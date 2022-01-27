 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 29.01.2022
00:53  Русская контратака. Время пришло, - А.Проханов
00:35  "Леер" спас Казахстан от сползания в пропасть, - ВПК
00:32  В Россию едет "посол" Талибана - Джамаль Гарвал, предположительно агент "сети Хаккани"
00:30  Эрдоган нашел себе врага. Арестована за его "оскорбление" журналистка Седеф Кабаш
00:29  Директор главного театра Киргизии Турапов уволен со скандалом. Обирал балерунов
00:28  Элитам на заметку. Транзит власти едва не развалил Казахстан, - К.Сивков
00:25  Афганская каша заваривается по-новому. Маршал Дустум и вилаят Хорасан жмут Талибов

00:24  Россия не боится "адских санкций" США
00:21  Из Нур Отана вывели Нурсултана и Даригу Назарбаевых, - "МК"
00:11  Есть у революции начало, нет у революции отца. Назарбаева лишают всех значимых постов, - "Къ"
Пятница, 28.01.2022
18:02  В ЦентрАзии маячит призрак новой войны. Кыргызо-таджикская граница добром не делится, - "СП"
17:56  Елбасы больше не Елбасы? - "КП"
17:10  "И наступят темные времена": ждать ли повторения блэкаута в Центральной Азии? - Петр Своик
15:30  Токаев возглавил правящую партию Казахстана имени Назарбаева
15:14  Коррупция в Таджикистане: кто виноват?
14:55  Россия - не мертвое нефтегосударство, а Путин никуда не уходит, - New York Times
12:48  Достижения Китая в космосе поражают размахом, - К.Ольшанский
12:33  Страна прикочевала... В России на миграционный учет поставили уже 1 миллион 63 тысячи кыргызстанцев
11:41  Единственный неказах (Скляр) возглавил облУВД в Казахстане (Павлодарское). Брат первого вице-премьера...
11:36  Глава Фонда Казмедстрахования Болат Токежанов сам подал в отставку... Камера ждет
10:22  Китайцы и американцы устроили подводную гонку за утонувшим истребителем-невидимкой F-35
09:58  КазОлигарх Утемуратов "добровольно" отдал 10 млрд тенге в общественный фонд "Казакстан халкына"
09:50  ПогранВойна. Вторым погибшим таджикистанцем оказался шофер скорой помощи
09:47  В Чоркухе стартовали экстренные таджикско-киргизские переговоры
09:42  ЕЭК – регулятор развития ЕАЭС. Из практики организации десятилетней работы, - В.Чушкин
09:37  Конфликт на границе. В Баткенской области эвакуировано больше 11 тысяч человек
08:33  Первым Директором созданного при Кирминюсте Института нормотворчества и верховенства права стал Аязбек Джаркынбаев
07:21  Отключение света в ЦА произошло из-за замыкания на Сырдарьинской ТЭС Узбекистана, - казахская версия
06:16  Киргизия и Таджикистан проявили недоговороспособность. На границе двух стран ОДКБ вновь разгорелись бои, - "Къ"
01:10  Когда нефть пробьет планку в $100 за баррель
01:07  По планам ЦРУ и Госдепа Центральная Азия должна стать разведывательным плацдармом, - В.Овчинский, Ю.Жданов
01:00  Жизнь, смерть и государство О новых сопряжениях политического и сакрального, - С.Каспэ
00:50  Как в Талды-Кургане свергали бронзового Назарбаева, - "МК"
00:37  Новое измерение геополитики. Метавселенная – угроза или благо для человечества? - "ВПК"
00:32  Бремя вежливого человека. Россию просят срочно прислать войска в Буркина-Фасо
00:26  Назарбаев оставляет Токаеву троянского коня, - В.Панфилова
00:22  Шамалганщики. Племянники Назарбаева вернулись в родовое село первого президента Казахстана, - "МК"
00:10  "Отправил себя в помойку" - Верка Сердючка спела в концерте песню о Бандере
00:06  "Таджикская сторона спровоцировала боестолкновения", - заявление КырПогранслужбы
00:05  Неугомонный глава КырМинздрава опять вляпался в скандал "весом" 40 млн сомов
00:04  Индия хочет потеснить Китай в Центральной Азии, - Владимир Скосырев
00:03  "Омикрон" выкашивает олимпийцев накануне открытия Олимпиады
00:02  Генсек ОДКБ Зась уговаривает таджиков и кыргызов прекратить стрельбу в Исфаре
00:01  В Туркмении запретили ношение черных масок. Нарушителей - штрафуют
00:00  Интенсивность стрельбы на таджико-кыргызской границе нарастает - ранено уже 11 таджиков
Четверг, 27.01.2022
20:23  Таджики бьют из минометов и пулеметов по кыргызским погранзаставам (карта ТВД)
20:13  Один человек погиб, пятеро таджикистанцев ранено в ходе боя вокруг села Сомониен
19:06  КазИнститут стратегических исследований возглавил дипломат Еркин Тукумов
18:42  Исфара. На таджико-кыргызской границе опять стрельба
16:02  Казахстан. Оппозиция Токаеву становится все более злобной, - А.Уваров
15:59  В каких политических реформах нуждается сегодня Казахстан? Часть 1 и 2
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Россия не боится "адских санкций" США
00:24 29.01.2022

единственный сектор, который будет убит отказом от SWIFT – это сектор мгновенных финансовых спекуляций

Михаил Делягин

Санкции против якобы друзей Путина – это смешно, давайте опустим. Отключение от системы SWIFT, что это такое – это система передачи банковской информации. По телефону эту информацию тоже можно передавать, просто это будет передача в открытом виде.

Вы к телефону приделайте шифратор, договаривайтесь с вашим банком-партнером и на этом ваши трудности заканчиваются. Существует факс, до интернета были телексы и телетайпы. Более того, помимо SWIFT существует несколько таких же, просто менее удобных и потому менее известных, которые, тем не менее, работают – просто банки к ним переподключатся.

В результате, после переходного периода, который займет неделю-две, деньги будут ходить не секунда в секунду, а час в час… Единственный сектор, который будет убит отказом от SWIFT – это сектор мгновенных финансовых спекуляций, где 90% торгуют роботами и так далее. Но этот сектор на три четверти принадлежит американцам и англичанам. То есть, это им невыгодно, почему нас от SWIFT до сих пор и не отключили.

Источник - Делягин
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