 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЕЭК – регулятор развития ЕАЭС. Из практики организации десятилетней работы, - В.Чушкин
09:42 28.01.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 28.01.2022

Десять лет назад, 2 февраля 2012 года, начала функционировать Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза, основным назначением которого Договором об образовании ЕАЭС было определено обеспечение условий функционирования и развития Евразийского экономического союза, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

Основными направлениями деятельности ЕЭК стали:

зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин;
установление торговых режимов в отношении третьих стран;
статистика внешней и взаимной торговли;
макроэкономическая политика;
конкурентная политика;
промышленные и сельскохозяйственные субсидии;
энергетическая политика;
естественные монополии;
государственные и (или) муниципальные закупки;
взаимная торговля услугами и инвестиции;
транспорт и перевозки;
валютная политика;
охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг;
трудовая миграция;
финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг);
таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;
таможенное администрирование;
информатизация;
информационно-коммуникационные технологии​;
техническое регулирование;
обращение лекарственных средств и медицинских изделий.
Как видим, сфера регулирования обширнейшая. Договором об учреждении ЕЭК от 18 ноября 2011 года предусмотрена двухуровневая структура Комиссии – Совет и Коллегия, деятельность которых регулируется Регламентом работы ЕЭК.

Совет Комиссии осуществляет общее регулирование интеграционных процессов в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, а также осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. В Совет Комиссии входят по одному представителю от каждой Стороны в ранге заместителя главы правительства. Председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском экономическом совете и Совете Комиссии осуществляется поочередно в течение одного года (в 2021 году в руководящих органах ЕАЭС председательствовал Казахстан, в 2022 году председательство перешло к Киргизии). Все решения Совета Комиссии принимаются консенсусом.

Коллегия является исполнительным органом Комиссии, осуществляющим выработку предложений в сфере дальнейшей интеграции. Коллегия состоит из 10 членов (по 2 представителя от каждой Стороны), один из которых является Председателем Коллегии Комиссии. Члены Коллегии назначаются на срок в 4 года. Персональный состав членов Коллегии Комиссии, включая Председателя Коллегии, утверждает Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств по представлению Сторон. В нынешнем составе Коллегии Беларусь представляют Председатель Коллегии М.В. Мясникович и Член Коллегии (министр) по техническому регулированию В.В. Назаренко; Армению – Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу А.К. Камалян и Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям В.А. Симонян; Российскую Федерацию – Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК С.Ю. Глазьев и Член Коллегии (Министр) по торговле А.А. Слепнев; Казахстан – Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике Р.Б. Бекетаев и Член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию А.А. Шаккалиев и Кыргызстан – Член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству М.С. Мамытканов и Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Т.И. Асынбеков.

Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения, имеющие обязательный характер для Сторон, и рекомендации, не носящие обязательного характера. Принятие решений Комиссии производится на основании голосования членов Совета Комиссии или членов Коллегии Комиссии, каждый из которых имеет один голос.

Коллегия как наднациональный орган, состоящий из международных чиновников, должна выражать интересы объединения в целом исходя из профессионального подхода к выработке решений, которые принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов.

Обеспечение деятельности Совета и Коллегии Комиссии осуществляют департаменты Комиссии, сотрудники которых являются международными служащими. Рабочий аппарат ЕЭК состоит из 25 департаментов, которые готовят проекты различных документов (решений, распоряжений, рекомендаций, международных договоров) и осуществляют контроль за исполнением принимаемых органами Союза решений и положений подписанных международных договоров, составляющих право Союза.

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории всех стран-участниц ЕАЭС. В своей работе Комиссия поддерживает всесторонний диалог с ключевыми партнерами. Первый уровень диалога – межгосударственный, предусматривающий выстраивание эффективного взаимодействия с национальными органами власти в процессе выработки и принятия решений. Второй уровень диалога – прямая форма работы с бизнес-сообществом. С этой целью при Коллегии ЕЭК создано 23 Консультативных комитета (по макроэкономической политике; статистике; налоговой политике и администрированию; финансовым рынкам; вопросам предпринимательства; миграционной политике; интеллектуальной собственности; промышленности; агропромышленному комплексу; торговле; техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер; таможенному регулированию; транспорту и инфраструктуре; нефти и газу; электроэнергетике; естественным монополиям; конкуренции и антимонопольному регулированию, ценовому регулированию и государственным (муниципальным) закупкам; взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе ЕАЭС; вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств-членов ЕАЭС; вопросам зашиты прав потребителей государств-членов ЕАЭС; информатизации, информационно-коммуникационным технологиям и информационной безопасности; функционированию внутренних рынков; развитию интеграции и международной деятельности.

Основными профессиональными принципами деятельности ЕЭК являются неполитизация, баланс интересов, эффективность и прозрачность.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643352120
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