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В ЦентрАзии маячит призрак новой войны. Кыргызо-таджикская граница добром не делится, - "СП"
18:02 28.01.2022

ОДКБ: Погранцы Таджикистана и Киргизии бьют друг по другу из русских "калашей"
Новая война в Средней Азии грозит единству военного блока

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Геворг Мирзаян
Михаил Нейжмаков

В пятницу стало известно, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.

"По итогам переговоров […> достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана; о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", - говорится в заявлении пресс-службы Пограничной службы Киргизии.

Сообщается, что в переговорах участвовали губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух стран.

27 января вечером на границе началась перестрелка с применением гранатометов, минометов и беспилотников. Ранения получили 17 человек, двое погибли. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. При этом обе стороны в провокации обвиняют друг друга.

Стоит напомнить, что на границе двух стран регулярно происходят конфликты из-за нерешенности вопроса о границах, появившихся здесь после распада СССР. Ферганская долина, часть которой оказалась в Киргизии, часть в Таджикистане, а часть в Узбекистане, исторически была многонациональным "плавильным котлом", и проведенные по ней границы превратили ее в пороховую бочку. Опасность реальной войны увеличивается пропорционально росту местного населения. Конфликты случаются из-за спора за пастбища, за пригодные для сельского хозяйства земли, за воду и доступ к коммуникациям.

Первые столкновения здесь случались еще в 1980-м, но после распада СССР стали регулярными. В одном только 2014-м году произошло сразу пять боев с участием пограничников, военных и местных жителей. Три крупных столкновения произошли в 2019-м году, в мае 2020-го вновь случилась тяжелая перестрелка.

Но самым масштабным стал конфликт конца апреля прошлого года, в ходе которого погибли 36 граждан Киргизии, 19 граждан Таджикистана, более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены.

Примечательно, что в прошлом году ОДКБ фактически проспала события, заявив о готовности вмешаться тогда, когда конфликт уже был остановлен. Зато гораздо раньше помощь предложила Турция.

Недавние события в Казахстане показали, что ОДКБ все же может реагировать оперативно. Но как быть, когда конфликт между двумя членами организации? И где размещать миротворцев? Не будет ли это воспринято как подыгрывание одной из сторон?

- Если говорить о сценарии с размещением миротворцев в зоне конфликта - да, это может давать государству, которое направляет подобный контингент, дополнительные рычаги влияния, - считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

- Но будет и недовольство, нередко со стороны всех вовлеченных в конфликт сторон. Вспомним, например, ситуацию вокруг российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и периодическую критику ряда аспектов его деятельности со стороны как целого ряда представителей прессы и экспертов в Азербайджане, так и официальных лиц этого государства.

При этом иные способы воздействия на Киргизию и Таджикистан с целью сдерживания подобных конфликтов Москва использовала и наверняка еще будет использовать.

"СП": - Кстати, в прошлом году ОДКБ долго просыпалась. Дошло до того, что турки первыми предложили помощь. У них наверняка, есть желание отыграться за Казахстан. Не опередят ли нас на этот раз?

- Турция действительно взаимодействует с Киргизией, в том числе, в сфере военно-технического сотрудничества. Этот вопрос, в частности, обсуждался в ходе визита киргизского президента Садыра Жапарова в Анкару в июне 2021 года, то есть, вскоре после весеннего всплеска напряженности на границе с Таджикистаном.

Среди прочего, в декабре 2021 года на вооружение Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии поступили турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Кроме того, в Анкаре вполне могут рассчитывать, что усиление ее влияния среди соседей Китая. Это создало бы для нее дополнительные возможности для политического торга - как с Пекином, так и с Вашингтоном.

В то же время, даже если бы сейчас открылась возможность, например, для создания турецких военных баз в Киргизии, не факт, что Анкара в полной мере могла бы воспользоваться ситуацией. Все-таки, у Турции сейчас есть более приоритетные направления для работы (включая Сирию, Ирак, Ливию, Южный Кавказ), а ее ресурсы не безграничны, особенно на фоне экономических проблем.

"СП": - Можно ли как-то решить проблему раз и навсегда, чтобы больше не стреляли? Ферганская долина превратилась в пороховую бочку с момента распада СССР, нынешние границы всех явно не устраивают. Чтобы это прекратилось, нужна большая война с перекройкой границ или чтобы все опять объединились в одно государство?

- В масштабной затяжной войне вряд ли заинтересованы в руководстве как Киргизии, так и Таджикистана, в том числе и потому, что это грозило бы серьезными внутриполитическими рисками для лидеров обеих стран. В частности, если значительная часть подразделений силовых структур Таджикистана вынуждена будет слишком длительное время находиться в зоне потенциальных конфликтов с Киргизией, это создало бы для Душанбе очень проблемную ситуацию в случае активизации других очагов напряженности. Вспомним, как, например, в ноябре 2021 года проходили новые акции протеста в Горном Бадахшане. Да и потенциальные риски в связи с ситуации на таджикско-афганской границе тоже стоит учитывать.

Но и переговоры по делимитации и демаркации границы - дело весьма сложное и длительное. Поэтому всплески напряженности на границе Киргизии и Таджикистана наверняка еще будут повторяться.

- Это просто пограничный конфликт, там нет правых и виноватых, - уверен доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

- Стрельба начаться просто потому, что один кинул камень в другого - как это сейчас, по слухам, и произошло. При этом большая война на сегодняшний день маловероятна. К ней не готова ни одна из сторон. Обычный сценарий конфликта в данном случае представляет собой обстрел друг друга с дальнейшим урегулированием ситуации на среднем уровне.

"СП": - В чем корни проблемы? Возможно ли ее решение?

- Корней у проблемы несколько. Это и неурегулированность границы, и низкий уровень адекватности местных элит, и сложные межнациональные отношения в Средней Азии. Руководители государств не желают идти на компромиссы друг с другом для того, чтобы не потерять лицо у себя дома. Некоторым даже проще набирать политические очки на конфликтах. Конечно же, Российской Федерации необходимо каким-то образом заставить руководства этих стран сесть и подписать соглашение о границе. Однако для этого на них нужно очень серьезно надавить, но Россия опасается оказывать слишком сильное давление на власти постсоветских государств.

"СП": - Совсем недавно полыхнул Казахстан. Может это быть звеньями одной цепи.

- Не надо все мешать в кашу. И в Казахстане, и в Ферганской долине конфликт является исключительным местным. Внутренним. Внешние силы могут лишь разжигать, да и то иногда. Так что не надо искать простые решения сложных проблем.

"СП": - ОДКБ тут может и должна вмешиваться? Все же обе страны ее члены…

- ОДКБ обычно не вмешивается в решении вопросов между странами-членами. Да это и юридический крайне сложно, ведь нужно, во-первых, подать запрос, и, во-вторых, чтобы все страны-члены на него ответили положительно. Включая потенциального агрессора. Нужно правильно понимать смысл ОДКБ. Это не организация коллективной обороны в полном смысле этого слова. Это организация, являющаяся зонтиком, набором фактически двухсторонних оборонных гарантий между Россией и странами-членами.

"СП": - В прошлом году, турки, кстати, нас опередили - первыми помощь предложили. В Казахстане счет стал 1:1 - турки тогда реально жаловались, что русские их опередили. Будут они пытаться лезть в этот раз? Опять же, в прошлом году протурецкие паблики и каналы активно раскручивали мысль о том, что ОДКБ бесполезна, и нужно создавать военный блок Турана, с лидерством Турции, разумеется…

- Вряд ли Анкара сейчас сюда полезет. Это конфликт между двумя государствами. Если претендуешь на региональное лидерство, то нельзя вставать на сторону одного против другого.

"СП": - А как насчет фактора Китая? Он активно работает в экономике стран Средней Азии. Есть предположение, что дестабилизация направлена в первую очередь против Пекина, и только потом - против Москвы. Будет ли Китай что-то предпринимать?

- Китай не будет вмешиваться и попросит Россию разрулить эту ситуацию. В Китае понимают и принимают тот факт, что военно-политическими вопросами в Средней Азии заведует Россия.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643382120
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