Конфликт на границе. В Баткенской области эвакуировано больше 11 тысяч человек

09:37 28.01.2022

28 января 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



В результате очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе эвакуировано 11 тысяч 52 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Уточняется, что из них 10 тысяч 410 человек сейчас находятся в безопасных районах, 642 - размещены во временных пунктах. Около 6 тысяч человек из Баткенского района временно размещены в селе Рават.



"В Лейлекском районе из села Максат в населенном пункте Маргун размещены 400 человек, около 1 тысячи жителей села Интернационал сейчас находятся в селе Кайрагач. Кроме того, эвакуированы жители сел Мурза-Патча, Сада, Ак-Арык и Исхака Раззакова. Они находятся в городах Исфане и Сулюкте. Еще около 1 тысячи жителей села Самаркандек и Ак-Татыр размещены в Лейлеке, Кара-Суу, Ак-Тереке. В настоящий момент всех эвакуированных осматривают врачи, они обеспечены всем необходимым", - сообщили в ведомстве.



Накануне в 18.15 пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. Пограничные подразделения Кыргызстана, дислоцированные на этом участке границы в Баткенской области, перешли на усиленный режим несения службы. Перестрелка шла с обеих сторон. Таджикские военные использовали минометы и гранатометы.



Ночью стороны договорились о полном прекращении огня, отводе дополнительных сил и средств, стянутых к границе, открытии движения по автодороге Баткен - Исфана и совместном патрулировании приграничных районов с целью недопущения конфликтов.



---------------------------------



28 января 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Ситуация на границе. Милиционеры охраняют рабочих, ремонтирующих ЛЭП



В связи с произошедшими событиями в Баткенской области возникла проблема с подачей электроэнергии.



Как сообщает УВД региона, энергетики обеих стран занимаются восстановлением линий электропередачи на участках Кок-Терекского и Кок-Ташского районов. Сотрудники местной милиции обеспечивают безопасность ремонтных бригад обеих сторон.



В ближайшее время, как уточнили в Министерстве энергетики и промышленности, подача электричества возобновится.



Накануне в 18.15 пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. Пограничные подразделения Кыргызстана, дислоцированные на этом участке границы в Баткенской области, перешли на усиленный режим несения службы. Перестрелка шла с обеих сторон. Таджикские военные использовали минометы и гранатометы.



Ночью стороны договорились о полном прекращении огня, отводе дополнительных сил и средств, стянутых к границе, открытии движения по автодороге Баткен - Исфана и совместном патрулировании приграничных районов с целью недопущения конфликтов.