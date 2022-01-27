Рахмон, врубай штепсель. Таджикский Памир уже 2 месяца живет без интернета

10:19 29.01.2022

Платформа гражданской солидарности (ПГС) выразила обеспокоенность по поводу ограничения доступа к интернету в Горно-Бадахшанской автономной области и нарушения права жителей на доступ к информации.



Под обращением к властям Таджикистана с призывом восстановить доступ к интернету в ГБАО свои подписи поставили представители 39 неправительственных организаций Украины, Болгарии, Грузии, России, Германии, Армении, Польши, Азербайджана, Беларуси, Нидерландов, Литвы, Кыргызстана, Бельгии, Казахстана, Северной Македонии, Норвегии, Молдовы, Швеции, в том числе, таджикские "Офис гражданских свобод", "Нотабене" и "Рассвет".



Доступ к интернету в ГБАО заблокирован с 25 ноября прошлого года, после начала стихийного митинга в Хороге. Власти причину блокировки не комментируют, когда будет восстановлен доступ к интернету – неизвестно.



"На сегодняшний день, за исключением некоторых государственных учреждений, правоохранительных органов и банков, доступ к интернету по-прежнему закрыт для населения, включая представительства международных организаций, расположенных в ГБАО, такие как Фонд Ага Хана, Всемирная продовольственная программа ООН, Университет Центральной Азии и другие организации", говорится в опубликованном 28 января обращении членов Платформы гражданской солидарности.



Гражданские активисты отмечают, что блокировка интернета "имеет серьезные негативные последствия для экономики, торговли, мобильности и доступа к здравоохранению и образованию".



Два месяца без Интернета

Более двух месяцев жители ГБАО лишены возможности пользоваться интернетом. Требования гражданских активистов ГБАО и жалобы жителей остаются неуслышанными. Наши попытки получить комментарии Службы связи при правительстве Таджикистана и администрации ГБАО не увенчались успехом.



Худжамри Пирназаров, официальный представитель "Комиссии 44", созданной для совместного урегулирования ситуации в ГБАО, напоминает, что власти обещали восстановить доступ к интернету сразу после прекращения митинга протеста в Хороге.



"Люди по-прежнему находятся в информационном вакууме, они не знают, что происходит вокруг. Нет интернета в офисах общественных организаций, некоторых банков. Труднее всего приходится студентам зарубежных вузов, которые находятся на дистанционном обучении: они вынуждены перебраться в Душанбе. Отсутствие интернета серьезно беспокоит жителей, которые опасаются, что это может быть связано с началом новой военной операции в регионе", сказал Худжамри Пирназаров в беседе с Радио Озоди 28 января.



"Блокировка интернета - нарушение национального законодательства"

Члены Платформа гражданской солидарности отмечают, что это не первый случай блокирования доступа к интернету в время кризисных ситуаций и беспорядков.



"В последние годы правительство Таджикистана неоднократно вводило ограничение на доступ к интернету, утверждая, что это необходимо для защиты общественной безопасности и предотвращения распространения дезинформации. В случае с нынешним ограничением доступа к интернету в ГБАО, власти не представили каких-либо объяснений или юридических обоснований относительно причин и продолжительности блокирования доступа к интернету", говорится в обращении.



Хорог

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Национальное законодательство Таджикистана предоставляет государственным органам право без санкции суда частично или полностью ограничивать интернет во время чрезвычайных ситуаций - боевых действий, антитеррористических операций и стихийных бедствий. Однако, отмечают гражданские активисты, в ГБАО не введен режим чрезвычайного положения и "таким образом, подобное ограничение является нарушением как международных норм, так и национального законодательства".



25 ноября, после смерти в результате проведенной силовиками операции жителя села Тавдем Рошткалинского района Гулбиддина Зиебекова, сотни людей собрались в знак протеста у здания областной администрации ГБАО в Хороге. 28 ноября, на четвертый день протестов, митингующие разошлись: власти пообещали провести объективное расследование по факту смерти жителя Рошткалы, не преследовать протестующих и снять ограничения на доступ к Интернету в этом регионе.



Однако власти не стали официально оформлять достигнутые с митингующими обещания. 1 декабря хукумат ГБАО и Управление министерства внутренних дел по ГБАО объявили о том, что лица, участвовавшие в четырехдневных акциях протеста в Хороге и при этом не совершившие других преступлений, не будут привлечены к ответственности. Но другие обещания, в том числе, восстановление доступа к интернету в регионе, так и остались невыполненными.