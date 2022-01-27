 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 27.01.2022
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Русская контратака. Время пришло, - А.Проханов
00:53 29.01.2022

в оглушительном гвалте не слышна суть происходящего: Россия останавливает натовский бросок на Восток
Александр Проханов
27.01.22

Вы слышали, как в бурю грохочет кровельное железо, сотрясаются стены дома? Так грохотал когда-то железный занавес, разделявший НАТО и Советский Союз. Этот занавес удерживался могучими советскими дивизиями, танковыми армадами, воздушными армиями, советскими флотами, бороздившими мировой океан. Этот занавес крепился стальной советской пропагандой, монолитной идеологией, неусыпным бдением спецслужб. Железный занавес грохотал, останавливая могучую, из века в век бьющую в Россию силу, будь то Тевтонский орден или рейтары Стефана Батория, или гвардия Наполеона, или дивизия СС "Мертвая голова". Этот могучий напор "Дранг нах Остен" впервые был остановлен Александром Невским на Чудском озере. А потом воеводой Шеиным под Смоленском, Кутузовым под Бородино, генералом Панфиловым под Москвой. От Москвы и Волоколамска Россия перешла в контрнаступление и окровавленная, яростная, десятью сталинскими ударами вышла к Берлину и остановилась, взяв себе историческую передышку.

Железный занавес - это историческая передышка, во время которой Россия, изнуренная войной, отстроила разрушенные города, запустила атомные станции и вышла в космос.

Брешь в "железном занавесе" пробил Горбачев. Когда в плотине, удерживающей миллионы тонн воды, пробивают отверстие, то плотина разрушается в одночасье, и ревущий вал поглощает не защищенные плотиной пространства. Горбачев открыл врата осажденной советской крепости, пустил в нее НАТО, и Запад могучей победной волной хлынул на Восток.

Сначала рухнула Берлинская стена. Потом был пробит защитный пояс Варшавского договора. Запад добрался до границ Союза и пробил эти границы, вырываясь на оперативный простор. Ельцинская обрубленная, обессиленная Россия начала крошиться, снедаемая прожорливым Западом. Казалось, кончилось русское время, Россия навсегда выпадает из истории. Но вновь обнаружили себя таинственные силы русской истории, не дающие погибнуть России, удерживающие ее каждый раз на краю.

Впервые эти вещие силы русской истории обнаружили себя в Югославии, когда русские десантники маршем прошли сквозь Сербию и взяли Приштину. Малая победа среди паники и всеобщего отступления, победа, которая влилась в череду великих русских побед. Там, в Приштине, было впервые остановлено движение НАТО на Восток.

Это движение было остановлено победой Государства Российского в двух чеченских войнах. Были усмирены взбесившиеся суверенитеты. Стали медленно оживать разгромленные натовцами оборонные заводы. Выдавливались агенты НАТО из Министерства иностранных дел, политических структур, Совета Безопасности, из информационной политики. Триумфальное шествие НАТО на Восток было остановлено, и Россия перешла в контрнаступление. Сквозь Рокский тоннель Россия вернулась в Закавказье, поставила военные базы в Южной Осетии и Абхазии.

Россия вернула Крым, а вместе с ним контроль над Черным морем. Восстание Донбасса остановило волну, хлынувшую с Майдана. Россия вернулась на Ближний Восток, разгромив террористов в Сирии, закрепившись на кромке Средиземного моря базами Тартус и Хмеймим, остановив экспансию НАТО, разгромившего Ливию и Ирак.

Сегодня мы оглохли от грохота пропагандистских кампаний, военных маневров, рокота танков и пусков ракет. Украинский кризис, так, как он представлен российскому обывателю пропагандой, выглядит сумбуром угроз, оголтелых призывов, трусливых компромиссов. Общественное сознание изнурено, избито, все в синяках и гематомах. Люди рыдают, неистовствуют, проклинают всех и вся. И в этом оглушительном гвалте не слышна суть происходящего: Россия сражается с НАТО, останавливает натовский бросок на Восток.

Рейд ОДКБ в Казахстан остановил движение НАТО в постсоветскую Среднюю Азию. Помощь президенту Лукашенко в период минской смуты - это остановка НАТО, рвущегося к Смоленску и Брянску. Перемещение русских войск под Ростовом и Белгородом - это частокол, который возводит Россия на пути у НАТО, уже пришедшего на Украину. Россия, как сжатая пружина, распрямляется. И пространства вокруг России искрят.

Кончилось безнаказанное поглощение великих евразийских пространств. Русский народ сражается, выстаивает, возвращает себе мировую роль и при этом страдает, мучается, испытывает невзгоды, ропщет, не понимает, почему русская гиперзвуковая ракета достигает Парижа через восемь минут, а он по архангельскому бездорожью едет в районную больницу восемь часов. Терпение русского народа огромно. Народный стоицизм - это оружие, не менее мощное, чем гиперзвуковые ракеты. Но народ, ведущий бой за русскую историю, отражающий НАТО на своих границах, вдруг начинает чувствовать, что НАТО у него за спиной - в глубоком русском тылу. НАТО в Москве, на Садовом кольце, происходит непрерывное расширение НАТО внутри России.

Российские миллиардеры перенесли свои неправедные деньги в европейские и американские банки. Богачи, нажившие свои воровские миллиарды на русской нефти, алюминии и стали, на русских слезах, построили в странах НАТО целые города, где живут сами, их жены и дети. Они исповедуют идеологию НАТО, культуру НАТО, этику НАТО. Страшась потерять свои триллионы, которым грозит арест, они оказывают на русское государство громадное давление, останавливают русское контрнаступление. Ломают экономические и военные планы. Натравливают народ на государство. Изо дня в день растлевают русское сознание, русские смыслы, важнейшим из которых является идеология Русской Победы. Пора выбирать: олигархи или Россия?

Идеология Русской Победы - это Победа Побед, идеология, которая превращает сегодняшнюю какофонию в музыку Русской Победы.

Источник - zavtra.ru
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