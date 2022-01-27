 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 28.01.2022
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11:36  Глава Фонда Казмедстрахования Болат Токежанов сам подал в отставку... Камера ждет
10:22  Китайцы и американцы устроили подводную гонку за утонувшим истребителем-невидимкой F-35
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01:10  Когда нефть пробьет планку в $100 за баррель
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00:32  Бремя вежливого человека. Россию просят срочно прислать войска в Буркина-Фасо
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00:22  Шамалганщики. Племянники Назарбаева вернулись в родовое село первого президента Казахстана, - "МК"
00:10  "Отправил себя в помойку" - Верка Сердючка спела в концерте песню о Бандере
00:06  "Таджикская сторона спровоцировала боестолкновения", - заявление КырПогранслужбы
00:05  Неугомонный глава КырМинздрава опять вляпался в скандал "весом" 40 млн сомов
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Четверг, 27.01.2022
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15:51  Кому доступна ипотека в Таджикистане
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14:18  Забирай свои игрушки... Американский ответ Путину в разрезе и перспективе, - Р.Ищенко
11:21  Новая волна кадровых подвижек в Таджикистане
11:06  Китайские ученые обнаружили в ЮАР новый коронавирус - NeoCov
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10:43  Кто устроил блэкаут в Центральной Азии? - Ольга Самофалова
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Россия - не мертвое нефтегосударство, а Путин никуда не уходит, - New York Times
14:55 28.01.2022

Россия - не мертвое нефтегосударство, а Путин никуда не уходит (The New York Times, США)
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - ИноСМИ, 1920, 28.01.2022

Британская энергетическая компания Ovo Energy разослала своим клиентам советы о том, как сохранить тепло, пишет NYT. Например, можно прижимать к себе домашних питомцев, заниматься уборкой в доме и крутить обруч. Цены на энергию растут. Европе нужно научиться справляться с ее дефицитом в случае сокращения газовых потоков из России.

Если вы думали, что у Европы уже нет никаких возможностей для преодоления непрекращающегося энергетического кризиса, послушайте одного из крупнейших в Британии поставщиков энергии, который совсем недавно предложил выход из создавшейся ситуации.
В начале января компания Ovo Energy разослала своим клиентам советы о том, как сохранить тепло, не повышая температуру в батареях. Она порекомендовала прижимать к себе домашних питомцев, заниматься уборкой в доме и крутить обруч.

Сейчас усиливаются страхи, что Европа вот-вот столкнется с намного более безнадежной ситуацией, поскольку Россия грозит военными действиями на Украине. Соединенные Штаты изучают возможности для увеличения поставок газа на континент.
На то есть все основания. Евросоюз получает из России около 40% потребляемого им природного газа, и таким образом, Москва является для Европы самым крупным поставщиком. А поскольку сейчас на границе с Украиной сосредоточено оценочно 127 тысяч российских военнослужащих, Европа просто разрывается на части, поскольку ей надо как-то реагировать на столь вопиющий вызов ее безопасности и в то же время, удовлетворять свои энергетические потребности.
Кто-то может усмотреть в действиях России признаки угасания нефтегосударства, которое вот-вот лишится своего геополитического влияния из-за всемирного перехода к чистой энергетике. Но это не более чем выдача желаемого за действительное. Переход к экономике с чистой энергетикой даже усилит позиции российского президента Владимира Путина и других руководителей государств, экономика которых сильно зависит от добычи и экспорта нефти или природного газа, и только потом ослабит их.

В мире с "чистым нулем" по углеродным выбросам ведущие поставщики ископаемого топлива, и особенно Россия, столкнутся с существенным ослаблением своей власти и влияния, если исходить из того, что они не сумеют перестроить свои экономики в переходный период. Однако в предстоящие 10-20 лет такой энергетический переход даст нефтегосударствам немалые возможности для укрепления своего геополитического и экономического влияния. На то есть как минимум три причины.

Во-первых, этот период будет отмечен значительными скачками цен, в результате чего немногочисленные поставщики энергоресурсов, способные быстро увеличить объемы поставок нефти и газа, обретут дополнительный геополитический вес. Американские президенты из обеих партий с 1970-х годов пытаются уговорить или заставить Саудовскую Аравию поставлять на рынок больше нефти, когда цены резко идут вниз. Но правительство этой страны всякий раз заявляет о собственных приоритетах и высказывает собственные просьбы.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643370900
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