 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Чоркухе стартовали экстренные таджикско-киргизские переговоры
09:47 28.01.2022

В джамоате Чоркух Исфаринского района Таджикистана в эти минуты проходят переговоры Командующего Пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали и председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева.

Как сообщает корреспондент "Азия-Плюс" с места событий, который также присутствует на переговорах, Раджабали Рахмонали в ходе переговоров заявил, что Таджикистан "всегда сторонник мира, стабильности и безопасности вдоль границы".

"Жители приграничья должны жить в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Надо предотвратить такие конфликты в дальнейшем", - отметил он.
Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что конфликт будет урегулирован мирным путем.

"Важно сохранять добрососедство, и люди, живущие вблизи границы, должны жить в мире", - сказал он.
Переговоры продолжаются.

Источник - asiaplustj.info
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