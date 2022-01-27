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Коррупция в Таджикистане: кто виноват?
15:14 28.01.2022

Хиромон Бакозода

"Большинство в Таджикистане считают, что взяточничество, присвоение государственных средств и неспособность правительства искоренить коррупцию, кумовство и другие проблемы стали обыденным делом для страны".

Таковы выводы в отчете "Индекс восприятия коррупции 2021" (Corruption Perceptions Index 2021) международной организации Transparency International, опубликованном 25 января. Эта организация отвела Таджикистану 150 место среди 180, и таким образом Таджикистан вошел в число 30 стран с самым высоким уровнем коррупции.

Таджикистан с точки зрения Transparency International

Алтынай Мырзабекова, консультант берлинского офиса Transparency International по Центральной Азии, сказала 25 января, что коррупция в Таджикистане носит "глубоко системный характер".

В качестве примеров она привела "отсутствие независимости в работе судебных и правоохранительных органов", "непрозрачность в работе государственных органов и отсутствие реальной отчетности их перед обществом", а также "наличие конфликта интересов, особенно на верхнем и среднем уровнях власти".

"В дополнение ко всем этим проблемам период пандемии показал, что многие авторитарные правительства в регионе использовали пандемию как предлог для дальнейшего ограничения свободы слова и работы активных членов общества, в том числе по борьбе с коррупцией", - пояснила Мырзабекова. Она сказала, что власти усилили давление на тех, кто высказывается о случаях заболевания COVID.

В Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, которое Радио Озоди попросило выразить свое мнение по отчету Transparency International, от комментариев отказались. Это агентство в прошлом посчитало оценки международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру необоснованными. 24 января представитель антикоррупционного ведомства сказал Радио Озоди, что они дадут свои комментарии после консультации с руководством, однако затем на наши неоднократные звонки больше не отвечали.

"1,1 млрд сомони финансового ущерба"

В августе 2021 года президент Эмомали Рахмон во время сдачи в эксплуатацию нового здания министерства финансов заявил: "В результате проверки Счетной палаты и Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией в финансовой деятельности организаций и учреждений в 2019-2020 годах в качестве финансовых убытков выявлено 1,1 млрд сомони, из которых 693 млн сомони были восстановлены в государственный бюджет".

Некоторые из экспертов говорят, что официальная статистика не отражает реальной ситуации, и в действительности существуют сотни коррупционных уловок и скрытых схем хищения госсредств. Критики критикуют президента и его близких за создание так называемого семейного правительства, которое открывает путь для коррупции.

Сулаймон Султонзода, глава антикоррупционного ведомства, заявил на пресс-конференции в Душанбе в июле прошлого года, что за первые шесть месяцев 2021 года его сотрудниками проведено "более 700 бесед и встреч" с должностными лицами министерств и ведомств, органами управления городов и сел, в джамоатах и махаллинских советах. Он также отметил, что "были разработаны и представлены общественности 11 видеороликов и 28 рекламных материалов".

Однако, по мнению Шухрата Латифи, эксперт по социальным вопросам, такая пропаганда, проводимая со стороны антикоррупционных подразделений и других компетентных органов, "неэффективна". Он отметил, что в условиях, когда жители опасаются подать жалобу на чиновника из-за боязни навлечь на себя другие неприятности, такая агитация и пропагандистские мероприятия не сработают.

"Слухи и разговоры о взятках на границе"

По мнению некоторых собеседников Радио Озоди, высокий уровень коррупции в Таджикистане свидетельствует о широкой распространенности этой проблемы в стране.

Екуб Халимов, таджикский журналист, который провел многочисленные исследования по вопросам коррупции, говорит, что он неоднократно наблюдал, как многие граждане на низовом уровне встречаются лицом к лицу с вымогательством взяток от чиновников и должностных лиц.

"Возьмите хотя бы таджикско-узбекскую границу – в 2021 году ее пересечение вызвало огромную волну слухов и разговоров о взяточничестве таджикских пограничников и таможенников, - сказал он. - На мой взгляд, условия и процедуры на границе таковы, что в некоторых случаях гражданину ничего не остается, как предложить взятку". По словам Халимова, чиновники на государственном уровне до сих пор не осознали тот факт, что "невозможно обеспечить среднюю семью из четырех-пяти человек за счет зарплаты размером от 1000 до 1500 сомони".

Музаффар Олимов, исследователь организации "Шарк" в Душанбе, сказал, что оценки Transparency International "вызывают доверие". По его словам, "в определенной степени они соответствуют. С учетом всех имевшихся возможностей для исследования и специфики страны достигнутые результаты приемлемы и убедительны".

"Люди сами заинтересованы в коррупции"

Между тем, Шухрат Латифи говорит, что вопросы борьбы с коррупцией также зависят и от самого сообщества. 24 января он сказал Радио Озоди, что оценки Transparency International состояния коррупционной ситуации в стране близки к действительности и отметил, что бороться с коррупцией в нынешних условиях Таджикистана практически невозможна.

"Потому что, с одной стороны, люди сами заинтересованы в том, чтобы была коррупция. Самый простой пример: если водителя остановил инспектор ГАИ, то водитель сразу же предлагает деньги, чтобы избавиться от гаишника. Или, например, вы идете в больницу, и видите, как люди сами предлагают там деньги. Для того, чтобы бороться с коррупцией, нужно поменять мировоззрение граждан, и пока мы не поменяем менталитет наших граждан, бороться эффективно с коррупцией мы не сможем. Посмотрите, если какой-нибудь чиновник требует за какую-нибудь бумажку 20 сомони, то люди дают им эти деньги и есть даже такие, которые дают в два раза больше, 40 сомони, повышая тем самым уровень взятки. У нас это сидит в подсознании, что если что-то дашь на руки, то тогда все дела можно быстро решить", - отметил Латифи.

Некоторые жители Душанбе в беседе с Радио Озоди также отмечали, что чиновники в госучреждениях ставили их в такую ситуацию, при которой они видели выход в даче взятки как как единственное решение их проблемы.

Максуд Нуруллоев, житель Пянджского района, сказал в беседе с Радио Озоди, что "если не заплатишь, то тогда твой вопрос не решится, но зато когда туда обращается какой-нибудь богач, то все его вопросы сразу же решаются в момент. Люди вынуждены это делать, кому охота давать свои кровные деньги? У людей нет денег, чтобы давать их за решение своих проблем, но у нас за простую справку требуют деньги".

Каким образом определяют уровень коррупции?

Transparency International заявляет, что в своих оценках состояния коррупции в странах использует такие критерии, как взяточничество, присвоение и хищение государственных средств, неправомерное использование возможностей госучреждений в частных целях, полномочия правительства по борьбе с коррупцией, назначение на должности по родственному принципу, введение в действие законов, которые раскрывают государственные активы и средства, защита жителей, сообщающих о коррупции, доступ к информации и т. д.

В организации говорят, что чем больше соблюдаются стандарты неприятия коррупции в сообществе, тем выше рейтинг страны, и та страна, у которой оценка близится к 100 баллам, является самой успешной в борьбе с коррупцией, а та, у которой самая низкая оценка уровня восприятия коррупции, является самой проблемной в этом вопросе.

Таджикистан уже четвертый год подряд набирает 25 баллов в "Индексе восприятия коррупции", что свидетельствует о реальной глубине коррупционных проблем в стране. Для сравнения, из 180 приведенных в Индексе стран Грузия набрала 55 баллов, Армения 49 баллов, Беларусь 41 балл, Россия 29 баллов, Узбекистан 28 баллов, Туркменистан 19 баллов и Кыргызстан 27 баллов. Лишь только Узбекистан и Армения вошли в число стран, которые добились определенного прогресса за последние пять лет. Но в целом, по данным Transparency International, за последние 10 лет около 75 процентов стран Восточной Европы и Центральной Азии остановились в своих усилиях по борьбе с коррупцией.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643372040
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