Директор главного театра Киргизии Турапов уволен со скандалом. Обирал балерунов

00:29 29.01.2022

28 января 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Скандал в Оперном. Керима Турапова освободили от должности директора



Директора Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Керима Турапова освободили от должности. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.



На этой неделе стало известно, что Керим Турапов написал заявление об увольнении по собственному желанию.



Как отмечается, заявление удовлетворили.



Керима Турапова назначили руководителем театра в январе 2019 года. С 2020-го артисты требовали его отставки. Это связано с тем, что 6 марта местная труппа отказалась участвовать в балете "Лебединое озеро" с участием российских звезд. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожало увольнением и привлечением к уголовной ответственности.



Министерство культуры создало комиссию по изучению конфликта. По итогам разбирательства директору, художественному руководителю и главному балетмейстеру театра объявили замечания.