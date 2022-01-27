Афганская каша заваривается по-новому. Маршал Дустум и вилаят Хорасан жмут Талибов

00:25 29.01.2022 Последний маршал. "Исламское государство" бросает вызов талибам в Афганистане. Кого поддержит легендарный командир?



В Афганистане все ярче проявляются признаки очередного витка гражданской войны. В стране обосновалось множество террористических организаций, и большинство из них вступает в открытый конфликт с движением "Талибан" (запрещено в России). Самый грозный противник талибов - группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которая регулярно устраивает теракты по всей стране. Не дремлет и сопротивление в лице бывших военных, которые осели в труднодоступных горных районах или соседних странах. Один из них - бывший генерал просоветского режима, единственный маршал Афганистана и лидер афганских узбеков Абдул-Рашид Дустум. Этот легендарный офицер, по последним данным, налаживает связи с главой афганского филиала ИГ - Санауллой Гафари. Пойдет ли единственный маршал Афганистана на сговор с террористами и сможет ли он дать новый бой талибам - в материале "Ленты.ру".



Ищет Америка, ищут талибы



"ИГ-Хорасан" - так обычно именуют в СМИ афганский филиал ИГ. Сами террористы обозначают его "Вилаят Хорасан" (Хорасаном называется историческая область, включающая в себя частично территории нынешних Ирана, Афганистана, Туркмении, Узбекистана и Таджикистана, - прим. "Ленты.ру"). Главарем группировки, по версии американских спецслужб, в настоящее время является Санаулла Гафари, также известный по прозвищу Шахаб аль-Мухаджир. Афганец по национальности.



Он возглавил "ИГ-Хорасан" в июне 2020 года после того, как его предшественника Абу Омара аль-Хорасани захватили афганские спецслужбы. По данным британских журналистов, аль-Хорасани после пленения находился в кабульской тюрьме Пули-Чархи вплоть до захвата столицы радикальным движением "Талибан" в середине августа 2021 года. Взяв под свой контроль главную тюрьму, талибы застрелили аль-Хорасани и еще восемь боевиков ИГ, находившихся в заключении.



Отношения между талибами и "ИГ-Хорасаном" не складывались с самого появления группировки в Афганистане. Цели у двух террористических организаций резко различаются: движение талибов стремится лишь к созданию своего государства (исламского эмирата) в Афганистане, экспортировать свой опыт в другие страны, как они много раз заверяли, они не хотят. В отличие от "ИГ-Хорасана", который декларирует, что Афганистан должен стать частью всемирного исламского халифата. К тому же "ИГ-Хорасан" претендовал на место основной антиправительственной группировки, хотя эту нишу прочно занимал "Талибан" с тех пор, как в стране было создано проамериканское правительство в 2002 году.



До того как Государственный департамент США объявил имя нынешнего главаря "ИГ-Хорасана", в медиа циркулировало только его "партийное" прозвище - Шахаб аль-Мухаджир. Это обычная практика во многих террористических группировках, проповедующих радикальные версии ислама, когда новоприбывший боевик вместо своего старого имени получает новое - чисто арабское. "Мухаджир" в переводе с арабского означает "переселенец". Мухаджирами называют мусульман, которые переселились в другие страны ради спасения своей веры. Это может говорить о том, что Санаулла Гафари в какой-то момент своей жизни менял страну проживания, и именно этим объясняется его новое имя. Однако достоверной информации в открытых источниках по этому поводу нет.



По американским данным, Шахаб аль-Мухаджир ответственен за решения о проведении всех террористических атак в Афганистане с лета 2020 года. Но если за первый год "ИГ-Хорасан" удалось провести всего 60 терактов, то в 2021 году боевики группировки устроили уже 334 теракта. Причем самые резонансные и кровавые были проведены после того, как власть в Афганистане оказалась в руках талибов. Счет жертв идет на сотни.



Например, 26 августа, через 10 дней после захвата Кабула талибами, смертники "ИГ-Хорасана" произвели взрывы в толпе афганцев, собравшихся перед аэропортом Кабула и ожидавших эвакуации за границу. Погибло около 200 человек, в том числе 13 военнослужащих Вооруженных сил США - это самая большая единовременная потеря американцев за 10 лет в Афганистане



3 октября возле одной из крупнейших суннитских мечетей Кабула Ид-Гах произошел взрыв во время проведения панихиды по матери одного из представителей "Талибана". В церемонии участвовало большое количество членов радикального движения. В результате взрыва погибли около 10 человек. Меньше чем через неделю смертник взорвал себя в шиитской мечети на севере страны - в городе Кундузе. Погибли и получили ранения около 300 человек, в том числе дети.



Ответственность за все упомянутые теракты взяло на себя "ИГ-Хорасан". Талибы, ставшие новой властью в Афганистане, объявили Шахаба аль-Мухаджира в розыск сразу после взрыва возле кабульского аэропорта. Парадоксально, что талибы озаботились розыском террориста только после того, как погибли в том числе их многолетние враги - американские военнослужащие. Впрочем, в истории с "ИГ-Хорасаном" это не единственный парадокс.



После того как Государственный департамент США озвучил настоящее имя аль-Мухаджира, афганские журналисты, вынужденные покинуть Афганистан, опубликовали служебные документы Санауллы Гафари. Если верить этим документам, нынешний лидер "ИГ-Хорасана" в свое время служил телохранителем лидера афганских узбеков, непримиримого врага талибов Абдул-Рашида Дустума.



Удостоверение телохранителя было выдано Гафари в 2019 году. В то время Дустум являлся первым вице-президентом Афганистана. Он бежал из страны в середине августа 2021 года, когда подчинявшиеся ему вооруженные формирования не смогли сдержать наступление "Талибана" на севере страны.



Где сейчас Дустум - неизвестно. По одной версии - в Узбекистане, по другой - в Турции. Зато известно, что бывший начальник его охраны - генерал Абдул-Саттар Касеми - находится в Иране. Именно подпись Касеми стоит на удостоверении, выданном в 2019 году Санаулле Гафари. Бывший начальник дустумовской охраны оперативно прокомментировал иранским СМИ, что такого удостоверения он не выдавал, среди его бойцов не числился человек с именем Санаулла Гафари. Касеми сказал, что удостоверение, появившееся в социальных сетях, - подделка, однако сделана она очень качественно.



Генерал, воевавший за всех, кроме талибов



Дустум - личность легендарная в Афганистане. Он успел повоевать и на стороне СССР, и за США, несколько лет у него было собственное квазигосударство, он построил для себя с десяток шикарных дворцов в разных частях нищего Афганистана, стал первым афганским маршалом, при этом несмотря на возраст и звания участвовал в военных операциях в передовых порядках.



Дустум родился в 1954 году в смешанной узбекско-туркменской семье в северной афганской провинции Джаузджан. В 1978 году поступил на военную службу. В декабре того же года начался ввод советских войск в Афганистан. В 1980 году перспективного молодого военного Дустума отправили в СССР на учебу - учился он в Ташкенте и в Москве. В 1980-х уже будучи полковником Дустум командовал 53-й дивизией правительственной армии, дислоцированной на севере Афганистана и состоявшей преимущественно из этнических узбеков. Советские офицеры хорошо отзывались об афганском сослуживце - высоко ценили его смелость и командирские качества.



В феврале 1989-го закончился вывод советских войск из Афганистана. После этого режим просоветского лидера Мохаммада Наджибуллы смог продержаться еще три года. Противостоять ему пришлось не только моджахедам, но и тем, кто их открыто поддерживал, - Пакистану и США. То есть власти Демократической Республики Афганистан, как тогда называлась страна, противостояли заведомо более сильному врагу. И это сопротивление продолжалось целых три года. Ставший в то время генералом Дустум был одним из ключевых командиров правительственных сил. В частности, дислоцированный в Кабуле гарнизон подчинялся ему.



В середине апреля 1992 года 38-летний генерал Дустум устроил мятеж против Наджибуллы. На самом деле это был вынужденный мятеж. Правительственные силы терпели одно поражение за другим после того, как с января 1992-го Россия прекратила все поставки боеприпасов и топлива афганской армии. Сотни танков правительственных сил просто стояли на своих позициях - не могли маневрировать или вести огонь, превратились в бесполезное железо.



Дустум, видимо, почуял, что надо что-то делать, чтобы не оказаться в числе проигравших. Он устроил мятеж, сверг Наджибуллу, договорился с моджахедами, что они смогут мирно войти в Кабул. Афганская столица в результате была поделена на зоны ответственности между различными группировками моджахедов и узбеками Дустума. В частности, за дустумовцами остался контроль над столичным аэропортом. Именно его войска проводили эвакуацию российских дипломатов осенью 1992 года.



В том же году в Афганистане началась гражданская война всех против всех. Дустум увел свои силы из столицы в северные провинции Джаузджан, Фарьяб, Балх и Кундуз, где преобладали узбеки и туркмены. Войско Дустума насчитывало около 40 тысяч бойцов, сотни единиц бронетехники и десятки единиц авиации. Там они вместе со сторонниками организовали свое квазигосударство - неформально его называли "Дустумистан". В Дустумистане печатались собственные деньги, даже имелась своя гражданская авиакомпания - "Балх Эйр", совершавшая рейсы в Узбекистан. Столицей квазигосударства был крупнейший город на севере Афганистана - Мазари-Шариф.



Бывший просоветский военачальник вступал в альянсы то с одними полевыми командирами, то с другими: противники и союзники в тот период афганской истории менялись раз в несколько месяцев. Ситуация коренным образом изменилась с появлением радикального движения "Талибан". Сперва оно взяло под свой контроль юг страны, в 1996-м без боя захватило Кабул, а потом двинулось на север. В мае 1997 года талибы взяли Мазари-Шариф - Дустумистан прекратил свое существование. Следующие несколько лет остатки войск Дустума вместе с отрядами лидера афганских таджиков Ахмад Шаха Масуда, объединившиеся в "Северный альянс", оборонялись в труднодоступных районах на севере Афганистана.



Ситуация резко поменялась в 2001 году после терактов 11 сентября в США. Американская армия искала возможность разгромить талибов в Афганистане, поэтому ее авиация начала поддерживать отряды "Северного альянса". Уже в ноябре Дустум вернул контроль над Мазари-Шарифом. В декабре 2001 года талибы фактически были разгромлены, оставшиеся в живых бежали в горы на границе с Пакистаном.



После прихода американцев Дустум стал начальником штаба новой афганской армии, и он снова стал полновластным хозяином нескольких провинций на севере страны, где преобладали узбеки и туркмены. Кроме регулярных армейских частей и полиции, в Джаузджане и Фарьябе были сформированы местные ополчения, которые подчинялись исключительно Дустуму. В 2014 году он получил пост первого вице-президента, а в 2019-м стал первым и пока единственным афганским маршалом.



Весной 2021 года началось триумфальное наступление талибов в Афганистане. Они стремительно брали одну провинцию за другой. В начале августа Дустум прилетел в Мазари-Шариф из Турции, где несколько месяцев находился на лечении. Он грозился разгромить отряды талибов, которые воюют в северных афганских провинциях. Однако меньше чем за две недели талибы сломили сопротивление дустумовских вооруженных формирований и частей правительственной армии. Сам Дустум бежал за границу.



В плену, как в гостях



В 2018 году, когда Дустум еще был полновластным хозяином нескольких северных провинций Афганистана, в уезде Дарзаб в провинции Джаузджан происходили ожесточенные бои между отрядами "ИГ-Хорасана" и "Талибана". Появившаяся тремя годами ранее группировка "ИГ-Хорасан" изначально базировалась в восточной афганской провинции Нангархар. Дело в том, что в Нангархар в 2010-2011 годах бежали из Пакистана боевики различных радикальных группировок, которые в то время успешно громила пакистанская армия.



В начале 2015 года беглые пакистанские радикалы стали ядром свежесозданного "ИГ-Хорасана". В 2017 году к группировке примкнул командовавший антиправительственными формированиями в уезде Дарзаб полевой командир Хикмат, который ранее взаимодействовал с талибами. Дарзаб превратился в северный оплот "ИГ-Хорасана". К Хикмату прибивались не только афганцы, ушедшие из "Талибана", но и иностранные боевики: кавказцы из России, выходцы из Франции, Узбекистана, Таджикистана и других стран.



"ИГ-Хорасан" установил очень жестокий режим в Дарзабе. Боевики расправлялись даже с подростками, заподозренными в сотрудничестве с правительственными силами. И все же основным противником окопавшихся в Дарзабе террористов стало не афганское правительство, а "Талибан". Захваченным в плен талибам отрубали головы



Логично, что радикальному движению нужно было что-то предпринимать, чтобы осадить претендующую на их место группировку. В июле 2018 года талибы начали масштабное наступление в Дарзабе. Как утверждали позже командиры "ИГ-Хорасана", талибы собрали около 2 тысяч бойцов против них: подтянули свои отряды даже из южных провинций Афганистана. К концу июля отряды "Талибана" успешно зачистили несколько сел, потери противника исчислялись сотнями - убитых, раненых и попавших в плен.



И тогда командиры "ИГ-Хорасана" в Дарзабе пошли на хитрый ход и решили сдаться правительственным силам. В итоге вертолеты правительственной авиации вывезли 200 с лишним боевиков "ИГ-Хорасана", оказавшихся в окружении талибов, в административный центр Джаузджана город Шиберган. "Талибан" опубликовал заявление по поводу случившегося. Радикальное движение обвинило правительство в помощи конкурирующей террористической группировке.



Спасенных от талибов террористов разместили в довольно комфортных условиях в Шибергане. По свидетельству журналистов, к ним отнеслись "больше как к гостям, чем как к пленным". Это вызвало негодование как среди гражданских лиц, так и среди солдат Вооруженных сил Афганистана, поскольку боевики продолжали называть своих охранников, чиновников и журналистов "неверными" и открыто "хвастались участием в актах крайнего варварства, таких как обезглавливание и использование детей-солдат".



Один из командиров сдавшихся террористов мулла Нимтулла заявил, что он рассматривает возможность присоединиться к проправительственным силам вместе со своими последователями. В прошлом, по его словам, он уже однажды сражался за правительство. Позже афганское правительство заявило, что сдавшихся в плен боевиков ИГ из Джаузджана перевезли в кабульскую тюрьму Пули-Чархи. И даже если это и так, журналистов к террористам больше не допускали.



Теперь, когда власть в Афганистане взяли талибы, для их непримиримого врага Дустума и других бывших деятелей свергнутого правительства "ИГ-Хорасан" стал вольным или невольным союзником. Именно эта группировка сейчас является основной антиталибской силой в стране.



В октябре 2021 года издание The Wall Street Journal написало, что в ряды "ИГ-Хорасана" теперь вступают бывшие сотрудники афганской государственной безопасности, офицеры армии и полиции, так как на них охотятся боевики "Талибана".



Схожая ситуация в свое время была в Ираке. США, свергнув правительство Саддама Хусейна в 2003 году, распустили все иракские силовые ведомства и запретили бывшим сотрудникам поступать на службу во вновь организуемых силовых ведомствах. Таким образом профессионалы армии и государственной безопасности оказались изгоями. Более того, на них устраивали охоту как оккупационные американские войска, так и спецподразделения нового проамериканского правительства Ирака. В результате бывшие саддамовские силовики стали вступать в различные радикальные группировки. А бывший советник Хусейна по вопросам безопасности генерал Иззат Ибрагим ад-Дури, как утверждали американские дипломаты, стал одним из создателей ИГ в Ираке.



Сценарий может повториться и в Афганистане. Дустум по-прежнему имеет влияние на афганских узбеков и туркмен. И даже если нынешний лидер "ИГ-Хорасана" на самом деле не служил в его охране, то усиление репрессий против бывших дустумовских силовиков, оставшихся в Афганистане, репрессии в отношении узбеков и туркмен (уже появлялись сообщения, что талибы изгоняют их), вполне могут сделать первого афганского маршала союзником террористической группировки. А Дустум умеет сотрудничать с кем угодно ради достижения собственных целей. Тем более, если эти союзники сражаются с его злейшим врагом - "Талибаном".



Александр Рыбин Источник - Lenta.ru

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