Новое измерение геополитики. Метавселенная – угроза или благо для человечества? - "ВПК"

00:37 28.01.2022

Родионов Игорь

Никоноров Григорий

25 января 2022



Традиционная политика как инструмент межгосударственных отношений не всегда дает возможность достичь желаемого результата ввиду различных препятствий как экономического, так и военного характера, а также действующих норм международного права. Появление оружия массового поражения заставило пересмотреть традиционные методы решения международных проблем, что привело к появлению новых форм воздействия на геополитических противников через стратегию непрямых действий. Эта стратегия, рассчитанная на долгосрочное воздействие, получила название гибридная война, в которой непосредственно военная компонента либо не используется вообще, либо подключается на завершающем этапе воздействия с целью "поставить точку" в геополитической игре. На этом фоне эксперты внезапно обнаружили появление совершенно нового фактора геополитики.



Завалить врага, не пачкая рук

Элементами стратегии непрямых действий являются различные ЧВК, группировки хакеров, нащупывающие уязвимости в системах государственного и военного управления, различные НПО, размещаемые заблаговременно на территории государства-противника, рефлексивное управление с целью воздействия на правительство, вынуждая его совершать ошибки, усугубляющие социально-экономическую ситуацию. Главное требование к этим и подобным факторам гибридной войны – отсутствие четкой государственной принадлежности, что не дает возможности подвергнувшимся нападению государствам обвинить кого-либо в агрессии и принять соответствующие меры. Об этих элементах немало написано и будет написано в дальнейшем.



"Создание различного рода галактических сообществ и метавселенных – это не игры взрослых мужчин, а долгосрочный, хорошо продуманный проект с фактически неограниченным финансированием, который на определенном этапе способен привести к перехвату реальной политической власти в национальных государствах"

Однако практически ничего не упоминается о появлении новых образований, которые начинают соперничать с традиционными государствами, существующими в сложившейся системе международных отношений.



Это цифровые метавселенные – трехмерная версия интернет-пространства, в котором люди взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой посредством дополненной или виртуальной реальности. Посредством специализированных устройств можно отправляться прямо из своего домашнего кресла по своим виртуальным делам (поход к врачу, на работу, на учебу). Для функционирования подобной виртуальной страны (метавселенной) практически все готово – дистанционная работа и учеба уже являются обыденностью. Дооснащение цифрового пространства необходимыми инфраструктурными элементами виртуальной страны продолжается, и все технологии для этого уже есть, в том числе и виртуальная (цифровая) валюта.



Недавно подобное виртуальное квазигосударство презентовал создатель "Фейсбука" Марк Цукерберг. И он не первый. Таких виртуальных квазигосударств уже несколько, и они начинают активно привлекать в свою метавселенную в качестве будущих граждан людей вполне обыкновенных, с реальными паспортами своих государств. Эксперты утверждают, что через пятнадцать лет при нынешнем уровне развития информационных технологий большинство пользователей компьютеров поселятся в метавселенной, где будут проводить времени больше, чем в реальной среде. У метавселенной появятся свои заводы и предприятия, которые будут предлагать рабочие места, имущество, немалые финансовые средства и перспективы, превышающие возможности традиционных национальных государств.



От виртуальной "стратегии" в Кремль

Глава транснациональной корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что в обозримом будущем объем ВВП, созданный метавселенными, будет превосходить объем глобального ВВП (85 триллионов долларов). Уже на сегодняшнем этапе бюджеты существующих виртуальных государств превышают три триллиона долларов. Эти образования имеют своими пользователями более двух миллиардов человек. Продукт, потребляемый ими, создается на территории США, однако в будущем виртуальные квазигосударства не станут привязываться к конкретным территориям. Вместе с тем они намерены вполне реально влиять из виртуального пространства на конкретные политические процессы по всему земному шару.



Некоторые страны уже официально признали виртуальные квазигосударства и открыли на своей территории их представительства, фактически предоставив инструмент реального влияния на политические процессы. Правительство островного государства Барбадос было первопроходцем в легализации виртуальной империи посредством открытия на своей территории представительства метавселенной, которое будет выдавать визы и предоставлять гражданство (пока второе) этого виртуального образования. По логике если на территории реальных государств появляются представительства государств виртуальных, то у метавселенных должны быть свои границы и суверенитет, а соответственно правовая система и властные структуры. Но никакого внятного ответа на эти вопросы нет. Кто стоит за открытием дипломатических представительств? Кто руководит реальным процессом ползучей виртуальной колонизации с массовым привлечением в свои ряды граждан суверенных государств? Тех самых, которые по мере погружения в виртуальную реальность перестают не только интересоваться проблемами, стоящими перед собственной страной, но и вообще участвовать в социальных институциях, имеющих связь с ней, – это работа, отдых, учеба, лечение. А финансовые транзакции возможны через цифровое пространство, не связанное с национальным государством. Постепенно будет ослабевать связь граждан с реальной действительностью и нарастать зависимость от цифровых аналогов публичной власти.



Во многих странах мира образуются организации приверженцев различного рода галактических сообществ и метавселенных, которые уже пытаются участвовать в политических процессах. Скорее всего пока это лишь обкатка политических технологий, которые в будущем на базе повсеместно внедряемого электронного голосования будут способствовать перехвату власти у реальных политических субъектов в пользу виртуальных и тех, кто за ними стоит.



Следует понять, что создание различного рода галактических сообществ и метавселенных – это не игры взрослых мужчин, многие из которых занимали до того серьезные должности, а долгосрочный, хорошо продуманный проект с фактически неограниченным финансированием, который на определенном этапе способен привести к перехвату реальной политической власти в национальных государствах. Необходим комплекс мер по противодействию подобной виртуальной экспансии. Учитывая скорость компьютеризации и цифровизации общества и его глобальный характер, уже сегодня следует задуматься о соотношении национального государства и метавселенной.



Игорь Родионов,

кандидат технических наук

Григорий Никоноров,

кандидат философских наук

Опубликовано в выпуске № 3 (916) за 25 января 2022 года