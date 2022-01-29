"Виднеются уши Эрдогана" - сети о боях на границе Таджикистана и Киргизии

09:28 29.01.2022

29 января 2022 |

Аннотация

В Сети обсудили вооруженные столкновения на границе Таджикистана и Киргизии.

СВЕТЛАНА РЫБИНА, 29 января 2022, REGNUM



Масштабные боестолкновения между вооруженными силами Таджикистана и Киргизии на границе двух республик стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 29 января в социальной сети Facebook.



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"Когда это все закончится? Когда эти республики уже наиграются в танчики и солдатиков? Все страны бывшего СССР словно с ума посходили!" - отмечает Olga Z.



Многие пользователи оказались в настоящем шоке от того, что страны, которые долгое время были частью единого государства, а ныне являются союзниками по ОДКБ, устроили кровопролитие на приграничной территории.



"И это участники ОДКБ? Они же должны быть союзниками! Что им там делить?!" - удивляется Карен Х.



Некоторые комментаторы отмечают, что подобные приграничные конфликты играют на руку российским злопыхателям.



"А кто-то смотрит, потирая руки, и радуется - задача выполнена. Веками жили бок о бок. Что им там делить? Это только на радость врагам! Где мудрость?!" - вопрошает Елена С.



"Мы уже знаем, где подобные сценарии пишутся. И кто режиссер, вернее продюсер, мы точно прекрасно знаем", - отмечает Дмитрий Т.



"Просто так, без поддержки в организации извне, такие столкновения не случаются. За всеми этими событиями притаилась некая сила, которая не хочет пока выходить из тени", - считает Tourist K.



Часть людей полагает, что подобные столкновения не происходят без участия третьих лиц. Граждане подозревают, что в этот раз постарался не только коллективный Запад, но и Турция.



"А вот и еще один регион, а точнее сразу два, которые намереваются вспыхнуть вслед за Казахстаном. России готовят еще подарочки. А кто это делает? А тот, кому это все выгодно. Западу, включая Турцию, у которой очень много планов на счет тюркского мира", - пишет Олег С.



"Виднеются уши Эрдогана в этом конфликте. Не надоело нашим властям изображать дружбу с Турцией? Разве неясно, что Анкара активно работает над деструктивными процессами в Средней Азии? Это сфера ее влияния, а Москва свою силу в данном регионе пока не теряет, но и не наращивает, что крайне опасно!" - написал Леонид С.



Ряд пользователей указывает на то, что Россию ждет еще много подобных сюрпризов на территории союзных республик.



"Так называемый Запад не даст бывшим республикам Советского Союза жить спокойно. Народы Киргизии и Таджикистана, это все не стоит того! Живите мирно!" - призывает Metin A.



Нашлись и те, кто просто призвал жителей Таджикистана и Киргизии не становиться жертвами междоусобных войн, а начать смотреть на вещи более ответственно и стремиться к миру.



"Чего кому не хватает? Люди, живите мирно! Есть кусок хлеба, здоровы родные, над вами мирно светят на небе звезды. Жизнь одна, и отдавать ее ради портфелей гнилых политиканов не стоит!" - обращает внимание Антонина С.



Напомним, 27 января на границе Таджикистана и Киргизии произошли масштабные боестолкновения между вооруженными силами республик. МЧС Киргизии сообщило о том, что из-за вооруженного конфликта, произошедшего на киргизско-таджикской границе, эвакуировано 24 237 человек, проживающих в приграничных районах Киргизии.



29 января 2022

Светлана Рыбина