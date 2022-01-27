Первым Директором созданного при Кирминюсте Института нормотворчества и верховенства права стал Аязбек Джаркынбаев

08:33 28.01.2022

28 января 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Назначен замминистра юстиции Кыргызстана, который будет курировать силовой блок



Назначен заместитель главы Министерства юстиции Кыргызстана, который будет курировать силовой блок. Об этом сообщили в ведомстве.



Распоряжением кабинета министров им стал Зарылбек уулу Алмазбек.



Родился 16 июля 1975 года в селе Кызыл-Дыйкан Чуйской области. Высшее юридическое образование. Ранее он работал в органах национальной безопасности КР, департаменте консульской службы Министерства иностранных дел КР, был советником министра юстиции, возглавлял Чуй-Бишкекское управление юстиции, а затем руководил департаментом пробации.



Приказом Министерства юстиции назначен также директор созданного при ведомстве Института нормотворчества и верховенства права. Им стал Аязбек Джаркынбаев.



Аязбек Джаркынбаев родился в 1977 году. Высшее юридическое образование. Ранее он работал в Министерстве юстиции, аппарате премьер-министра КР, был экспертом методической группы по масштабной инвентаризации законодательства страны.