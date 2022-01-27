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Из Нур Отана вывели Нурсултана и Даригу Назарбаевых, - "МК"
00:21 29.01.2022

Вместе с Назарбаевым из руководства "Нур Отан" вывели Даригу
При этом Токаев спел своему предшественнику дифирамбы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал новым главой правящей партии "Нур Отан". Таким образом он сконцентрировал в своих руках всю формальную власть в республике. Токаев продолжает обещать казахстанцам либеральные реформы, однако эксперты считают, что за его словами скрывается все та же политика, которую до этого проводил предыдущий лидер "Нур Отана" Нурсултан Назарбаев. Разница лишь в том, что у Токаева меньше авторитета и нет своей команды, на которую он мог бы положиться.

Съезд "Нур Отана" проходил в закрытом режиме и в дистанционном формате. Видимо, сказались январские протесты, в ходе которых "партия власти", названная в честь Назарбаева, оказалась одной из первых целей для народного гнева. В результате недавних событий люди стали массово покидать партию. Недавно в одном только Семее (бывший Семипалатинск) из "Нур Отана" вышли 150 человек.

"Нур Отан" для Казахстана как "Единая Россия" для России – это стержень всей государственной власти, на вершине которой должен сиять лидер нации. Не удивительно, что в республике в последнее время многие задавались вопросом, станет ли Токаев возглавлять столь непопулярную структуру или будет создавать новую?

Ответ был получен буквально в первые минуты съезда. Токаев не только стал новым лидером, но и заявил, что критика в адрес Назарбаева безосновательна. У Елбасы, конечно, были недочеты и промахи, но они есть у всех политических лидеров, не исключая самых великих, а вот заслуги Назарбаева, по мнению Токаева, не вызывают никаких сомнений.

Токаев рассказал про то, как в тяжелые 1990-е годы Назарбаев спас страну от развала, как мудро он поступил, когда перенес столицу, сделал Казахстан лидером антиядерного движения и так далее. Преемник Нурсултана Абишевича так подробно расписывал достижения первого президента, что в какой-то момент даже показалось, что, как и 2 года назад, он готов предложить переименовать в его честь еще какой-нибудь город.

А вот "Нур Отану" в выступлении Токаева повезло не так сильно. Второй президент уверяет, что партию ждут глобальная перезагрузка и обновление. В будущем "Нур Отан" не будет подменять собой работу государственных органов, а займется идеологической работой, станет кузницей кадров (в том числе будет развивать молодежное движение) и лишь в отдельных случаях будет направлять работу госаппарата. Токаев заявил, что в конце 2022 года может сложить с себя полномочия главы партии, чтобы добиться принципа равноудаленности президента от всех политических сил. Впрочем, это не помешало ему упразднить пост зампредседателя партии. То есть второй президент будет руководить своей партией удаленно, но единолично.

По итогу съезда стало известно, что из руководства партии исключили старшую дочь Назарбаева Даригу и одного из его ближайших сподвижников Бауыржана Байбека. При этом один из ближайших к Токаеву людей, государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин не вошел в политический совет "Нур Отана".

"Токаев согласился на руководство партией, потому что ему нужны дополнительные рычаги управления государством. При этом он будет использовать партию для формирования новых политических ценностей. Что касается политсовета, возможно, Токаев решил отделить чиновников от партии. В партии должны быть люди, которые больше не занимают другие должности, они будут полностью сосредоточены на деятельности "Нур Отана". Ликвидация позиции заместителя председателя позволяет предположить, что он намерен сам лично заниматься работой партии", – заявила "МК" казахстанский политолог Толганай Умбеталиева.

Казахстанский политический аналитик Айнур Курманов считает, что пока Токаев только концентрирует власть в своих руках, и ему нужен "Нур Отан", чтобы опереться на партию как на стержень республики. "Оттуда решили убрать наиболее одиозных личностей, которые могут вызывать сильные отрицательные настроения у большей части казахстанского общества. Авторы этой идеи пытаются таким образом подправить имидж партии, который сейчас быстро деградирует. Мы наблюдаем выход из партии как рядовых членов, так и депутатов, – сказал "МК" Курманов. – Пока жив "Нур Отан", будет жить и политическая система, выстроенная Назарбаевым, потому что они неотделимы друг от друга. Не будет забывать, что сам Токаев является ее частью. В этой связи можно говорить о том, что какое-то влияние Назарбаева на партию будет сохраняться всегда. Не случайно сейчас только вносят поправки в закон о первом президенте, но не ликвидируют его полностью"

Курманов считает, что даже если бы у Токаева было желание демонтировать систему власти, выстроенную при Назарбаеве, у него не было бы на это сил. "Пришлось бы убирать вообще всех выдвиженцев Назарбаева, а это буквально все, кто сегодня находится во власти, включая второго президента", – считает эксперт.

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По его мнению, Токаев уже взял под свой контроль все рычаги власти, но ему пока не хватает собственных кадров на местах. Решением этой проблемы он будет заниматься ближайшие полгода, а затем могут объявить о проведении политических реформ.

"У Токаева нет и, наверно, не будет авторитета, сопоставимого с тем, который был у Назарбаева в его лучшие годы. Поэтому осенью 2022 года второй президент может начать формирование нового парламента, который будет представлять интересы не одного только президента, как это было при Назарбаеве, а различных олигархических групп. Сам Токаев будет выполнять роль медиатора между ними", – заявил Курманов.

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Артур Аваков

Источник - МК
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