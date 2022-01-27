Единственный неказах (Скляр) возглавил облУВД в Казахстане (Павлодарское). Брат первого вице-премьера...

11:41 28.01.2022

Василий Скляр возглавил Департамент полиции Павлодарской области

назначение Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

По согласованию с Администрацией президента РК приказом Министра внутренних дел на должность начальника Департамента полиции Павлодарской области назначен Василий Скляр, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП области, 28 января нового начальника Департамента полиции личному составу представил глава МВД.



Василий Васильевич Скляр родился в 1983 году.



В 2006 году окончил Карагандинский юридический институт МВД РК, в 2012 году –магистратуру Карагандинской Академии МВД РК, юрист, магистр права.



Работал на разных должностях, в том числе участковым инспектором полиции г. Павлодара; оперуполномоченным по раскрытию преступлений; старшим оперуполномоченным по особо важным делам; заместителем начальника Управления криминальной полиции Департамента полиции Северо-Казахстанской области.



В апреле 2017 года был назначен начальником ОВД города Аксу Павлодарской области.



Ранее он руководил Управлением полиции Экибастуза ДП Павлодарской области.



Имеет специальное звание – полковник полиции.



Брат - первый вице-премьер Казправительства РК Романа Скляра с 01.2022



Ранее должность главы полиции Павлодарской области занимал Нурлан Масимов. 17 января стало известно, что Нурлана Масимова освободили от должности согласно поданному рапорту.



Анастасия Московчук