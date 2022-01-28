В борьбе за власть в Казахстане поставлена дочка, - "Къ"

10:40 29.01.2022

Касым-Жомарт Токаев возглавил правящую партию



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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятницу окончательно закрепился в статусе политического пенсионера. Пост главы правящей партии "Нур Отан" перешел от него к действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. В тот же день состав политсовета партии был обновлен примерно на 55%. Из него среди прочих была исключена дочь экс-главы республики Дарига Назарбаева. Объявив о "кардинальной перестройке" партии, господин Токаев сделал еще одно заявление, призванное продемонстрировать: казахстанская политика уже не та, что была раньше. Президент дал понять, что, в отличие от своего предшественника, надолго в кресле главы "Нур Отан" задерживаться не намерен.



Внеочередной съезд партии "Нур Отан" в пятницу подвел черту под казахстанским транзитом власти. Нурсултан Назарбаев лишился своего последнего значимого поста. В апреле прошлого года, а затем в январе - в разгар волнений в республике - экс-президент передал господину Токаеву, соответственно, посты председателя Ассамблеи народа Казахстана (консультационный орган при президенте) и Совета безопасности. Теперь нынешнему главе государства достался и пост председателя правящей партии "Нур Отан". Его кандидатуру поддержали все 389 участников съезда.



Получив новую должность, Касым-Жомарт Токаев немедленно отдал дань уважения наследию своего предшественника. "Давайте воздадим должное историческим заслугам первого президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны",- привела в Twitter слова президента его пресс-служба. Отметив вклад Нурсултана Назарбаева в становление Казахстана как сильного государства, господин Токаев подчеркнул: "Будущее нации, которая отрицает прошлое и нападает на своих лидеров, туманно и безрадостно". В свою очередь, сам господин Назарбаев, выступая на съезде, сделал акцент на важности "консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве".



Показательный шаг по перекройке наследия Елбасы (то есть лидера нации) был сделан уже в пятницу: состав политсовета - высшего представительного органа "Нур Отан" - был обновлен более чем наполовину. В новом списке не оказалось, например, ни дочери первого президента Дариги Назарбаевой, ни экс-премьера Аскара Мамина. Новый состав политсовета подчеркивает избранный господином Токаевым в 2019 году курс на либерализацию страны.



"Представленность женщин (в политсовете.- "Ъ") выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в шесть раз, до 13%. Средний возраст снизился на четыре года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть",- сообщила пресс-служба партии.



Был сделан акцент на взаимодействии с гражданским обществом: число представителей сферы образования, НПО и СМИ в составе органа выросло минимум в два раза.



Следующим шагом станет перезагрузка фракции "Нур Отан" в Мажилисе - нижней палате парламента. "Члены фракции должны быть далеки от формализма и заорганизованности, следует больше контактировать с представителями общественности",- заявил президент. Партии в целом для претворения в жизнь "масштабной повестки модернизации" страны, что включает в себя "беспощадную борьбу с коррупцией", "потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы", подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Говоря о проблемах общества, президент не забыл упомянуть о благотворительном фонде "Казахстан халкына" ("Народу Казахстана"), о создании которого было объявлено 11 января. Цель фонда, который формируется из государственных и частных средств,- решение проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Переводить деньги в фонд, по мнению президента, на регулярной основе обязан крупный бизнес. Но, как оказалось, не все его представители горят желанием делиться. "Некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства. Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение?" - возмутился господин Токаев. И тут же объявил о еще одной инициативе - подготовке специального указа, "регламентирующего процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса".



Еще одним показательным жестом по пересмотру назарбаевских традиций стало обещание президента "через какое-то время", вероятно, к концу года, вернуться к вопросу его председательства в "Нур Отан". Поблагодарив за доверие, господин Токаев заявил: его конституционная обязанность - обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. "Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений",- сказал он.



Более того, президент указал, что "равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ".



"Сейчас Токаеву надо взять контроль над партией, потому что это в нашей ситуации означает контроль над представительной властью, а через нее - и над исполнительной,- заявил "Ъ" казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.- При всем существующем негативном отношении к "Нур Отан" по Конституции на нее как на правящую партию замыкается практически все - включая, например, контроль над формированием правительства и принятие законов".



Марина Коваленко; Александр Константинов, Нур-Султан

28.01.22