Киргизия и Таджикистан проявили недоговороспособность. На границе двух стран ОДКБ вновь разгорелись бои, - "Къ"

06:16 28.01.2022

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Киргизия и Таджикистан, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вернулись к выяснению отношений. В четверг вспыхнули перестрелки на границе двух стран - примерно в том же районе, где шли бои в апреле 2021 года. В течение дня стороны неоднократно пытались провести переговоры на разных уровнях, но все они закончились провалом.



Вечером в четверг на границе Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана возобновились перестрелки, подобные тем, что были в том же районе в апреле 2021 года. Даже населенные пункты, которые пострадали в ходе нынешнего обострения,- те же, что и девять месяцев назад.



"Людей, проживающих в опасных приграничных районах Ак-Сай, Ак-Татыр и Самаркандык эвакуируют в безопасную зону. 60 семей были размещены в средней школе №3 в городе Баткен",- сообщили в администрации Баткенской области Киргизии. В Минздраве страны добавили, что "в Баткенской областной объединенной больнице находятся четверо пострадавших с осколочными ранениями различных частей тела".



Между тем таджикское новостное агентство Asia Plus сообщило об одном погибшем и 11 раненых в селе Сомониен.



Детонатором конфликта вновь стал инцидент на автомобильной дороге, проходящей по спорной территории.



Днем в четверг погранслужба Киргизии сообщила, что их таджикские коллеги при поддержке гражданских жителей "в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в Торт-Кочо Баткенском районе". По словам киргизских пограничников, на дороге остановились несколько машин, груженных камнями. Выгрузив их, они перекрыли движение. "По итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистана участок дороги Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо, который, по уточненным данным, был перекрыт гражданами Таджикистана, по состоянию на 19:30 (18:30 по таджикскому времени - "Ъ") был вновь открыт для проезда". "Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Добо открыла огонь по военнослужащим Киргизии с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против киргизских военнослужащих в местности Торт-Кочо",- утверждают в Киргизии, назвав действия таджикских властей умышленной и заранее подготовленной провокацией.



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Таджикская сторона дает свою версию событий. Вместо камней там фигурировал песок, а переговоров, якобы, вовсе не было. "Примерно в 17:20 (по местному времени - "Ъ") группа неизвестных граждан Кыргызской Республики в количестве 50 человек из числа жителей Баткенской области на мосту в районе населенного пункта Ходжаи-Ало принудительно остановила автомашину марки "Портер" гражданина Республики Таджикистан, перевозившего песок и передвигавшегося по территории Республики Таджикистан из населенного пункта Ходжаи-Ало в поселок Сомониен Исфаринского района,- поделились своим видением ситуации в Госкомитете национальной безопасности Таджикистана.- С целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Кыргызской Республики была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфара Согдийской области Республики Таджикистан. Однако кыргызская сторона не прибыла на встречу. Вместо этого примерно в 18:10 со стороны кыргызских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста, был открыт огонь из имеющегося стрелкового оружия по мирным гражданам Республики Таджикистан".



Сначала пограничники двух стран вели огонь из легкого стрелкового оружия, но очень скоро перешли к применению минометов и гранатометов, что привело к обрыву линий электропередач по обе стороны границы.



После этого решить вопрос путем диалога попытались еще раз. Как заявили РИА Новости в погранслужбе Киргизии, примерно в 21:45 по местному времени начальник этого ведомства Уларбек Шаршеев созвонился с командующим погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали. Но переговоры снова ни к чему не привели.



"Таджикская сторона обратилась с просьбой о прекращении огня. Однако по состоянию на 22:30 таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции внутренних войск, перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо",- заявили в Киргизии, добавив, что Таджикистан стягивает в район конфликта дополнительную военную технику.



Аналогичные обвинения прозвучали и в Душанбе. "В настоящее время интенсивность огня со стороны Киргизской Республики усиленно набирает темп. Имеются жертвы среди мирных граждан и пограничников Республики Таджикистан,- сообщило таджикское агентство "Ховар" со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности республики.- Зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Республики Таджикистан".



Третью попытку добиться прекращения огня предприняли, когда уже наступала ночь,- чтобы провести встречу губернаторов двух приграничных областей. Но и она поначалу обернулась провалом. "В 23:50 на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон,- заявили в погранслужбе Киргизии.- Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих".



В итоге встреча все же началась, но уже в 01:43 пятницы. По ее итогам стороны договорились о прекращении огня и отводе военных.



Желание помочь с урегулированием конфликта еще днем выразил генсек ОДКБ Станислав Зась.



Напомним, что совсем недавно и Киргизия, и Таджикистан вместе участвовали в миротворческой миссии в Казахстане, именно в рамках этой организации. "Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта",- заявил господин Зась. Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, господин Зась созвонился секретарем Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем Совета безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым, призвав обоих к немедленному прекращению огня.



Кирилл Кривошеев

28.01.22