КазОлигарх Утемуратов "добровольно" отдал 10 млрд тенге в общественный фонд "Казакстан халкына"

09:58 28.01.2022

Булат Утемуратов перечислил 10 млрд тенге в общественный фонд "Қазақстан халқына"



Фонд был создан 15 января по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, которое он озвучил в ходе выступления в Парламенте РК 11 января.

Средства фонда будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.



Планируется, что фонд будет оказывать помощь казахстанцам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.



Кроме того, фонд будет участвовать в проектах по развитию и повышению доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения.



Еще одним приоритетным направлением деятельности фонда является поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности Республики Казахстан.



Анастасия Московчук