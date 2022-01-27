"Леер" спас Казахстан от сползания в пропасть, - ВПК

00:35 29.01.2022 Контртеррористическая операция в РК во многом оказалась столь успешной благодаря действиям сил РЭБ миротворцев ОДКБ



12 января во вьетнамском издании Soha появилась информация о применении находящимся в Казахстане миротворческим контингентом ОДКБ комплексов радиоэлектронной борьбы "Леер". По мнению авторов, этот фактор стал одним из решающих в обеспечении успешного результата контртеррористической операции казахских силовиков.



"Отсутствует какое-либо сомнение в том, что применение комплекса "Леер" не только обеспечило потерю террористами устойчивой связи между зарубежными кураторами и боевыми группами, но и позволило силовым структурам Казахстана иметь геолокационные данные об их местонахождении", – говорится в сообщении. Потеря террористами единого командования и неспособность к скоординированным действиям привели к вполне закономерному результату – ликвидации боевых групп.



РЭБ – не тетка

Эта информация как минимум заслуживает интереса хотя бы в той части, где говорится о комплексе радиоэлектронной борьбы "Леер". Но сначала несколько исторических примеров, свидетельствующих об эффективности боевого применения "оружия-невидимки", известного как средства РЭБ.



Экипаж эсминца американских военно-морских сил "Дональд Кук" (тип "Арли Берк") надолго запомнил посещение акватории Черного моря в 2014 году. Морякам пришлось пережить двенадцать сымитированных российским фронтовым бомбардировщиком Су-24, оснащенным комплексом радиоэлектронного противодействия "Хибины", ракетных атак. Весь ужас заключался в том, что бравые американские моряки воочию наблюдали атакующий их корабль российский самолет, а радары современной боевой информационно-управляющей системы "Иджис" – нет. Результат визита "Дональда Кука" к морским границам Российской Федерации оказался столь же печальным, сколь и предсказуемым – бегство в один из румынских портов и последующее увольнение двадцати семи членов экипажа, выразивших опасения за свою жизнь и нежелание впредь подвергать ее подобным рискам.



"Применение находящимся в Казахстане миротворческим контингентом ОДКБ комплексов РЭБ "Леер" стало одним из решающих звеньев в обеспечении успешного результата контртеррористической операции казахских силовиков"

Говоря о средствах РЭБ, нельзя обойти вниманием инцидент, произошедший на военно-морских учениях Североатлантического альянса в 2018 году. Тогда шедший под норвежским флагом фрегат "Хельге Ингстад" неожиданно потерял управление, столкнулся с танкером и затонул. Потерю одного из пяти своих фрегатов Норвегия списала на атаку комплекса РЭБ 1РЛ257 "Красуха-4", хотя неоспоримых доказательств этого предоставить так и не смогла.



Показателен еще один пример 2014 года, когда в небе над Крымским полуостровом был обнаружен, а затем при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы "Автобаза" перехвачен и посажен беспилотный летательный аппарат MQ-5В из состава базировавшейся тогда в Кировограде 66-й бригады военной разведки армии США.



Об эффективности боевого применения российских комплексов радиоэлектронного противодействия свидетельствует богатый практический опыт, полученный в Сирии. По информации специальных корреспондентов издания "Русская весна", сегодня в небе Сирийской Арабской Республики идет "тихая война" между российскими средствами РЭБ и авиацией США. По их мнению, есть смысл говорить об участившихся случаях потери работоспособности БРЭО американских вертолетов и беспилотников. В подтверждение они приводят случай с отказом всех систем вертолета сопровождения военного патруля AH-64 Apache. Падение "Апача", который, кстати, направлялся на перехват российской бронегруппы, удалось предотвратить лишь за несколько метров от поверхности земли. Причиной столь неудачных действий американцев называется направленный в провинцию Эль-Хасака новейший российский комплекс РЭБ, специализирующийся на борьбе с летательными аппаратами среднего и малого размера. И хотя названия "воюющих" в Сирии комплексов РЭБ держатся в секрете, вполне можно предположить, что специализирующийся на сетях сотовой связи стандарта GSM "герой" сообщения вьетнамского издания Soha – комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки РБ-341В "Леер-3" там также присутствует.



"Аэродинамически забрасываемый передатчик помех"

Именно так официально называется комплекс, разработанный и производимый ООО "Специальный технологический центр" (город Санкт-Петербург), ключевой особенностью которого следует считать доставку средств радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки к цели посредством беспилотных летательных аппаратов.



Серийное производство РБ-341В "Леер-3" стартовало в 2015-м. В этом же году комплекс представлен на обозрение широкой публике на экспозиции выставки "День инноваций Южного военного округа". Его функциональное предназначение заключается в подавлении связи стандарта GSM, а принцип действия основан на имитации специальными, установленными на легком беспилотнике передатчиками работы базовой станции, создающими тем самым помехи для нормального функционирования абонентских терминалов.



В состав перспективного комплекса РЭБ и РТР включены:



машина управления на базе шасси КамАЗ-5350, оборудованная автоматизированными рабочими местами операторов и оснащенная антенно-фидерной системой командно-телеметрической радиосвязи;

наклонная пусковая установка-катапульта для БЛА;

многофункциональные разведывательные беспилотные летательные аппараты типа "Орлан-10" (2–3 единицы);

набор сменных полезных нагрузок.

Примечательно, что внешне "Леер-3" скорее напоминает ремонтно-техническую или штабную машину и лишь в районе развертывания благодаря локаторам и выдвижным антеннам комплекс приобретает конфигурацию средства радиоэлектронной борьбы. Но ключевым ударным компонентом РБ-341В "Леер-3" являются беспилотники, созданные на базе БЛА "Орлан-10" и оснащенные специальными передатчиками радиосигнала, задачей которых является имитация работы базовых сетей стандарта GSM в сочетании с противодействием использования абонентских терминалов в диапазонах GSM-900 и GSM-1800. При этом происходит полная блокировка сотовых сетей.



Новые дроны, способные подменять собой вышки сотовой связи, успешно прошли программу боевых испытаний на территории Сирийской Арабской Республики и официально приняты на вооружение ВС РФ. Они имеют возможность отправлять абонентам аудио- и SMS-сообщения, а в ближайшем будущем предполагается добавить и способность передачи видеофайлов. Беспилотники, входившие в состав комплекса "Леер", начиная с 2015 года успешно подавляли базовые станции, однако не могли эффективно противостоять сетям формата 3G и 4G, что в свою очередь создавало определенные трудности при взаимодействии со смартфонами. В модернизированных дронах эти проблемы решены. Они "глушат" базовые станции, занимая их место и становясь их виртуальными двойниками.



По словам Дениса Кускова, занимающего должность генерального директора аналитической компании Telecom Daily, создаваемая беспилотником "фальшивая базовая станция" незаметно для пользователя перехватывает управление трафиком и соединениями, лишая его возможности подключения к другой базовой станции. Оператор, управляющий беспилотным летательным аппаратом в составе РБ-341В "Леер-3", получает возможность формирования звонков и SMS-сообщений в адрес всех абонентов, входящих в зону его действия. Как считает Наталья Касперская (президент специализирующегося на информационной безопасности АО "Группа Компаний InfoWatch), новые БЛА обеспечивают эффективную блокировку мобильных телефонов противника, сохраняя возможность устойчивой работы "своих" аппаратов. "Теоретически подобные системы способны даже определять набираемые в зоне действия виртуальной базовой станции номера, разрешая свои и блокируя чужие звонки, – поясняет Касперская. – Разработчиком не исключается возможность дистанционного включения и выключения пользовательских устройств, правда, в весьма ограниченной по радиусу действия зоне".



Действительно, передатчики мощностью 2 и 10 ватт, имитирующие работу базовой станции, способны блокировать абонентское оборудование в зоне с радиусом действия, достигающим шести километров. Однако этим их таланты не ограничиваются. Передатчики радикально препятствуют функционированию сетей трех мобильных операторов одновременно, сохраняя при этом способность к выдаче "нужной" информации в адрес двух тысяч абонентских терминалов. Беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", входящий в состав нового аэродинамически забрасываемого передатчика помех РБ-341В "Леер-3", может до десяти часов находиться в воздухе, передвигаясь со скоростью от 80 до 150 километров в час. Наличие в комплекте не менее двух БЛА обеспечивает круглосуточное воздушное дежурство.



"Леер" и есть, и нет

Очевидно, что в отсутствие официального подтверждения соответствующими должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации и командованием миротворческого контингента ОДКБ информацию вьетнамского издания об использовании комплекса "Леер-3" в ходе контртеррористической операции в Казахстане следует рассматривать лишь как предположение. Хотя скорость и эффективность, с которыми эта операция была проведена, делают его вполне логичным и обоснованным.



Это же утверждение в равной степени применимо и к информации о применении РБ-341В "Леер-3" в ходе боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. Руководство российского оборонного ведомства предпочитает держать в секрете наименования современных средств прикрытия военных объектов, обнаружения и пеленгации радиосигналов, подавления каналов связи и управления противника, включая спутниковые, а также получения развединформации, которых в арсенале ВС России порядка трех десятков типов. Однако отрицать факт боевого применения средств РЭБ и РТР российским военным контингентом в Сирии бессмысленно. Косвенно это подтверждается фактами эффективного воздействия, оказываемого не только на беспилотники террористов, но и на летательные аппараты армии США.



В частности, в феврале 2016 года возглавлявший в то время Координационный центр по примирению враждующих сторон, а ныне начальник Главного управления военной полиции МО РФ генерал-полковник Сергей Кураленко сообщал о рассылках специалистами оборонного ведомства SMS-сообщений в адрес сирийских вооруженных формирований, в которых предлагались образцы заявок на перемирие. Таким же способом производилось информирование жителей Алеппо о местах выдачи помощи и гуманитарных коридорах. И это при условии практически полного отсутствия на тот момент работающих базовых станций.



Согласитесь, ведь по большому счету абсолютно неважно, как называется применяемое в том или ином месте средство РЭБ или радиотехнической разведки. Важными, на наш взгляд, следует считать боязнь "посещений" американскими летательными аппаратами районов Сирии, контролируемых российскими войсками, или практически мгновенный "разгром" боевых террористических групп, если говорить о Казахстане.



Виталий Орлов

Опубликовано в выпуске № 3 (916) за 25 января 2022 года Источник - vpk-news.ru

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