Токаев возглавил правящую партию Казахстана имени Назарбаева

15:30 28.01.2022

Токаев возглавил правящую партию Казахстана вместо Назарбаева



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Нурсултан Назарбаев ушел с поста председателя правящей партии Казахстана "Нур Отан" и предложил на это место президента Касыма-Жомарта Токаева. Партия поддержала это предложение, избрав действующего президента своим новым главой. Сейчас в онлайн-формате проходит внеочередной XXI съезд "Нур Отан". Он закрыт для прессы.



"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан"",- говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.



"Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам Первого Президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны",- сказал господин Токаев в речи после избрания на пост председателя "Нур Отан".



Касым-Жомарт Токаев анонсировал политические реформы, обеспечивающие "равноудаленный статус Главы государства", и пообещал вернуться к обсуждению своего председательства в партии власти в конце года.



Также из политсовета "Нур Отан" вышла дочь господина Назарбаева и депутат Мажилиса (нижняя палата парламента) Дарига Назарбаева.



Вчера Сенат Казахстана рассмотрел и расширил поправки, лишающие господина Назарбаева всех властных полномочий. Поправки вступят в силу после повторного утверждения в Мажилисе и подписи президента. До конца 2021 года Нурсултан Назарбаев считался теневым правителем Казахстана, но после январских акций протеста по всей стране постепенно лишился всех своих должностей.