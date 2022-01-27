Достижения Китая в космосе поражают размахом, - К.Ольшанский

12:48 28.01.2022

Как Китай задвинул самую великую космическую державу. Обидно

Достижения Пекина поражают размахом

Константин Ольшанский

27.01.22



Китай вырывается в лидеры глобальной гонки за освоением космоса. Поднебесная готовится строить лунную обитаемую станцию, которая через десятилетия разрастется до полноценного города. Также Китай готовится в 2036 году запустить межзвездный зонд, который понесет знания о человечестве к иным цивилизациям. Если их, конечно, удастся найти.



Китайцы уже научились управлять гравитацией



Космические державы бьются за Луну, где хотят построить первую обитаемую станцию. Китай уже вовсю готовится к освоению лунной поверхности, для чего построили на Земле "искусственную луну" для тестирования использования новых технологий и оборудования в условиях низкой гравитации.



"Искусственная луна" находится в провинции Цзянсу, запущена она будет в ближайшее время, хотя дата еще не определена окончательно.



Проблемы с освоением Луны заключаются в том, что притяжение спутника составляет одну шестую земного. Имитирует низкую гравитацию некоторые тренажеры - скажем, суборбитальные самолеты или спускаемые башни. Однако гравитация там очень кратковременна, говорит профессор Ли Жуйлинь из Китайского горно-технологического университета, ученые которого и строят "искусственную луну". Симулятор в провинции Цзянсу может обеспечивать низкую гравитацию столько, сколько необходимо - часы, месяцы… Ничего подобного в мире еще не создавалось.



Тайконавты, которые долгое время находятся в условиях низкой гравитации, легче переносят так называемые параболические тренировочные полеты. Кроме того, в гравитационном симуляторе будет полностью повторяться лунная поверхность.



Ученые, работающие над проектом, говорят, что их модель вдохновлена экспериментом российского нобелевского лауреата Андрея Гейма. Если диамагнитный объект (скажем, имеющий в своем составе воду) поместить в сильное магнитное поле, то его отталкивание может уравновесить гравитацию. И физик Гейм впервые в мире использовал сильные магниты для левитации лягушки.



Китайский зонд вырвется за пределы Солнечной системы



Невзирая на геополитические противоречия, китайцы готовы работать вместе с американцами, чтобы организовать первую в истории исследовательскую миссию за пределы Солнечной системы.



НАСА запускает проект "Межзвездный зонд", который должен выйти за пределы так называемой гелиосферы - то есть области межзвездного пространства, где солнечный ветер движется со сверхзвуковой скоростью. Гелиосфера заканчивается чуть дальше орбиты Плутона. Пока что так далеко смогли добраться только два космических зонда, оба американские, - "Вояджер-2" и "Пионер-10".



Китайцы разрабатывают миссию "Межзвездный экспресс", который также должен стать преемником "Вояджера". Отправной точкой в исследовании называется 2036 год. Запущенный на мощной ракете, межзвездный зонд покинет Землю со скоростью около 60 тысяч километров в час, быстрее, чем любой космический корабль в истории (предыдущий рекорд в 43 тысячи километров был поставлен космическим кораблем "Новые горизонты", запущенным к Плутону).



При таких скоростях китайский космический корабль достигнет Юпитера за семь месяцев, а за пределы Солнечной системы выйдет уже спустя 15 лет. Сравните с 35 годами, которые понадобились на это "Вояджеру-2".



Новая космическая миссия рассчитана на беспрецедентный срок - не менее 50 лет. То есть научными плодами исследования смогут воспользоваться уже будущие поколения.



Именно поэтому космический корабль снабдят сборником сведений о человечестве и жизни на Земле - вдруг в глубинах космоса удастся встретиться с представителями инопланетных цивилизаций. Стоит напомнить, что на обоих "Вояджерах" тоже была Золотая запись - золотой фонд главных знаний человечества по состоянию на 1977 год, когда американские зонды и запустили.



Космический зонд снабдят самыми передовыми приборами для изучения межзвездного пространства. Получится узнать, например, в какой точке Местного межзвездного облака сейчас находится Солнечная система. А заодно, как именно взаимодействует наше Солнце и межзвездная среда.



Спутники могут "слепить" врага лазером



Для тестирования гиперзвуковых систем разгона и скольжения для современных ракет в Китае уже построена аэродинамическая труба FL-64, которая позволяет имитировать полет со скоростью, в 8 раз превышающую скорость звука. Сейчас строится труба JF-22, где можно имитировать полет со скоростью 30 махов.



Свои космические достижения Китай, разумеется, готов использовать и в военных целях. Важность использования космических систем в войне стала понятна после операции "Буря в пустыне", где американцы благодаря спутникам получали точную навигацию на сложной местности.



Сейчас все изменилось с точностью до наоборот - лидирует в космосе Китай, который развернул группировку космических и противокосмических сил, говорится в аналитическом докладе Митчелловского института.



В докладе говорится, что Китай продолжает расширять свое оперативное противокосмическое вооружение, включая арсенал ракет наземного базирования, несущих средства кинетического поражения ASAT, и инструменты космической радиоэлектронной борьбы.



Аналитический центр констатирует: Китай настолько окреп в космосе, что готов проводить полноценные космические атаки. Речь, конечно, идет не о фантастике в духе "Звездных войн", а, например, о создании помех для чужих разведывательных спутников с помощью лазеров.