Киргизы и таджики опять подрались "до первой крови", - И.Джорбенадзе

11:08 29.01.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Между недавними "братьями по оружию", умиротворявшими Казахстан, произошла очередная стычка - есть раненые и убитые, в том числе среди мирных жителей.



И в без того богатый событиями калейдоскоп новостей, поступающих из стран Центральной Азии, неожиданно вошел не первый, и, кажется, не последний конфликт на киргизско-таджикской границе. Только что военные обеих стран поучаствовали в миротворческой операции в Казахстане, однако почему-то она не сделали их друзьями. Накануне между ними произошла перестрелка. В Бишкеке утверждают, что таджики перекрыли участок дороги между киргизскими городами Баткен и Исфана, но в Душанбе говорят, что огонь открыли киргизские военные.



Пока все обошлось "малой кровью": сообщается об 11 пострадавших военных с таджикской стороны и шести с киргизской. Но у них работа такая, однако есть раненые и среди мирных жителей, а что гораздо печальней - убитые. Пока говорят о двоих, среди которых и 62-летний водитель "скорой" из Таджикистана.



"Росбалт" неоднократно обращался к теме этого то тлеющего, то вспыхивающего конфликта, однако ясно, что придется поговорить об этом еще раз (хорошо бы - последний).



Теперь о другом. Обжегшись на молоке - дуешь на воду. Только так можно объяснить блокирование Казахстаном, пустившим безопасность собственного государства на самотек, российского веб-сайта "ЦентрАзия". По сообщению последнего, редакция получила "рекомендательные письма" от министерства информации РК с требованием снять ряд статей с сайта. И "несмотря на то, что … статьи являлись информ-сообщениями росинформагентств „Интерфакса" и др. - они были удалены".



Однако, "вероятно, с санкции нового руководства министерства информации РК", сайт был заблокирован на всей территории Казахстана. Редакция издания просит министерство разъяснить суть претензий в свете принятых Казахстаном на себя международных обязательств о свободе слова.



Тут стоит напомнить, а кого, собственно, "ЦентрАзия" просит - нового министра Аскара Умарова, известного русофобскими высказываниями, но заверяющего, что на самом деле он "совсем не такой". "Росбалт" уже писал, что о неприемлемости высказываний националистического толка нового главы министерства информации РК заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив при этом, что назначение членов правительства является суверенным делом Казахстана.



Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "простил" носителя сомнительной национальной толерантности. По его словам, Россия готова работать с теми членами правительства РК, которым оказал доверие президент Токаев.



В общем, "цыплят по осени считают". Но, не дождавшись этого плодородного времени года, господин министр молча взял да блокировал российский веб-сайт на территории Казахстана. К чему заявления, когда достаточно и действий - более эффективных, нежели говорильня. Впрочем, отрадно уже и то, что нет врага у Казахстана более опасного, чем российское издание.



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"Острие копья" срочно поворачивают на Запад

Говоря о "российском". В этом смысле - беда в парламенте Киргизии, поскольку далеко не все его депутаты владеют прилично (не говоря уже - в совершенстве) государственным языком. Они то и дело уговаривают друг друга выступать и вообще обсуждать вопросы на киргизском и весьма гордятся тем, что ни один из них не является гражданином РФ. Но русский язык так и прет отовсюду, причем по большей части не безукоризненный. Впрочем, как и безграмотный киргизский: полноценно государственным языком владеют в парламенте единицы, сбиваясь на "великий и могучий".



В законодательном органе Таджикистана языковые копья не ломают: здесь другие заморочки. Если вопрос безопасности республики практически полностью переложен на плечи РФ, то теперь, мало того, что она на свои собственные деньги строит и оснащает здесь русские школы и обещает обеспечить их кадрами, так еще "Россия - щедрая душа" взялась кормить учащихся 2 тыс. учебных заведений - детям нужно горячее питание. А где его взять в бедном Таджикистане?



Как передает Sputnik, дополнительный взнос РФ в рамках Всемирной продовольственной программы ООН для поддержки программы школьного питания в Таджикистане составит $2 млн. Сообщается также, что это крупнейший проект ВПП ООН в Таджикистане, который с 2013 года финансирует Россия. Начиная с этого времени, она выделила республике на школьное питание более $82 млн; из них $54 млн пошли на продовольствие, а остальное - на модернизацию инфраструктуры.



Это, конечно, здорово - дети должны полноценно расти и развиваться, а без нормальной еды это невозможно. Только вот и на своих детишек, особенно в регионах, тоже стоит обратить внимание. Как уже сообщал "Росбалт", например, в Мурманске родители школьников выразили недовольство повышением платы за питание. Под Оренбургом ученицу, жаловавшуюся на некачественную еду в столовой, вовсе выгнали из школы: она отказалась есть омлет, потому что тот был сырой.



А в Чувашии в одной из школ детям в столовой предложили крошечные порции салата из огурцов и помидоров. Порция состояла из неполных четвертинок помидора и кружка огурца. На сайте школы было указано, что вес салата - 31 грамм. Пользователи соцсетей, однако, усомнились, что в предложенном блюде есть и этот вес.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Зачем Лукашенко хочет запугать Узбекистан

Но появилась у Таджикистана, а также и у Узбекистана, новая головная боль, которую неизвестно кто и как снимет. Так, министерство обороны талибов (запрещенное в РФ движение "Талибан") в Афганистане требует от Душанбе и Ташкента передачи Кабулу афганских военных вертолетов, в противном случае эти страны "будут иметь неприятные последствия".



Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, говоря о дальнейшем местонахождении вертолетов, усомнился в их отправке обратно в Афганистан, дабы они не были использованы талибами. Однако уточнил, что дискуссии на соответствующую тему все еще продолжаются.



Речь идет о летной технике, на которой афганские военнослужащие и пилоты в августе 2021 года прибыли в Таджикистан и Узбекистан, где "перекантовались" и затем отбыли в ОАЭ. Но большая часть этих вертолетов была предоставлена Соединенными Штатами афганским правительственным вооруженным силам. По информации различных СМИ, Ташкент и Душанбе обратились к США с просьбой оставить им "некоторое количество".



Теперь вот обсуждается, имеют ли талибы право требовать вертолеты обратно - ведь их правительство не признано ни одной страной мира. С другой стороны, по словам экспертов, вертолеты не были захвачены таджикской или узбекской сторонами, а были ввезены одной из противоборствующих сторон, поэтому "Талибан" должен решать эти вопросы на уровне министерств иностранных дел, а не предупреждениями со стороны министерства обороны. Между тем последнее заявило, что заберет "имущество и собственность афганского народа … любой ценой". В общем, не было печали.



Тем временем очередная печаль - на сей раз, из-за угрожающих событий в Казахстане - "накрыла" Туркмению: здесь еще больше стали завинчивать гайки. Власти республики ужесточили контроль над населением, полиция выборочно проверяет мобильные телефоны прохожих - просматривают смс и список контактов. Силовики также обходят дома граждан, родственники которых работают или учатся в других странах. Они предупреждают людей, чтобы их родные за границей не выступали в интернете с антиправительственными заявлениями.



Закручиваются в богатейшей газовой стране с нищим населением и продовольственные "гайки": с 1 января цены на определенную номенклатуру субсидированного "питания" выросли в 7 - 8 раз. Так, если литр хлопкового масла стоил 3 маната ($0,8), то теперь в так называемых "госмагазинах" его отпускают за 24 маната ($6,8). И попробуй пикнуть! С начала января полицейские совершают обход домов тех (большинство из них - пенсионеры), кто подписал петицию о нехватке субсидированных продуктов. "Провинившихся" вызывают на допрос и угрожают обвинениями уголовного порядка.



России придется спасать обнищавший Таджикистан

Несмотря на это, в одном из районов Лебапской области около 200 человек собрались у здания местной администрации с "крамольными" речами о невозможности выживания в условиях имеющегося уровня зарплат и пенсий. Но "через некоторое время примерно полтора десятка вооруженных военных в черных масках прибыли к администрации и оцепили здание. Приехавшие после них сотрудники полиции, как утверждает один из местных жителей, пригрозили "расстрелять" недовольных. Причем так, что "родственники не смогут даже получить ваши тела. Хоть и голодные, но лучше сидите дома мирно". Люди испугались и разошлись.



Между тем нынешний год в Туркмении постановлением парламента объявлен "Эпохой народа с Аркадагом" (президентом Гурбангулы Бердымухамедовым). Предыдущий год прошел под девизом "Туркменистан - родина мира и доверия". До этого 12 месяцев туркмены провели в оазисе "процветания", и так далее. Многоречивые дифирамбы, которые поют Аркадагу, мы опустим - они вгоняют в краску гнева.



Но сам он этим не смущается, собственно, как и те, кто создают ему сногсшибательную "декорацию". Одна из таких последних, названная Turkmen.news "Потемкинской птицефабрикой", породила вопрос: чьи яйца показали Аркадагу? Речь идет о визите главы государства на птицефабрику в этрапе (районе) Героглы Дашогузского велаята (области), где для него "подготовили целый спектакль, не имеющий ничего общего с реальностью". А именно: продемонстрировали большое количество крупных белых куриных яиц, завезенных из Ирана. По информации СМИ, в Туркмении такие не производят - местные куры несут мелкие яйца коричневых оттенков.



А продемонстрированные Аркадагу индейки хоть и были местного происхождения, однако выращены не на птицефабрике, а собраны с частных хозяйств. Потому как главе государства надо было показать, что "на одной только ферме выращивается гигантское поголовье". Ножки птиц их хозяева пометили разноцветными ленточками - вероятно, чтобы при получении обратно не спутать, кому они принадлежат.



В целом же в Туркмении "все хорошо" - народ сыт по горло, одет, обут, живет в безопасной среде, в любви к Аркадагу и даже без пандемии коронавируса. Но вот незадача: в республике только и шепчутся о скорой передаче власти Бердымухамедовым своему сыну - Сердару. Может, оно и к лучшему, но никакой уверенности в этом нет, потому что от папы ожидают, что он возьмет на себя роль Дэн Сяопина туркменского разлива.



Как информирует "Хроника Туркменистана", у населения республики нет сомнения, что о транзите власти будет объявлено в ближайшие месяцы. Туркменская разновидность операции "Преемник", напоминает издание, началась осенью 2016 года с внесения изменений в Конституцию. Возраст кандидата в президенты был снижен до 40 лет - в прошлом году Сердару как раз столько и стукнуло. Сразу начался его карьерный взлет от депутата парламента и дипломатического работника до вице-премьера, обильно поощряемого государственными наградами и воинскими званиями.



В Узбекистане, к счастью, не грозят расстрелом за высказывание собственного мнения, не подменяют яйца и не обсуждают транзит власти от папы к чаду. Здесь планируется отмена штрафов за ношение культовых одеяний в общественных местах. Ранее, напомним, в республике разрешили носить хиджаб, а учащимся школ - платки и тюбетейки. Теперь в тюбетейках, "для поддержания национальных традиций", на работу стали ходить и сотрудники министерства культуры. Заметим, что более "экстремистским" и "фундаменталистским" от этого Узбекистан не стал.



Еще одно новшество - учителя русского языка будут получать 50% надбавку к зарплате. По информации портала Podrobno.uz, это предусмотрено постановлением "О мерах по совершенствованию изучения иностранных языков". Нововведение распространяется на сертифицированных педагогов, работающих в нерусскоязычных образовательных учреждениях или классах.



Вместе с тем, передает Eurasia Today, РФ планирует направить в Узбекистан еще 80 педагогов и 20 методистов в рамках гуманитарного проекта "Класс!". Сейчас в республике работают 68 учителей русского языка и 30 методистов (из РФ). Последние за последнее время протестировали более 2 500 узбекских учителей на знание русского как иностранного, а также владение "педагогическими компетенциями". Кроме того, они проводят для зарубежных коллег методические семинары.



А еще, информирует издание, открытому в Ташкенте филиалу Российского государственного педагогического университета имени Герцена может быть выделено особое финансирование на подготовку будущих преподавателей русского языка как иностранного. Так что даже при большой склонности к интриганству, Узбекистан в русофобии не обвинишь - в отличие от некоторых других республик Центральной Азии.



Говоря о регионе в целом. На прошедшем недавно онлайн-саммите "Центральная Азия - Китай" председатель КНР Си Цзиньпин озвучил пять предложений к лидерам стран ЦА. По данным МИД Поднебесной, речь идет о ее работе с центральноазиатскими республиками для активизации обменов на высоком уровне и стратегического общения: "Мы решительно выступаем против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом соблюдения прав человека".



Во-вторых, Китай готов открыть свой рынок для стран региона, импортировать больше качественных товаров и сельскохозяйственной продукции; ускорить реализацию проекта железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан, развивать транспортные коридоры, соединяющие КНР и Центральную Азию; обеспечить стабильную работу нефте- и газопроводов; расширить сотрудничество во множестве других областей.



Особо выделены совместная борьба с терроризмом и экстремизмом; продолжение Китаем поставок вакцин и средств против пандемии в страны ЦА, наращивание совместного производства и передача технологий изготовления вакцин и лекарств от COVID-19. В этом году Китай передаст 50 млн доз вакцины всем республикам Центральной Азии.



Есть и другие намерения, в том числе предоставление Китаем государствам региона в течение трех лет безвозмездной помощи в $500 млн для реализации социально значимых проектов.



Очень по-разному ведут себя государства Центральной Азии - и во внутреннем, и во внешнем порядке, а то и беспорядке. Кто закручивает гайки, кто их ослабляет; кто помешан на синофобии, а кто - на русофобии, либо на том и другом. Но Москва и Пекин их "не бросают", более того, усиленно бдят, оказывают денежную и иную помощь, желая оставить за собой весь регион. Соображают, так сказать, на двоих, дабы не делиться с третьим.



Ирина Джорбенадзе



28 янв. 2022 Источник - rosbalt.ru

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