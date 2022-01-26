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Под Алма-Атой закрыт болат-назарбаевский мега-рынок "Алтын Орда"
17:04 29.01.2022

Кто владеет "Алтын Ордой"

Среда, 26 Янв 2022,

Ликвидировано предприятие, владевшее крупнейшим рынком Казахстана, директор которого имел совместный бизнес с Болатом Назарбаевым
Как стало известно, 24 января этого года внезапно прекратило существование ТОО "Рынок Алтын Орда".

Предприятие было зарегистрировано в 2012 году и просуществовало девять с половиной лет.

Вид деятельности ТОО: оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.

Юридический адрес: Карасайский район, 15 км автодороги Алматы-Бишкек (северная сторона).

Учредителями компании являются Игорь ДЕДЛОВСКИЙ и Анаркуль АБДИЕВА.

Руководитель компании - Данияр АЛЬПИЕВ.

Рынок "Алтын Орда" - один из крупнейших рынков страны. Общая площадь составляет 180 тысяч квадратных метров. По сведениям пресс-службы акима области, количество арендаторов достигает 4540 человек. "Алтын Орда" работает с крупными торговыми сетями, которые организовывают поставку мяса, свежих фруктов и овощей в крупные колбасные цеха, супермаркеты, базары г. Алматы, Алматинской области и в другие регионы страны. На сегодняшний день рынок посещают около 8000 человек в день.

Из-за постоянных заторов на въезде и выезде из Алматы власти были вынуждены начать строительство развязок и мостов возле рынка. На стройку было выделено порядка 12 миллиардов тенге.

В ноябре 2021 года налоговики Карасайского района обратились в Специализированный экономический суд Алматинской области с иском о принудительной ликвидации целой группы компаний, прописанных в разных населенных пунктах Карасайского района, в том числе и ТОО "Рынок Алтын Орда". В общей сложности ликвидации подлежало 38 компаний. Как заявили в суде налоговики, "с 01.01.2018 г. до 01.01.2021 года, т.е. не менее срока исковой давности, установленного ст. 48 Налогового кодекса, Ответчики не предоставляют в налоговые органы налоговую отчетность, при этом не приостановило представление налоговой отчетности в порядке, определенном статьями 213 и 214 Налогового кодекса. Также по сведениям ИНИС и ИС СОНО Ответчики не состоят на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость. О чем свидетельствуют скрины с ИС СОНО. По сведениям Конструктора отчетов ИС "Единое хранилище данных" Ответчики в период с 01.01.2018 г. по 01.01.2021 года не совершали экспортно-импортные операции, что подтверждается письмом ДГД по Алматинской области" (из судебного решения, пунктуация и орфография сохранены).

На судебное заседание не пришли ни истец, ни ответчики.

Иск был удовлетворен, решение вступило в силу, судя по записи о ликвидации ТОО "Рынок Алтын Орда". Затраты на госпошлину были покрыты за счет республиканского бюджета.

По данным из открытых источников, ТОО "Рынок Алтын Орда" за все время своего существования не заплатило ни одного тенге налогов.

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Помимо руководства рынком Данияр Альпиев имеет бизнес с Болатом НАЗАРБАЕВЫМ, вместе с которым они являются учредителями ТОО "Аружан MД".

Его отец, Алтынбек АЛЬПИЕВ, руководил рынком "Алтын Орда" в нулевых, а в 2007 году был застрелен, когда поехал выбивать долги у криминального авторитета. О громком убийстве сообщила газета "Литер".

Примечательно, что процесс о ликвидации целой группы компаний карасайскими налоговиками был затеян незадолго до январских событий 2022 года. После провалившейся попытки государственного переворота, сопровождавшегося человеческими жертвами и разрушениями, возникает вопрос, не была ли эта акция по ликвидации десятков предприятий спланирована заранее, чтобы подчистить бизнесы накануне важных событий?

Источник - ratel.kz
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