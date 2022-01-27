ПогранВойна. Вторым погибшим таджикистанцем оказался шофер скорой помощи

09:50 28.01.2022

В конфликте на границе погиб еще один гражданин Таджикистана - водитель машины "скорой помощи"

Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus



Он погиб при спасении гражданского населения таджикского села Ходжаи Аъло



Сегодня, 28 января, стало известно об еще одном погибшем гражданине Таджикистана во время конфликта на таджикско-кыргызской границе.



Пресс-центр таджикских погранвойск сообщает сегодня о двух убитых и 10 раненых, из которых 6 военнослужащих и 4 из числа гражданского населения, в результате вооруженного конфликта между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана 27 января.



"Погибший являлся водителем скорой помощи центральной больницы Исфары – Абдулатиф Шарифов, он погиб при спасении гражданского населения села Ходжаи Аъло от взрыва миномета кыргызской стороны", - передает пресс-центр таджикских погранвойск.

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Также погиб Туйчиев Обидджон, 1986 года рождения, житель сельского джамоата Ходжаи Аъло: он скончался в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного кыргызскими военнослужащими в его двор.



Отмечается, что 28 января в 01.00 на территории сельского джамоата Сурх города Исфары состоялась встреча рабочей группы компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана.



Погранвойска Таджикистана отмечают, что в настоящее время ситуация на границе стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта.



"Стороны после рассмотрения и обсуждения вооруженного пограничного конфликта пришли к соглашению об объявлении прекращения огня до 8:00 часов 28 января 2022 года, чтобы все дополнительные силы и техника возвратились с линии государственной границы на место постоянной дислокации", - отмечается в заявлении.

Между тем, как сообщает корреспондент "Азия-Плюс" с места событий, количество раненных, доставленных в исфаринскую больницу, достигает более 20 человек.



Тем временем, обстановка на таджикско-кыргызской границе характеризируется как стабильная, сообщил "Азия-Плюс" пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов.



"После достигнутых договоренностей между главами областей двух стран стрельбы не было. Ночь прошла спокойно, без происшествий. Ситуация стабильная, пограничники контролируют границу. Сегодня переговоры будут продолжаться", - отметил Шомадов.

По его словам, председатель области, мэр города Исфары, руководители областных и районных правоохранительных органов находятся на границе.



Погранвойска Таджикистана: Кыргызская сторона не прибыла на переговоры, а начала стрелять по мирным жителям

Напомним, 27 января в селе Сомониен на таджикско-кыргызской границе произошло столкновение между таджикскими и кыргызскими пограничниками, в результате которого погиб один житель села Ходжа Аъло города Исфара: снаряд, выпущенный с кыргызской стороны, попал в его дом, а также были ранены свыше 17 граждан Таджикистана и семеро граждан Кыргызстана.



Конфликт утих после того, как главы Согдийской и Баткенской областей достигли договоренности об отводе дополнительно переброшенных сил на границу с обеих сторон в места постоянной дислокации.



"Создана совместная комиссия для обеспечения полного контроля вдоль границы, организовано совместное патрулирование для обеспечения спокойствия местного населения и предотвращения дальнейшей эскалации", - сообщил "Азия-Плюс" глава Согдийской области Радджаббой Ахмадзода.



Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, как передает 24.kg, что с кыргызской стороны 11 раненных – это военнослужащие, гражданских среди них нет.