов отмечает, что ситуация в Буркина-Фасо изменилась. Значительную территорию страны контролируют боевики, а французская армия, которая почти десятилетие проводит антитеррористическую операцию, успеха не добилась. Как утверждает Иванов, цель военных, свергнувших правительство и захвативших власть в стране, – победить терроризм и защитить свой народ. Он называет их новых поколением "африканских Че Гевар".



"Я думаю, что, если российских инструкторов пригласят сформировать новую армию Буркина-Фасо, они эффективно с этим справятся, – пишет Иванов. – СОМБ готов поделиться опытом, приобретенным в ЦАР, по быстрой организации и качественной работе, чтобы построить армию, готовую воевать и взять под контроль ситуацию с безопасностью в стране в короткие сроки".



О самом Александре Иванове известно немногое. Ему за 60, он окончил Общевойсковую Академию Вооруженных сил РФ в Москве, а затем и Академию Генштаба. В армии с 1978 года, ныне на пенсии. Общий армейский стаж – 33 года службы, ветеран боевых действий. Предположительно из Питера, но это не точно. Носит очки и окладистую седую бороду а-ля актер Шон Коннери. Выступает от лица всех российских инструкторов в ЦАР, как глава СОМБ, дает пресс-конференции на официальных площадках в Москве и Банги. Награжден грамотой правительства ЦАР "за помощь в борьбе против вооруженных бандитских формирований".



Отсылка к Че Геваре не случайна. Капитан Тома Санкара, захвативший власть в стране (тогда это еще была Верхняя Вольта) в 1983 году, действительно считал аргентино-кубинского революционера своим кумиром. Санкара провел в стране радикальные реформы по кубинскому образцу. С помощью кубинских же специалистов за два года привил два с половиной миллиона детей от всех болезней, сократив детскую смертность в два раза, национализировал все, до чего дотянулся, ликвидировал родо-племенной строй, запретил рабство, построил 700 км дорог, окончательно изгнал французов во всех их проявлениях. Он отказывался брать деньги Валютного фонда, эмансипировал женщин, вступил в войну с Мали, переименовал страну из "колониальной" Верхней Вольты в Буркина-Фасо ("страна честных людей") и клеймил неоколониализм с трибуны ООН.



Это не понравилось сразу всем. Вожди племен потеряли бесплатную рабочую силу, колдуны вообще средств к существованию лишились, не выдержав конкуренции с лучшей в мире кубинской медициной. Французы очень переживали за золотые рудники и хлопковые плантации. Банкиры недополучили свою маржу. Мали и Либерия почувствовали угрозу, а их лидеры не выдерживали популистской конкуренции с Тома Санкара, который, будучи президентом, жил в лачуге на зарплату армейского капитана и ездил на работу на велосипеде. Чиновники лишились дорогих машин – Санкара насильно пересадил их всех на самый дешевый "Рено 5" и сократил им зарплату в разы. Американцы получили еще одного просоветского лидера с крайне левацкими взглядами.



В результате 15 октября 1987 года президент Тома Санкара был убит в ходе военного переворота, организованного французами в соавторстве с Мали, Камеруном и Либерией. Все его социальные начинания были свернуты, а первое, что сделал новый глава страны Блэз Компаоре – купил себе личный самолет на деньги, которые были зарезервированы на благоустройство бедных пригородов Уагадугу. А затем взял в Париже крупный кредит. Французы триумфально вернулись в Буркина-Фасо и, несмотря на бесконечные перевороты и мятежи, до прошлого года прочно там сидели.



Президент Макрон, посетив Уагадугу, пытался извиняться за убийство Тома Санкара, но как-то неубедительно. Убитый лучший друг Че Гевары до сих пор кумир в Буркина-Фасо, особенно среди бедноты. За союз с Францией выступают те, кого с натяжкой можно назвать "африканским средним классом", и племенная элита, связанная с режимом Блэза Компаоре. Даже профранцузское правительство Роша Каборе было вынуждено считаться со стихийным культом Тома Санкара. Президент Каборе даже был вынужден арестовать и судить непосредственного исполнителя убийства легендарного лидера – полковника Жильбера Дьендере.



Примечательно, что первое, что сделали нынешние путчисты (еще до развешивания российских флагов), – освободили полковника Дьендере. Че Гевара Че Геварой, но своих не бросаем. Кстати, "африканским Че Геварой" Евгений Пригожин 22 января назвал лидера соседней Мали Ассими Гойта. В интервью некоему "панарабскому" порталу питерский бизнесмен развил целую теорию современного революционного развития черной Африки.



"Нет ничего удивительного в том, что многие африканские государства стремятся освободиться. Это происходит, потому что Запад пытается удерживать население этих стран в полуживотном состоянии. Все, что они там делают – занимаются интригами: одной рукой создают террористические группировки, а другой рукой с ними же борются, и, к сожалению, делают это очень плохо.



Все эти так называемые перевороты происходят из-за того, что Запад пытается управлять государствами и подавлять их национальные приоритеты, навязывать чуждые африканцам ценности, иногда явно глумясь над ними. Одновременно с этим занимается разграблением большинства африканских государств. Кстати, в отличие от западной псевдодемократии, Россия уважает и поддерживает национальные приоритеты и ценности", – заявил Пригожин.



"Сегодня в Африке мы наблюдаем зарождение нового освободительного движения. И в нем уже появились ярчайшие имена. Одно из них – Фостен Арканж Туадера, который не побоялся и противопоставил себя международному бандитизму в ЦАР, не позволил экстремистским организациям захватить его страну. Другим ярчайшим явлением стал полковник Ассими Гойта, фактически он – африканский Че Гевара. Кроме того, не могу не упомянуть лидера Гвинеи Мамади Думбуя.



Сейчас на африканском небосводе взошло еще одно новое имя – подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Таким образом на континенте идут процессы обновления и уверен, что в ближайшее время освободительные движения охватят большую часть Африки. Началась новая эпоха ее деколонизации", – подчеркнул бизнесмен. В заключение Евгений Пригожин напомнил, что российский лидер Владимир Путин также был в звании полковника, когда начался процесс восстановления страны после разрушительных 1990-х.



В Африке такое работает. Конечно, непосредственной причиной переворота в Буркина-Фасо стали бедствия, которые чинят джихадисты. Профранцузская политика свергнутого Роша Каборе действительно вела к поражениям, поскольку французы объективно не собирались помогать Уагадугу ни физически, ни даже морально. Как и в ЦАР, и в Мали, французы сами виноваты в потере своих "исторических" позиций. Пригожин прав в том, что череда переворотов в черной Африке, которую мы наблюдаем последние несколько лет, реально новая тенденция.



Конечно, Буркина-Фасо – один из мировых рекордсменов по числу военных переворотов. И кроме джихадистов там есть и глубинные внутренние причины: бедность, усугубленная ковидом, племенная рознь, беспокойные соседи. Но Франция (как и Португалия в Гвинее-Бисау и Мозамбике) оказалась неспособной реагировать на новые вызовы. А свято место пусто не бывает. И на африканском пустыре очень быстро вырастает сарайчик с российским флагом в окне и хмурым дядькой с калашниковым на входе. Источник - vz.ru

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