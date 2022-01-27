Доколе терпеть? Кыргызы собираются на большую войну с таджиками

11:19 29.01.2022

Экс-замминистра обороны КР о стрельбе на границе: Сколько можно терпеть это?!



Мурат Бейшенов отметил, что нужно направить все необходимые силы на границу с РТ, а не сидеть здесь и следить за журналистами и акынами



В Баткенской области продолжаются переговоры между председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и представителями компетентных органов Таджикистана. Стороны обсуждают конфликт на границе.



Отметим, многие кыргызстанцы в соцсетях раскритиковали работу силовых структур из-за обострившейся накануне ситуации на границе.



Граждане считают применение оружия с таджикской стороны упущением отечественных спецслужб.



Между тем экс-замминистра обороны Мурат Бейшенов отметил в беседе с Vesti.kg, что Кыргызстану нужно стянуть все необходимые силы на кыргызско-таджикскую границу.



- Нужно просто не ждать нападения, а подтягивать все необходимые силы к границе, - считает он. - Пока от первого лица идет команда "не поддаваться провокациям" таджикской стороны, которая все для этого делает. Нам невыгодно ввязываться в войну, учитывая социальное, экономическое положение и военную мощь. Мы хотим решить все дипломатическим путем и сесть за стол переговоров. Таджикская сторона уже переступила красную черту. С другой стороны, сколько можно терпеть это?! Некоторые силы уже стянуты на кыргызско-таджикскую границу, военное присутствие усиливается. Нужно направить все необходимые силы на границу, а не сидеть здесь и следить за журналистами и акынами. Там надо работать, там страшная опасность. Если они займут Лейлек, то их уже не вывести оттуда никакими силами.



Кроме того, Бейшенов возмущен запоздалой реакцией Министерства иностранных дел Кыргызстана и Совета безопасности.



- Нужно быстро реагировать, чтобы в случае заварухи мировая общественность была на нашей стороне, - подчеркнул экс-замминистра обороны. - Каждый день нужно обращаться в соответствующие организации и возмущаться. Реакция МИД немного запоздалая. Совбез также почему-то не провел заседания. Кроме того, нужно обратиться в ОДКБ и решать вопрос на границе.



В свою очередь экс-командующий Нацгвардией, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев не считает возникший накануне конфликт упущением силовых структур.



- Ни со стороны пограничников, ни со стороны силовых структур никаких упущений не было, - подчеркнул он в разговоре с Vesti.kg. - Конфликт, как правило, начинается с местных жителей, а заканчивается стрельбой. Просто политическому руководству двух стран необходимо садиться за стол переговоров и в срочном порядке решать вопрос с неописанными участками границ. Раньше конфликты происходили на почве борьбы за землю или воду в поливной сезон. А сейчас, я подозреваю, созданная шумиха нужна руководству Таджикистана, чтобы отвлечь от существующих внутренних проблем и отвести удар от себя.



А вот бывший сотрудник МВД, политолог Токтогул Какчекеев напомнил, что силовые структуры действуют исключительно под командованием главы государства, кабмина и Жогорку Кенеша.



- Суверенитет Кыргызстана гарантируется президентом, - напомнил Vesti.kg он. - Граница- это территориальный суверенитет, следовательно, этот вопрос решает только президент и его структуры. Изменение и установление границ относится к компетенции президента, кабмина и парламента. Силовые структуры находятся под их командованием. Самостоятельно они не имеют права открывать огонь или воевать.



Напомним, накануне таджикские пограничники перекрыли участок дороги Баткен – Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. Затем обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям Кыргызстана.



В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, а жителей приграничных сел эвакуировали. 11 пограничников пострадали в результате перестрелки.



Канышай Балкыбекова