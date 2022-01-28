Вандалы разгромили православное кладбище в Уштобе Алматинской области

15:18 29.01.2022

Оно находится в Уштобе, недалеко от областного центра Талдыкоргана

Пришедшие на могилу к родственникам мужчина и женщина сняли видео, на котором видно разбросанные сбитые надгробные таблички, разломанные железные и деревянные кресты, оградки, передает ru.sputnik.kz.



Горожане обратились с заявлением в местную полицию, потребовав установить и наказать виновных.



В областном департаменте полиции подтвердили регистрацию заявления и возбуждении по факту вандализма уголовного производства.



"Расследованием, предусмотренным статьей 294 Уголовного кодекса РК "Вандализм", занимаются сотрудники Каратальской районной полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому преступлению", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.