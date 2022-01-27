 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Есть у революции начало, нет у революции отца. Назарбаева лишают всех значимых постов, - "Къ"
00:11 29.01.2022

Есть у революции начало, нет у революции отца
Нурсултана Назарбаева лишают всех значимых постов
27.01.22

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Пятницу, 28 января, можно считать датой окончательного завершения эпохи Нурсултана Назарбаева в Казахстане. В этот день пройдет съезд правящей партии "Нур Отан", на котором ее председателем вместо бывшего президента будет избран действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Накануне произошло другое важное событие - Сенат Казахстана рассмотрел и расширил поправки к законодательству, лишающие господина Назарбаева всех властных полномочий. Для вступления поправок в силу их должен повторно утвердить Мажилис (нижняя палата парламента) и подписать президент.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который, уступив президентский пост Касым-Жомарту Токаеву, до конца 2021 года считался теневым руководителем государства и занимал целый ряд важных должностей, в пятницу лишится последней из них. Речь идет о посте председателя правящей партии "Нур Отан", онлайн-съезд которой назначен на 28 января. О том, что произойдет на нем, известно заранее, и никакой интриги не ожидается. Еще 18 января в своем обращении к народу господин Назарбаев заявил: "Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, в скором времени он будет избран председателем партии "Нур Отан", поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет".

Эти слова в четверг, по сути, подтвердил зампред партии Бауыржан Байбек, который опубликовал в Twitter повестку внеочередного съезда. Первым пунктом в ней идет избрание председателя партии, затем - внесение изменений в устав и состав политического совета. Стоит отметить, что название партии "Нур Отан" переводится как "Свет Отечества", но выбрано так, чтобы быть созвучным с именем первого президента.

"Наблюдая за тем, как активно отовсюду вычеркивают Назарбаева, думаю, что "Нур Отан" ждет хороший ребрендинг,- заявил "Ъ" консультант Московского центра Карнеги по Центральной Азии Темур Умаров.- Но этого может быть недостаточно для удовлетворения ожиданий общества, а на реальный парламентаризм политический режим не пойдет".

Руководящий пост в правящей партии остается последней значимой должностью Нурсултана Назарбаева.

Ровно накануне съезда, 27 января, в Сенате Казахстана прошло рассмотрение поправок, касающихся полномочий первого президента, которые до этого прошли через нижнюю палату парламента - Мажилис.

Согласно законопроекту, который уже одобрили депутаты, первый президент Казахстана лишается возможности пожизненно возглавлять Ассамблею народов Казахстана и Совет безопасности страны. Эти должности будут привязаны не к конкретной личности, а к статусу президента, кто бы им ни стал. Однако сенаторы решили развить эту идею и вдобавок отредактировали закон "О первом президенте - Елбасы", одна из статей которого обязывает согласовывать с господином Назарбаевым "разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики". Это положение тоже планируется отменить.

Благодаря этому дополнению весь пакет поправок, согласно процедуре, возвращен в Мажилис, и после того как их одобрят повторно, они лягут на подпись президенту Токаеву. После того как он их подпишет, статус Нурсултана Назарбаева - Елбасы - станет не более чем почетным званием.

"Публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство" Елбасы по-прежнему будет преследоваться по закону, однако практически весь политический вес будет утрачен - у него останется право лишь выдвигать законодательные инициативы.

Между тем, по мнению собеседников "Ъ", де-факто эти изменения уже вступили в силу, и подпись господина Токаева на законопроекте ничего не изменит. "Поправки просто юридически оформляют сложившийся статус-кво,- сказал "Ъ" казахстанский политолог Талгат Калиев.- Назарбаев еще осенью передал полномочия по управлению Ассамблеей народов Казахстана. А что касается согласования с ним принимаемых решений, то очень хорошо, что в механизме устраняются лишние звенья и возвращается используемая во всем мире демократическая практика".

В свою очередь Темур Умаров убежден, что нынешние процедуры в парламенте - это попытка легитимизировать статус-кво именно задним числом, что не вполне корректно: "Сам закон нарушен не был: Назарбаев имел право отказаться от должности главы Совбеза и не был обязан занимать ее всю жизнь. Как мы узнали от его пресс-секретаря, это решение действительно было добровольным. Однако был нарушен порядок смены руководителя этого важнейшего органа: письменный отказ, затем утверждение на ту же должность Токаева. Эту коллизию руководство сейчас и пытается залатать".

Еще одной важной новостью четверга стало сообщение пресс-службы Комитета национальной безопасности Казахстана о том, что дело экс-главы этого ведомства Карима Масимова получило гриф "совершенно секретно" и никакие подробности следствия разглашаться не будут. Напомним, что о задержании господина Масимова стало известно еще 6 января, а о задержании двоих его заместителей - Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина - лишь 13 января. В свою очередь, в четверг в КНБ уточнили, что господа Масимов и Садыкулов находятся под арестом, а в отношении господина Ергожина только "рассматривается вопрос об избрании меры пресечения".

Александр Константинов, Нур-Султан; Кирилл Кривошеев

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643404260
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