В Чоркухе стартовали экстренные таджикско-киргизские переговоры

09:47 28.01.2022

В джамоате Чоркух Исфаринского района Таджикистана в эти минуты проходят переговоры Командующего Пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали и председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева.



Как сообщает корреспондент "Азия-Плюс" с места событий, который также присутствует на переговорах, Раджабали Рахмонали в ходе переговоров заявил, что Таджикистан "всегда сторонник мира, стабильности и безопасности вдоль границы".



"Жители приграничья должны жить в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Надо предотвратить такие конфликты в дальнейшем", - отметил он.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что конфликт будет урегулирован мирным путем.



"Важно сохранять добрососедство, и люди, живущие вблизи границы, должны жить в мире", - сказал он.

Переговоры продолжаются.