Страна прикочевала... В России на миграционный учет поставили уже 1 миллион 63 тысячи кыргызстанцев

12:33 28.01.2022

27 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ



В России на миграционный учет поставлены 1 миллион 63 тысячи кыргызстанцев. Об этом сообщают СМИ.



По их данным, количество иностранных граждан, получивших российское гражданство в 2021 году, составило 735 тысяч 385 человек, что на 79 тысяч больше, чем в позапрошлом году.



По данным МВД России, увеличилось также число поставленных на миграционный учет иностранцев. Если за 12 месяцев 2020 года их было 9 миллионов 802 тысячи 448 человек, то в прошлом году - 13 миллионов 392 тысячи 897. Вместе с тем в Россию стали меньше въезжать иностранцы из визовых стран.



"За 2021 год оформлено 216 тысяч 442 визы иностранным гражданам и лицам без гражданства", - говорится в сообщении.



При этом за аналогичный период 2020 года данный показатель составлял почти 225 тысяч человек.