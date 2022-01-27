Эрдоган нашел себе врага. Арестована за его "оскорбление" журналистка Седеф Кабаш

00:30 29.01.2022

Ариф Асалыоглу



Турция. Запугать и создать общество страха



Журналистка Седеф Кабаш арестована по обвинению в "оскорблении президента"



Журналист и телепродюсер Седеф Кабаш, в отношении которой было начато расследование за "оскорбление президента", была задержана за высказывания в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана с экрана телеканала TELE1, а затем была арестована судом, куда ее направила прокуратура. После того как певица Сезен Аксу подверглась преследованию со стороны правительства за ее тексты, Седеф Кабаш в связи с критическими высказываниями в адрес Эрдогана была взята под стражу, доставлена в прокуратуру, а затем ее дело было передано в мировой суд. После того как Эрдоган принял участие в спорах относительно слов в песне, исполненной певицей Сезен Аксу пять лет назад, и, не называя имени, сказал: "Наша задача отрезать им языки", журналист Кабаш заявила: "Существует всем известная поговорка: "Если надеть на человека корону, он станет мудрее". Но на деле мы видим, что это не так. Можно привести противоположную по значению пословицу: "Если поселить крупный рогатый скот во дворце, он не станет королем, этот дворец превратится в хлев".



Дебаты между правительством, журналистами и звездами шоу-бизнеса стали горячей темой для обсуждения в социальных сетях.



Журналист и телепродюсер Седеф Кабаш, узнав о выдаче на ее имя ордера на арест, опубликовала следующий твит в своем аккаунте в социальной сети:



@SedefKabas: "Если привести быка во дворец, он не станет королем, но дворец превратится в хлев". Черкесская пословица".



Модель Эбру Лидже опубликовала комментарий в ее поддержку:



@ebru_liice: "Чем больше будет таких смелых женщин, как ты, эта страна выйдет из тьмы на свет. Любим тебя @SedefKabas".



Руководитель юридической компании Селин Накипоглу публикует следующую информацию:



@selinnakipoglu: "Меру пресечения в виде выдачи ордера на арест, запрошенную прокурором в отношении Седеф Кабаш, два месяца назад другой прокурор не запросил в отношении отца, изнасиловавшего свою шестилетнюю дочь. Этот человек угрожал нам в здании суда, мы направили жалобу, однако его так и не задержали".



Председатель Республиканской народной партии (РНП) от Стамбула Джанан Кафтанджыоглу публикует следующую информацию:



@Canan_Kaftanci: "Седеф Кабаш в настоящее время содержится в отделении полиции Стамбула Ватан. Существует только одна причина, по которой ее взяли под стражу в то время, когда она даже не смогла дозвониться до своего адвоката посреди ночи, хотя было известно, что он приедет, если его позовут. Запугать и создать общество страха".



@Canan_Kaftanci: "Но вы должны знать, что в голосе Седеф Кабаш было больше грусти за офицеров, которые были вынуждены работать сверхурочно в этот час ночи, чем страха… Она очень смелая женщина!"



Ахмет Хасан Озкайя публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего высказывания:



@ahmethsnozkaya1: "Смысл брать показания в 10 часов ночи, а затем задерживать в 2 часа ночи на глазах у маленького ребенка - это не что иное, как месть".



Журналист и телепродюсер Айшенур Арслан публикует следующий комментарий:



@AysenurArslantv: "Седеф Кабаш арестована. Моя просьба, особенно к моим друзьям, работающим в СМИ, пока не задавать вопрос: "что такого она сказала, что ее арестовали?". Тем более не следует анализировать ее слова и говорить, что "она перегнула палку". Потому что это ничем не отличается от вопроса о длине юбки, в которую была одета изнасилованная женщина!"



Журналист Айше Хюр публикует следующий комментарий:



@HurAyse: "Женщина-журналист была арестована за то, что сказанную ею пословицу переквалифицировали в оскорбление. Будто стало известно, что она готовит взрыв бомбы, что она кого-то убьет, и поэтому ее обезвредили! И это в то время, как только вчера была убита медсестра руками разгуливающего на свободе криминального типа, имеющего 20 судимостей!"



Журналист, публицист Джан Дюндар публикует следующий комментарий:



@candundaradasi: "Прошло 24 часа с момента угрозы Эрдогана "вырвать язык" Сезен Аксу, прозвучавшей в стенах мечети. До сих пор не последовало реакции от лидера главной оппозиционной партии. Прошло 12 часов с момента проведения обыска в доме Седеф Кабаш посреди ночи и последовавшего за этим ареста. Лидер главной оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу все еще молчит. Чего же еще они ждут?"



Музыкант Тимур Сойкан публикует следующий комментарий:



@timursoykan: "Седеф Кабаш арестовали. Журналиста посадили за пословицу. При единоличном правлении, которое всех оскорбляет и разбрасывается угрозами, нет суда, есть только палка, которой бьют из Дворца".



Депутат от РНП Барыш Яркадаш публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:



@barisyarkadas: "Угрозы в адрес певицы Сезен Аксу… Арест посреди ночи журналистки Седеф Кабаш… Нападки в адрес телеведущего Угура Дюндара и осада телеканала TELE 1… Расследование в столичном муниципалитете Стамбула… Иск о закрытии ДПН… Все это происходит в Турции в 2022 году. Конечно, и эти темные времена тоже однажды закончатся… Должны закончиться…