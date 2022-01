Китайцы и американцы устроили подводную гонку за утонувшим истребителем-невидимкой F-35

10:22 28.01.2022

США опасаются, что подлодки КНР раньше доберутся до обломков упавшего в море самолета F-35



Военно-морской флот США спешит поднять истребитель F-35C со дна Южно-Китайского моря после того, как самолет потерпел крушение на авианосце и упал за борт, унеся с собой строго засекреченную технологию, которая может попасть в руки Китая.



В результате крушения F-35C американский истребитель затонул в Южно-Китайском море. В Вашингтоне обеспокоены тем, что подводные лодки из Китая, который претендует на этот район, могут первыми добраться до обломков, упавших с палубы авианосца.



Как пишет The Guardian, F-35C совершил аварийную посадку на палубе авианосца "Карл Винсон" в понедельник во время плановых операций, сообщили американские ВМС. Вследствие инцидента ранения получили шесть моряков и пилот, который катапультировался из самолета до того, как он упал в море.



Самый совершенный истребитель США, самолет-невидимка стоимостью более 100 миллионов долларов, оснащен высокосекретными технологиями, и, если он будет найден китайцами, он станет разведывательным успехом для Пекина, который заявляет, что почти все Южно-Китайское море является его собственной территорией. Авианосец "Карл Винсон" находился в патруле, призванном оспорить эти территориальные претензии КНР и защитить международную свободу судоходства, рассказывает The Guardian.



F-35C - это версия самолета, специально разработанная для полетов с авианосцев. Истребитель может собирать в полете и передавать информацию в режиме реального времени, действовать во вражеском воздушном пространстве незамеченным. Как рассказывает Би-би-си, это первый на флоте США палубный самолет с низким отражением сигнала радаров. Самолет может разгоняться до 1900 км/час, имея самый мощный среди истребителей мира двигатель.



Морские эксперты говорят, что американскому спасательному кораблю может потребоваться более 10 дней, чтобы добраться до места крушения, что может дать китайским подводным лодкам возможность найти его первым.



"Мы, безусловно, помним о ценности F-35 во всех отношениях, - заявил представитель Пентагона.Джон Кирби. – И поскольку мы продолжаем попытки вернуть самолет, мы собираемся делать это, очевидно, прежде всего с учетом безопасности, но, очевидно, и в интересах нашей национальной безопасности".



В то же время в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что у китайского правительства нет амбиций найти разбившийся самолет. "Я отметил соответствующие сообщения. Это не первая авария США в Южно-Китайском море, - сказал он. – Нас не интересуют их самолеты. Мы призываем заинтересованную страну делать то, что способствует региональному миру и стабильности, а не играть мускулами в регионе".



Но как отмечает Би-би-си, военные эксперты считают, что китайцы очень постараются добраться до утонувшего американского истребителя в то время как имеющееся в распоряжении у американцев спасательное судно, которое может поднять самолет, находится, как минимум в десяти днях пути. Как объясняет консультант по вопросам обороны Эби Остин, к этому времени аккумуляторы черного ящика самолета уже сядут, и его будет трудно найти. По словам эксперта, F-35 - это по сути "летающий компьютер", который принимает от других участников боевых действий, обрабатывает и отдает им информацию. У китайцев таких технологий нет, и если они заполучат F-35, то, вероятно, смогут совершить технологический рывок.



Теоретически американцы могут в крайнем случае не поднимать с морского дна утонувший F-35С, а уничтожить его, но, по мнению военных экспертов, такой вариант пока всерьез не рассматривается.



Это не первый случай ЧП с военными самолетами США, связанный с Китаем. В 2001 году тяжело поврежденный американский самолет-разведчик EP-3 совершил экстренную посадку на китайском острове Хайнань после столкновения с преследовавшим его китайским истребителем. Истребитель разбился, а его пилот погиб. Члены экипажа EP-3, которым посчастливилось выжить при аварии, были задержаны и допрошены китайскими властями, а через 10 дней их отпустили. Тем временем китайские военные в течение нескольких месяцев разбирали и изучали строго засекреченное оборудование и разведывательные материалы EP-3, в конечном итоге вернув самолет по частям.



Как напоминает The Guardian, в ноябре британский F-35B, версия с коротким взлетом и вертикальной посадкой, разбился из-за потери мощности при взлете с авианосца HMS Queen Elizabeth в Средиземном море. Пилот катапультировался, а через несколько недель самолет подняли с морского дна.



В апреле 2019 года японский F-35A, версия с обычным взлетом и посадкой, разбился на скорости более 1000 км/ч в Тихом океане, в результате чего пилот погиб, и остались только обломки.



Андрей Яшлавский