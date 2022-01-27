В Россию едет "посол" Талибана - Джамаль Гарвал, предположительно агент "сети Хаккани"

00:32 29.01.2022

В России ждут посланника запрещенной "сети Хаккани"



Земляк главаря террористической организации может возглавить дипломатическое представительство Афганистана в РФ

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Нынешний посол Афганистана Сайед Тайиб Джавад работает в России с 2020 года.

Через несколько дней в Москву прибудет эмиссар "Талибана" (организация запрещена в РФ), который планирует занять пост посла Афганистана в России. Им является Джамаль Гарвал – рядовой клерк административной службы афганского МИДа, занимавший весьма скромные должности во внешнеполитическом ведомстве страны в период президентства Мохаммада Ашрафа Гани, но сумевший понравиться нынешнему руководству страны. По словам источников "НГ", секрет успеха Джамаля Гарвала прост – он является земляком Сираджуддина Хаккани, главаря международной террористической сети, запрещенной в РФ, и, по некоторым данным, тайно работал на "сеть Хаккани", будучи сотрудником МИДа еще доталибского Афганистана.



О том, что Джамаль Гарвал назначен руководством "Талибана" на пост нового посла Афганистана в Москве, несколько дней назад сообщили источники Independent Persian. По мнению издания, это назначение является частью усилий талибов "по захвату политических офисов Афганистана в соседних странах". Ранее "Талибан" смог заменить афганских послов в Пакистане и Китае, в других странах пока такого рода ротацию осуществить не удается.



Как сообщают источники "НГ", уроженцу уезда Задран восточной афганской провинции Пактия Джамалю Гарвалу около 40 лет, он получил образование в Египте, а затем поступил на службу в МИД. Карьера его не была стремительной: Гарвал работал на скромной административной должности в посольстве Афганистана в Саудовской Аравии, а затем простым клерком в центральном аппарате афганского МИДа в Кабуле.



Неизвестно, когда именно Джамаль Гарвал начал сотрудничать с "сетью Хаккани", руководитель которой Сираджуддин Хаккани также является уроженцем пактийского уезда Задран. Однако собеседники "НГ" из числа бывших афганских силовиков не сомневаются, что получить пост посла "Талибана" в Москве мог только доверенный человек Сираджуддина Хаккани: "Либо это родственник, либо многолетний нелегальный сотрудник разведки "сети Хаккани", неоднократно проверенный в деле и в отношении которого у главаря террористической организации нет ни малейших сомнений в лояльности".



По имеющейся у "НГ" информации, Джамаль Гарвал и члены его семьи в середине января получили российские визы и скорее всего в первых числах февраля прилетят в Москву. Предполагается, что сразу после этого Гарвал явится в посольство Афганистана на Поварской улице и объявит о своих полномочиях нового главы дипмиссии, полученных от руководства "Талибана".



Согласие Москвы на приезд в Россию представителя талибского МИДа, который одновременно является доверенным лицо главаря террористической "сети Хаккани", источники "НГ" связывают с активностью представителей РФ в регионе. По информации, полученной от афганских источников, в последние несколько месяцев они якобы пытались заручиться доверием лидеров "хакканистов", которые являются доминирующей фракцией у талибов – Сираджуддин Хаккани занимает сегодня пост главы МВД талибского Афганистана и контролирует наиболее боеспособные вооруженные формирования в стране.



Пока неясно, как может отреагировать на появление эмиссара "хакканистов" в Москве действующий посол Афганистана в РФ доктор Сайед Тайиб Джавад, который, очевидно, уже осведомлен о предстоящем приезде Джамаля Гарвала. По одной из версий, отставка доктора Джавада будет удобна российскому МИДу, который, судя по всему, дал согласие на приезд Гарвала в Москву (иначе талибский эмиссар не получил бы российскую визу) и который, похоже, заинтересован в появлении прямого и постоянного канала связи с группировкой Хаккани.



По другой версии, "доктор Джавад откажется уйти в отставку, и тогда в афганском посольстве в Москве оформится фактическое двоевластие: дипмиссия Афганистана расколется на талибскую и неталибскую фракции". При этом вероятен и вовсе неожиданный поворот: "Вообще доктор Джавад может просто вызвать сотрудников московской полиции и передать им талибского эмиссара как вероятного участника международной террористической организации, пытавшегося заниматься вербовкой афганских граждан. Пусть потом с этим разбираются специальные структуры РФ".