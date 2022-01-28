Главы спецслужб Таджикистана и Киргизии Ятимов и Ташиев договорились остановить "войнушку"

16:12 29.01.2022

Встреча глав ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана завершилась. Ташиев и Ятимов сделали заявление



Turmush - Переговоры председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева и председателя ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова завершились.



По итогам встречи глава ГКНБ Таджикистана Ятимов сообщил, что в результате конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы есть погибшие и раненые. "Это результат того, что проблемы по государственной границе между двумя государствами не решены. Эти конфликты всегда происходят по поводу, необходимо устранить основные причины. Надо исходить не от явлений, а опираться на сущность вопросов и принимать окончательное решение. Когда мы говорим о сущности, то мы имеем ввиду закономерность. Мы говорим о правовых актах, которыми обязательно нужно руководствоваться. Эти правовые акты должны быть решены на основе взаимного согласия и волеизъявления. Мы исходим из протоколов и основополагающих документов от 1924-1927 годов, мы исходим от решений паритетной комиссии от 1989 года, мы исходим от подписанных протоколов между комиссиями, которые также являются формой волеизъявления наших правительств, отражающие интересы наших народов. Надо эти протоколы очень строго соблюдать, отход от правовых актов, отход от подписанных протоколов приводит именно к конфликтам", - сказал Ятимов.



Проведенные с главой ГКНБ Кыргызстана переговоры Саймумин Ятимов назвал "очень обстоятельным разговором". "Мы практически обсудили все вопросы, касающиеся сущности. Мы договорились о том, что во время переговоров надо иметь ввиду основополагающие документы, которые подписаны в историческом плане и в результате огромной работы наших паритетных комиссий. Мы согласились в том, что требования протоколов должны быть решены и неукоснительно реализованы. В частности, мы говорим о протоколе №39 от 1 мая 2021 года (прим. Turmush - протокол заседания правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы]. Как и другие протоколы, это очень важнейший протокол. Мы договорились, что ровно через 8 дней приступаем к реализации именного этого протокола. Будем работать исключительно по подписанным пунктам этого протокола. Ровно через 8 дней начнут работу паритетные комиссии по топографическим и правовым работам. Эта работа будет вестись непрерывно в целях решения всех вопросов, касающихся проблемы делимитации и демаркации государственной границы. В ближайшее время мы встретимся и обсудим работу этих комиссий. Мы решили, что имеем возможность и все предпосылки для решения вопросов. Мы не подписали никаких протоколов по итогам встречи, но есть есть вещи, которые дороже, чем протокол. Мы дали слово, пожали друг другу руки, что будем реализовывать то, о чем мы договорились и что обсудили. Эти вопросы будут непременно отражать интересы двух братских народов", - сообщил глава ГКНБ Таджикистана.



1

2

⇳

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал, что присоединяется к словам, которые сказал глава ГКНБ Таджикистана. "Хотел бы добавить, что сегодня, 29 января, с 11:00 и до 14:00 проведена рабочая встреча. Самое главное - было принято решение о возобновление работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации, так как два месяца назад работа этой комиссии была приостановлена. Мы решили, что работа этой комиссии будет проводить постоянно и интенсивно на основе протоколов и решений, в интересах наших государств. Считаю, что даже несмотря на то, что сегодня мы не подписывали никаких документов, наши слова, наше рукопожатие будет исполняться", - говорит Ташиев.



Ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы обострилась вечером 27 января. Таджикские военнослужащие блокировали участок дороги Ош – Баткен – Исфана в местности Торт-Кочо. После проведенных переговоров, проезд был восстановлен. Но спустя примерно 10 минут началась стрельба. Подробнее читайте тут.



Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандек, Төрт-Көчө, Көк-Таш, Дахма, Көчө-Бою и Головной характеризуется как стабильная.



Делегации Кыргызстана и Таджикистана 28 января провели встречу по конфликту на границе и решили:



1. поручить совместной комиссии организовать тщательное расследование причин конфликта с участием соответствующих силовых структур и органов прокуратуры;



2. обеспечить возвращение всех местных жителей, покинувших свои дома с началом конфликта;



3. произвести отвод от соответствующей линии границы всех подразделений воинских формирований;



4. обеспечить разблокирование всех дорог, восстановление разрушенной инфраструктуры и линии электропередач (ЛЭП);



5. властям сторон обеспечить надлежащий контроль на приграничной территории в целях профилактики и недопущения впредь приграничных, водоземельных и иных конфликтов.