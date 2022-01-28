 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Суббота, 29.01.2022
20:28  Телепортация сознания станет реальностью в ближайшее время. Революционная разработка китайских ученых, - "МК"
20:27  "Миротворцам" не нужен мир. Африка под ярмом неоколониализма, - Сергей Кожемякин
17:04  Под Алма-Атой закрыт болат-назарбаевский мега-рынок "Алтын Орда"
16:59  Токаев: "В захваченный аэропорт Алматы должны были прибыть боевики из одного центральноазиатского города"...
16:12  Главы спецслужб Таджикистана и Киргизии Ятимов и Ташиев договорились остановить "войнушку"
15:38  "В идеале я бы предпочел, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане", - интервью МИД РФ С.Лаврова
15:18  Вандалы разгромили православное кладбище в Уштобе Алматинской области

11:19  Доколе терпеть? Кыргызы собираются на большую войну с таджиками
11:08  Киргизы и таджики опять подрались "до первой крови", - И.Джорбенадзе
10:40  В борьбе за власть в Казахстане поставлена дочка, - "Къ"
10:19  Рахмон, врубай штепсель. Таджикский Памир уже 2 месяца живет без интернета
09:28  "Виднеются уши Эрдогана" - сети о боях на границе Таджикистана и Киргизии
00:53  Русская контратака. Время пришло, - А.Проханов
00:35  "Леер" спас Казахстан от сползания в пропасть, - ВПК
00:32  В Россию едет "посол" Талибана - Джамаль Гарвал, предположительно агент "сети Хаккани"
00:30  Эрдоган нашел себе врага. Арестована за его "оскорбление" журналистка Седеф Кабаш
00:29  Директор главного театра Киргизии Турапов уволен со скандалом. Обирал балерунов
00:28  Элитам на заметку. Транзит власти едва не развалил Казахстан, - К.Сивков
00:25  Афганская каша заваривается по-новому. Маршал Дустум и вилаят Хорасан жмут Талибов
00:24  Россия не боится "адских санкций" США
00:21  Из Нур Отана вывели Нурсултана и Даригу Назарбаевых, - "МК"
00:11  Есть у революции начало, нет у революции отца. Назарбаева лишают всех значимых постов, - "Къ"
Пятница, 28.01.2022
18:02  В ЦентрАзии маячит призрак новой войны. Кыргызо-таджикская граница добром не делится, - "СП"
17:56  Елбасы больше не Елбасы? - "КП"
17:10  "И наступят темные времена": ждать ли повторения блэкаута в Центральной Азии? - Петр Своик
15:30  Токаев возглавил правящую партию Казахстана имени Назарбаева
15:14  Коррупция в Таджикистане: кто виноват?
14:55  Россия - не мертвое нефтегосударство, а Путин никуда не уходит, - New York Times
12:48  Достижения Китая в космосе поражают размахом, - К.Ольшанский
12:33  Страна прикочевала... В России на миграционный учет поставили уже 1 миллион 63 тысячи кыргызстанцев
11:41  Единственный неказах (Скляр) возглавил облУВД в Казахстане (Павлодарское). Брат первого вице-премьера...
11:36  Глава Фонда Казмедстрахования Болат Токежанов сам подал в отставку... Камера ждет
10:22  Китайцы и американцы устроили подводную гонку за утонувшим истребителем-невидимкой F-35
09:58  КазОлигарх Утемуратов "добровольно" отдал 10 млрд тенге в общественный фонд "Казакстан халкына"
09:50  ПогранВойна. Вторым погибшим таджикистанцем оказался шофер скорой помощи
09:47  В Чоркухе стартовали экстренные таджикско-киргизские переговоры
09:42  ЕЭК – регулятор развития ЕАЭС. Из практики организации десятилетней работы, - В.Чушкин
09:37  Конфликт на границе. В Баткенской области эвакуировано больше 11 тысяч человек
08:33  Первым Директором созданного при Кирминюсте Института нормотворчества и верховенства права стал Аязбек Джаркынбаев
07:21  Отключение света в ЦА произошло из-за замыкания на Сырдарьинской ТЭС Узбекистана, - казахская версия
06:16  Киргизия и Таджикистан проявили недоговороспособность. На границе двух стран ОДКБ вновь разгорелись бои, - "Къ"
01:10  Когда нефть пробьет планку в $100 за баррель
01:07  По планам ЦРУ и Госдепа Центральная Азия должна стать разведывательным плацдармом, - В.Овчинский, Ю.Жданов
01:00  Жизнь, смерть и государство О новых сопряжениях политического и сакрального, - С.Каспэ
00:50  Как в Талды-Кургане свергали бронзового Назарбаева, - "МК"
00:37  Новое измерение геополитики. Метавселенная – угроза или благо для человечества? - "ВПК"
00:32  Бремя вежливого человека. Россию просят срочно прислать войска в Буркина-Фасо
00:26  Назарбаев оставляет Токаеву троянского коня, - В.Панфилова
00:22  Шамалганщики. Племянники Назарбаева вернулись в родовое село первого президента Казахстана, - "МК"
00:10  "Отправил себя в помойку" - Верка Сердючка спела в концерте песню о Бандере
00:06  "Таджикская сторона спровоцировала боестолкновения", - заявление КырПогранслужбы
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    Казахстан   | 
Вандалы разгромили православное кладбище в Уштобе Алматинской области
15:18 29.01.2022

Оно находится в Уштобе, недалеко от областного центра Талдыкоргана
Пришедшие на могилу к родственникам мужчина и женщина сняли видео, на котором видно разбросанные сбитые надгробные таблички, разломанные железные и деревянные кресты, оградки, передает ru.sputnik.kz.

Горожане обратились с заявлением в местную полицию, потребовав установить и наказать виновных.

В областном департаменте полиции подтвердили регистрацию заявления и возбуждении по факту вандализма уголовного производства.

"Расследованием, предусмотренным статьей 294 Уголовного кодекса РК "Вандализм", занимаются сотрудники Каратальской районной полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому преступлению", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Источник - ratel.kz
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