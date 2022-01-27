Отключение света в ЦА произошло из-за замыкания на Сырдарьинской ТЭС Узбекистана, - казахская версия

07:21 28.01.2022

Массовое отключение света в Центральной Азии 25 января произошло из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС. Об этом сообщили в Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC), передает Tengrinews.kz.



Отмечается, что 25 января 2022 года в 11.59 (по времени Нур-Султана) в Узбекистане из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской тепловой электростанции (ТЭС) с суммарной потерей генерации более 1,5 тысячи мегаватт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана.



"В результате произошел наброс мощности на транзит 500 киловольт "Север - Восток - Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой. Для недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу", - сообщили в компании.



По данным KEGOC, энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9,6 тысячи мегаватт (100 процентов потребления), в Кыргызстане - около 2,6 тысячи мегаватт (100 процентов потребления).



Напомним, 25 января примерно в 12.00 кыргызстанцы сообщили об отключении электроэнергии и воды. Об отключении света также сообщили жители Казахстана и Узбекистана.