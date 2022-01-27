Как в Талды-Кургане свергали бронзового Назарбаева, - "МК"

00:50 28.01.2022 Бронзового Назарбаева спрятали: раскрыта схема протестов в Казахстане

Жители Талдыкоргана рассказали, откуда привозили погромщиков



Кадры, где протестующие в казахстанском городе Талдыкорган сносят памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, облетели весь мир. Одни при виде расколотой бронзовой фигуры ликовали. Другие посчитали это варварством.



О том, как областной центр оказался под ударом, почему среди протестующих не было русских и какую роль в массовых беспорядках сыграли пятилитровые бутылки водки, рассказали местные жители, которые не исключили дальнейшей смуты.



Еще недавно Талдыкорган считался тихим, спокойным и безопасным городом. Местные административный центр Алма-Атинской области сокращают до Талдык. Из-за того что он расположен на одной широте со столицей Франции, в народе его часто именуют Талды-Парижем. Здесь гордятся своим драмтеатром, музеями, Дворцом спорта, местным Арбатом - улицей имени Биржан-сала. В городе есть свой университет, два института, 25 школ и свой футбольный клуб "Жетысу".



19 ЯНВАРЯ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНЯЕТСЯ "КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС", НО ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ "КРАСНЫЙ" УРОВЕНЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ".



Стоит пройтись по улицам, чтобы почувствовать среднеазиатский колорит. На барельефах - изображения верблюдов. В парках установлены юрты, где наливают кумыс и шубат - кисломолочные напитки из молока кобыл и верблюдиц.



В разговоре местные жители подчеркивают, что их Талдык - один из самых многонациональных городов страны, где живут представители 70 народов и национальностей. Казахов здесь 75%, русских - около 20%, корейцев, чьи предки были депортированы в 1937-м с Дальнего Востока - 2,4%, татар - 1,4%.



- В Талдыкоргане официально проживает 181 тысяча человек, по данным местной полиции, - около 300 тысяч, - рассказывает индивидуальный предприниматель, финансист и общественник Кайрат Абдрахман. - Каждый год идет прирост населения до 3 тысяч человек. Миграция в основном за счет приезжих из соседней Восточно-Казахстанской области. Считается, что здесь комфортный климат, хорошая экология. Люди в аулах за копейки продают свои дома, приезжают к нам. Денег им не хватает, они селятся у нас на дачах. В результате в городе появилось много бедноты. Целый класс нищих.



Во времена Советского Союза в Талдыкоргане в огромных количествах выращивали сахарную свеклу. Значительная часть населения работала на сахарных заводах. Сейчас масштабы уже не те, сахарное производство превратилось в сезонное занятие.



Сейчас самое большое предприятие в городе - аккумуляторный завод, на котором работает около 800 человек. Вакансий полно. Но вот желающих собирать аккумуляторы нет. Оно и понятно: производство, связанное со свинцом, считается вредным. Еще в городе работает около 20 небольших промышленных предприятий, различные мини-производства, швейная фабрика, где производят форменную одежду для силовиков.



- Около 50 процентов населения занято в сфере малого бизнеса, - продолжает Абдрахман. - Одни держат кафе. Другие - магазины. Кто-то торгует на базаре одеждой из Турции, Китая, Кыргызстана, которую закупают в Алма-Ате. Некоторые занимаются частным извозом. У нас очень оживленный трафик до южной столицы - Алма-Аты, куда можно добраться на машине за 2–2,5 часа.



Местные рассказывают, что Талдыкорган сейчас нередко называют городом таксистов и официантов. Молодые люди, получив специальности юристов и экономистов, не могут найти работу по специальности, идут крутить "баранку" и обслуживать посетителей кафе.



- В среднем у нас получают в месяц 100–120 тысяч тенге (17,5–21 тысяча рублей). Зарплата у тех, кто убирает улицы, и вовсе 50 тысяч тенге (8700 рублей), - добавляет собеседник.



Низкие доходы в Талдыкоргане подтвердила и другая гражданка Казахстана: "В городе зарплаты в разы ниже, чем в Астане (так называют по старой памяти Нур-Султан. – "МК") и Алма-Ате. Среди моих знакомых больше 60–100 тысяч тенге (10–15 тысяч рублей) никто не получает. Многие занимаются продажей текстиля, который ввозят из Китая. Недалеко располагается пограничная торговая зона "Хоргос". Оттуда привозят товар сомнительного качества. Не так давно открылся крупный молочный комбинат, чему местные были несказанно рады. Так как появились рабочие места".



В то же время одна из жительниц Талдыкоргана, Надира-опа, убеждая нас в преимуществах местной жизни, рассказывала нам, как они с соседкой полдня ходили по магазинам, разыскивая молоко пожирнее и картошку покрупнее. "Если бы плохо жили, брали бы первые попавшиеся, самые дешевые продукты", - призывает нас сделать вывод пенсионерка.



ВЪЕЗД В ГОРОД.

"Спаивали молодежь из пятилитровых бутылок водки"



Многие сейчас задаются вопросом: почему основной удар во время протестов наряду с Алма-Атой принял на себя сонный, неторопливый, обсаженный тополями и карагачами Талдыкорган?



Местные жители сейчас крайне напуганы. Соглашаются говорить с журналистами при условии, что нигде не прозвучат их имена и фамилии. Люди не сомневаются, что спецслужбы установили слежку за каждым.



Многие из тех, с кем мы беседовали, уверены, что мародеров и погромщиков запустила в города сама власть. "Это было сделано, чтобы слить протестное движение, - делился с нами бригадир строительной бригады Малик. - Чтобы у них был повод стрелять по людям без предупреждения".



В качестве примера он указывал нам на запад Казахстана, где не дошло дело до массовых погромов. И убеждал: "И не могло дойти. Там живут в основном казахи, у них сильно развиты родоплеменные связи. Многие являются друг другу родственниками. На провокации они бы не поддались".



Местные рассуждают, что столица Нур-Султан, которая расположена в Центральном Казахстане, это "священная корова", куда вбухано немало денег, где сидит весь чиновничий аппарат. Отдавать ее на растерзание себе дороже.



Восточный Казахстан непредсказуем. Там много русских, там расположены многие основные производства, казахи там в меньшинстве.



В результате были выбраны многонациональные Алма-Ата и административный центр Алма-Атинской области - Талдыкорган, где население в большинстве своем независимое и самодостаточное. Жителей аулов, на которых горожане нередко поглядывали свысока, умело направили громить сытые, цветущие города. Чтобы потом объявить их мародерами и террористами. И вместе с мирными протестующими подставить под пули.



- Все началось с запада Казахстана, - рассуждает Кайрат Абдрахман. - Жители газодобывающего городка Жанаозен собрались на площади, протестуя против резкого повышения цен на сжиженный газ. У нас люди решили их поддержать, вышли 4 января на митинг. Я потом спрашивал у ребят, с какой целью они пошли. И слышал: "По зову сердца, из чувства патриотизма". Большинство казахов любят свою родину. Им больно видеть, как унижают и грабят народ. Это был мирный протест. Жители Талдыкоргана высказывали свое мнение, озвучивали проблемы.



ТАЛДЫКОРГАН ВЫПЛЕСНУЛ ЭМОЦИИ.

- Среди протестующих были русские?



- На мирные протесты почему-то вышли одни казахи. Нас цепляет, задевает, что мы так плохо живем. Особенно когда нефтедобывающий Казахстан начинают сравнивать с Дубаем, где также добывают нефть.



Русские, проживающие в Талдыкоргане, подтверждают, что они действительно не выходили на протесты. На то была веская причина. "Об этом не принято говорить, но в городе русских притесняют. Если бы русский вышел на митинг, его бы первым зашибли", - поясняет одна из местных Елена.



- Когда обстановка начала накаляться?



- 4 января поползли слухи, что на следующий день прискачут на конях из аулов 200–300 джигитов. Что в принципе и случилось, - продолжает Кайрат Абдрахман.



По рассказам местных, многие перемещались на машинах без номеров. Молодежь из бедных слоев подогревали и заводили провокаторы. В толпе стали появляться криминальные элементы и радикалы.



- 5 января начались погромы. 70 процентов участников беспорядков были не местные, а приезжие из глубинки, из аулов, откровенная гопота и маргиналы. Их речь отличалась от нашей, они говорили на другом диалекте. Казалось, ими кто-то руководит. События в разных городах, где шли погромы, развивались по одному и тому же сценарию. Толпа ринулась штурмовать акимат Алма-Атинской области, городское управление полиции, департамент полиции области, здание филиала партии "Нур Отан". Кому-то это было надо? Собравшуюся в Талдыкоргане молодежь спаивали, чтобы подогреть их настроение. В ходу была продающаяся у нас в 5-литровых пластиковых бутылках дешевая водка. От них несло жутким перегаром.



- Писали, что толпа чуть не растерзала заместителя акима Алма-Атинской области Ляззата Турлашова…



- Он живой, жизненно важные органы у него не были задеты. Его недавно выписали из больницы. По протоколу он обязан был выйти к протестующим, дать разъяснения людям, ответить на интересующие их вопросы. Но толпа уже не готова была что-то слушать, протестующие накинулись на него с кулаками. Подожгли акимат, здание частично сгорело. К счастью, Турлашова удалось отбить. На самом деле он нормальный мужик. Я бы не сказал, что у нас чиновники какие-то злобные и черствые.



ЗДАНИЕ ОБЛАСТНОГО АКИМАТА.

"Устали от коррупции, кумовства, безысходности"



Президент Казахстана уволил родственника дочери Назарбаева с поста главы ЦИК



- Сколько человек собралось в центре города?



- Около пяти тысяч. Все их действия кто-то координировал. Собравшиеся двинули в парковую зону с аллеей государственных символов, где стоял памятник Нурсултану Назарбаеву. Накинув на 4-метровую бронзовую фигуру белые ленты, попытались свалить ее с постамента. Памятник пошатнулся, но не упал. Потом нападавшие подогнали армейский грузовик, который они угнали у военных, и все-таки сдернули бронзового экс-президента на землю.



- Как они решились на это?



- Выместили накопившуюся злобу. Люди устали от коррупции, кумовства, неправильного распределения бюджетных средств, безысходности. Я считаю, что у нас очень слабая идеология, да что там говорить, у нас ее просто нет.



Многие в Талдыкоргане помнят, как в ноябре 2016-го открыли в городе памятник Назарбаеву. Амандык Баталов, который тогда был акимом Алма-Атинской области, назвал этот день историческим, отметив, что Нурсултан Назарбаев является символом стабильности, благополучия и процветания. Было сказано, что, благодаря президенту Казахстана, страна сделала рывок во всех сферах экономики.



- Почему именно Талдыкорган удостоился этой чести?



- Мне кажется - из-за действий местных властей. Аким смог доказать свои лояльность, верность и преданность.



Памятник первому президенту Казахстана в Талдыкоргане не простоял и пяти лет. Одни, наблюдая расколотую бронзовую фигуру, ликовали, строчили в соцсетях: "Простые казахи низвергли диктатора", "Авторитет, собранный за 30 лет, рухнул в Талдыкоргане за час". Другие сравнивали произошедшее с картиной Жозефа-Ноэля Сильвестра "Разграбление Рима варварами". И писали: "Снесли памятник, и что? Думают, что теперь заживут богато?"



- Большая часть населения будет сейчас негативно относиться к Назарбаеву, - говорит Кайрат Абдрахман. - Но есть такой момент: через несколько лет после того, как в Кыргызстане свергли Акаева, я общался с ребятами-киргизами. Спустя эти годы они поняли, что при Акаеве им, в принципе, нормально жилось. То же самое может произойти потом и с Назарбаевым. Люди все-таки оценят масштаб его личности и то многое хорошее, что он сделал для Казахстана.



- Вас не побили во время погромов?



- Да, была попытка, когда я начал призывать собравшихся не бить полицейских, не трогать чиновников. Мне кричали: "Ты кто такой? Что ты здесь делаешь?!" А я ведь к тому же еще и блогер, уже десять лет пишу о городских проблемах. Местные меня хорошо знают. В тот момент я окончательно понял, что в Талдыкоргане собрались в основном приезжие. Когда они начали материться в мою сторону, друзья меня увели, чтобы я не получил по башке.



Протест между тем перерос в вооруженные столкновения. 6 января налетчики пытались штурмовать следственный изолятор и войсковую часть. Военные заняли круговую оборону и с трех сторон отбивались от нападавших.



- Когда шли погромы, мы три дня сидели без сотовой связи, без Интернета. Не было спикера со стороны властей. Мы не знали, что происходит, не знали, чего ждать, кому верить.



Сейчас, по рассказам местных жителей, силовики шерстят все съемные квартиры, брошенные дома, дачи, подсобки на рынках. Проверяют ранее судимых.



- Друг рассказывал, что приходили к нему на станцию технического обслуживания, искали нелегальных мигрантов, - делится с нами талдыкорганец Анвар. - Стражи порядка объезжают сейчас фермеров, проверяют документы у всех работников. Им дано распоряжение добраться до всех дальних зимовок, где могли укрыться нападавшие на акимат и полицию.



ТАЛДЫКОРГАН ПОСЛЕ ПОГРОМОВ.

Нас просят обратить внимание на то, кто, согласно сводкам департамента полиции региона, грабил магазины в Талдыкоргане.



- Был задержан 32-летний житель Кербулакского района. У него нашли 10 мобильников, 2 планшета, 16 смарт-часов, роутер, антирадар, - говорит Анвар. - Потом были задержаны жители того же Кербулакского района, которые похитили оружие в Талдыкоргане. Взяли четверых налетчиков из Уштобе, которые вынесли со склада форменное снаряжение и амуницию. Потом поймали еще одного 26-летнего мародера из Уштобе, кто орудовал на вещевом складе.



"В шесть вечера народ прячется по домам"



На территории области продолжает действовать "красный" уровень террористической опасности. 19 января поползли слухи, что люди снова хотят выйти на митинг, будут требовать освободить демонстрантов, которых задержали незаконно. В городе появились усиленные патрули и военная техника.



Талдыкорганцы говорят, что их до сих пор преследует страх. "Я не могу с вами откровенничать, у нас цензура, - говорила нам женщина, представившаяся Ольгой. - Нас предупредили, чтобы мы свои рассуждения держали при себе, иначе у нас будут проблемы. Телефонные разговоры прослушиваются. Потом отключат связь, мы не сможем связаться с детьми и внуками".



- Люди до сих пор боятся по вечерам выходить на улицу, потому что у нас отстреливали мирных жителей, - говорит Анвар. - 8 января погибла целая семья: отец, мать и их 15-летняя дочь. Их машину расстреляли военные. Это было в 20.30. Семья возвращалась из гостей. Они могли не знать, что комендантский час начал действовать тогда с восьми вечера.



Погибли также Кайрат Нургалиев и его друг Андрей Карпиленко. По их машине открыли огонь 7 января около 20 часов. Они ездили навестить дочку. С ними в машине была жена Кайрата Лаура. При обстреле она получила ранения, чудом выжила.



Местные уверены, что все сейчас спишут на ЧП, во время которого силовики могут на месте оценивать риски и принимать решения.



- Сердце болит за каждого погибшего, - говорит Латифа, которая живет в самом центре Талдыкоргана. - Кто вернет родителям 19-летнего гвардейца Айбата Аманова, который погиб в схватке с мародерами? Как жена погибшего бойца СОБРа Дархана Барганаева будет одна поднимать двух дочек? Он не отступил, стоял насмерть около здания полиции. Нет теперь и прапорщика Ербола Ержанова, который не дал нападавшим проникнуть на территорию следственного изолятора. Он считанные дни не дожил до пенсии.



Среди погибших в Талдыкоргане силовиков - 28-летний капитан Комитета национальной безопасности Адиля Нуркенова, чей автомобиль попал под обстрел.



СИТУАЦИЯ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ НОРМАЛИЗОВАЛАСЬ.

Январские трагические события не отпускают талдыкорганцев.



- У нас уже в шесть вечера люди прячутся по домам. Кто-то до сих думает, что у нас действует режим ЧП, комендантский час, - говорит Кайрат Абдрахман. - Информация со стороны властей очень слабая.



Многие мужчины в Талдыкоргане между тем начали оформлять охотничий билет, чтобы купить ружье для защиты своих близких.



- 18 января по соцсетям стала распространяться информация с призывами выйти снова на митинг, - рассказывает местная жительница Елена. - Наши власти перепугались. Выставили на площадь военную технику. Зря они переполошились. Люди боятся свои дома покидать без особой нужды, не то что на протесты выходить.



Но большинство жителей склоняется к тому, что затишье ненадолго. Ситуация рано или поздно повторится. Потому что уровень нищеты и безработицы вырос в разы. Во время протестов магазины в городе разграбили. Владельцы в большинстве своем закредитованы, не у всех есть возможность восстановить бизнес. Государство обещало покрыть им часть доходов, но народ скептически к этому относится. Привыкли, что никакой помощи от властей нет…



Куда убрали с площади расколотый памятник Назарбаеву, никто не знает. "И знать не хотим", - добавляют местные жители. И призывают власть предержащих помнить, что терпение народа не беспредельно: "чем сильнее они прижимают крышку, тем дальше их выкинет при взрыве".



На днях в соцсетях появилась информация, что осколки статуи елбасы местные власти все-таки спрятали в безопасном местом. О дальнейшей судьбе статуи отчитались в акимате: "Пока занимаемся восстановлением города. К вопросу о памятнике вернемся позже".



Ирина Боброва

Светлана Самоделова Источник - МК

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