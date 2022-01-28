Телепортация сознания станет реальностью в ближайшее время. Революционная разработка китайских ученых, - "МК"

20:28 29.01.2022 Человечество погрузят в "Матрицу": революционная разработка китайских ученых

Телепортация сознания станет реальностью в ближайшее время



Мировой рекорд скорости передачи информации 6G в режиме реального времени установили китайские ученые. Вместо нынешних 100 мегабит в секунду – до 100-200 Гбит в секунду. Если представить это ускорение на понятном многим примере, – это все равно, что скорый поезд, который всегда преодолевал расстояние от Москвы до Питера за 3 часа 46 минут, вдруг взял и пролетел его за... 7 секунд! С экспертами в области IT-технологий и биологии мы попытались разобраться в том, во что же превратиться наша жизнь на таких скоростях.



В начале года китайская лаборатория Цзыцзиньшань (Zijinshan), расположенная в Нанкине (провинция Цзянсу), объявила об установлении мирового рекорда скорости передачи информации до 200 Гбит в секунду, то есть в 2 тысячи раз больше существующей.



Пока ученые представили экспериментальную систему беспроводной передачи данных терагерцевого диапазона в лаборатории. Но адепты скорого наступления цифровой Матрицы тут же заговорили о приближении времени, когда все мы перестанем отличать реальную жизнь от дополненного, виртуального мира коллективного пользования. Ему и название уже придумали - Метаверс (Metaverse - "Метавселенная"). Метаверс - это объединение физического, биологического и цифрового миров в единое пространство. Создатели технологии 6G обещают, что смогут создать такую Метавселенную уже к 2030 году.



Постойте, мы сравнительно недавно узнали про технологию 5G, которая еще даже не внедрена на территории РФ, а тут уже 6G изобрели! Давайте по порядку разберемся, что к чему.



Находиться в кинотеатре, библиотеке и на 10 конференциях одновременно - это возможно



По словам одного из первых руководителей российского отделения корпорации IBM, кандидата технических наук Сергея КАРЕЛОВА, мобильные сети 5G разработаны примерно в 10 крупнейших компаниях мира в Китае, США и нескольких странах Европы. Активней всего продвигают технологию китайцы, у которых 5G уже поставлена на поток, заключаются контракты со многими странами на поставку и обслуживание технологии. Это реальность, к которой через несколько лет придут все страны.



Для обывателя все упирается в скорость передачи данных и новые вышки, от которых некоторые чувствуют облучающие мозг эффекты. Между тем, когда-то, до привычного нам 4G, многим появляющиеся между жилыми домами мачты сотовой связи тоже казались чем-то зловещим.



– Помните, в начале 90-х годов, когда к телефону приделывался модем, к модему – компьютер, мы звонили по телефону, включали передачу по принципу факса и радостно отправляли свое сообщение, - вспоминает Сергей. – Было удивительно, что оно уходило не по почте, а по телефону! С тех пор скорость увеличилась в такое количество раз, что представить себе трудно. Для конечного пользователя с увеличением скорости появилась возможность дополнительных действий через Интернет. Теперь он может в Сети делать очень многое: и покупать, и продавать, и знакомиться, и кино смотреть в онлайн, и даже получать услуги врача и брать он-лайн-уроки.



Это то, что есть сейчас. С появлением 5G, по словам нашего эксперта, скорость передачи информации увеличится в сотни раз и это будет означать, что, по сути, с любого сотового устройства выход в Интернет будет доступен в таком качестве, какое сейчас имеется только для специально выделенных каналов.



– Вот, к примеру, сейчас трехмерный фильм вы не посмотрите в дороге, а с 5G – легко, даже вдали от больших городов, - поясняет Карелов. – Будет большой запас прочности: параллельно с просмотром фильма можно будет по нескольким каналам перекачивать огромные библиотеки, находясь при этом одновременно в Zoom на 10 конференциях одновременно.



Для того, чтобы все это стало осуществимо, сотовую связь переведут на другие вышки. Для людей, по версии разработчиков, наступит новая эра связи, новое качество жизни. Конечно, 5G уже осваивают крупные промышленные компании. Для примера: в Шанхае недавно появился первый 100-процентно автоматизированный порт, где контейнеры выгружаются и загружаются на суда без единого человека! Машины "общаются" с машинами при помощи новой технологии связи (в настоящее время переводимую на 5G) и динамического высокоточного позиционирования космической навигационной системы BeiDou.



Кто будет отвечать за льва в Саванне?



Но и это, как мы видим, не предел, и впереди нас ждет еще одна IT-революция с переходом на 6G. Мир изменится до неузнаваемости.



По данным китайских ученых, станут возможны технологии, благодаря которым будут появляться не просто умные, а ультраумные города с полной автоматизацией едущего и летящего транспорта, городской инфраструктуры и здравоохранения. Во-первых, беспилотным автомобилям потребуется моментальная связь (менее 1 миллисекунды) с дорожными датчиками и другими транспортными средствами на соседних полосах для координации движения на высоких скоростях (в пределах 500 км/ч). Во-вторых, такая же быстрая связь будет осуществляться между беспилотниками и сопровождающими их дронами (последние будут действовать как плавающие информационные станции). Надежность связи здесь потребуется почти 100-процентная, иначе аварий не избежать.



С 6G будут решены проблемы нехватки профессиональных врачей на периферии. Уже сейчас сети 5G могут обеспечить сверхнизкую задержку для критически важных приложений, но удаленные операции при помощи роботов пока невозможны. Они потребуют сверхвысокой точности и высокой скорости передачи данных для обмена сигналов управления между двумя удаленными медицинскими учреждениями через мобильную сеть.



Кстати, благодаря той же самой Метавселенной с объединением цифрового и биологического начал, пациенты смогут общаться с врачом мысленно при помощи головных интеллектуальных повязок, считывающих их электроэнцефалограмму.



Многомерная дополненная реальность проникнет во все области жизни и в виде бизнес-приложений.



– Вы хотели бы иметь возможность летать. Причем, не во сне и не в виртуальной реальности, а в режиме реального времени, скажем, над настоящим Ниагарским водопадом? - спрашивает меня Карелов.



- Конечно!



- Так сделать это будет весьма просто при помощи уже существующего оборудования и новой системы 6G. Речь идет о телепортации или, по крайней мере, первом шаге к ней, к телепортации сознания.



Представьте туристическую компанию. Вы звоните туда и говорите: "Завтра у меня с 12.00 будет свободное время часа на два. Хочу за это время оказаться в саванне, полетать, посмотреть львов и жирафов. Вам отвечают: "Пожалуйста!". Туроператоры запускают над реальной саванной интеллектуального дрона, оснащенного шестью камерами. Этот дрон имеет обратную связь с вами посредством интеллектуальной повязки для снятия показаний электроэнцефалограммы и VR-очков. На них в условленное время начинает транслироваться изображение и звук из реально летящего дрона.



– А управляет им кто?



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– Вы. Причем усилием мысли. Такие технологии уже сегодня работают, к примеру, для перемещения несуществующей руки-протеза или инвалидной коляски. Итак, вы взлетаете вверх, опускаетесь, ускоряетесь, и у вас создается полное ощущение настоящего полета. Но при этом на самом деле вы находитесь в Москве, по месту жительства. Возможности, которые откроются в Метавселенной, огромны. Вы сможете облететь настоящего льва, рассмотреть его глазами дрона, а можете даже гавкнуть на него через ретранслятор дрона, чтобы он испугался и убежал.



- А если он при этом умрет от разрыва сердца, кто отвечать будет? Как жители Африки смогут наказать хулигана, который, сидя на диване в Москве, пугает до смерти их львов?



– Юридические оформления всех таких "командировок- телепортаций" сознания - это уже следующий вопрос. Конечно, нельзя исключать, что новая технология, как и все остальные, может быть использована в криминальных целях. Тут уж без юристов точно будет не обойтись.



- Делались ли какие-то опросы населения, насколько нужна Метавселенная?



- А вы себе задайте этот вопрос.



- Ну, мне пока хочется настоящих путешествий, реального ветра, раздувающего мои волосы во время морской прогулки, приятной морской прохлады после погружения в воду...



- Это пока настоящее по качеству существенно лучше искусственного. Но когда вы не сможете отличать эти ощущения, вот тогда и окажетесь перед выбором. Всю работу за передачу эмоций и тактильных ощущений, возьмет на себя мозг: касается ли это морской воды, вкуса экзотических блюд, запахов цветов и даже изысков секса. Вся проблема только – в качественном интерфейсе, то есть тактильном костюме. И сейчас такие уже продаются, Правда, из-за несовершенства сетей, система иногда еще может зависать в самый неподходящий момент.



Телефоны, мониторящие чувства



К 2030 году, как обещают китайские разработчики новой сети, привычные нам смартфоны канут в лету. Им на смену придут распределенные интеллектуальные устройства. Часть датчиков, работающих на прием и передачу голоса и видео-картинок будет вшита в одежду, в аксессуары (к примеру, в очки, линзы, браслеты, шляпы). Наши новые помощники будут мониторить нас полностью - от состава крови и состояния гормонов до настроения, передавая нужную нам информацию прямо нам в мозг. Представляете, как разовьется в будущем наш главный орган!



– Наверняка, не будет в будущем и привычных нам экранов телефонов или дисплеев компьютеров, – говорит Карелов. – Ведь позвонив, мы можем лично переместиться к собеседнику в квартиру в виде голограммы, которую он, кстати, сможет обойти кругом (в этом отличие голограммы от 3D картины). Представьте себе совещание с коллегами, которое вы проводите в виде большой голограммы - все друг друга видят со всех сторон, слышат, общаются... Рукопожатия, правда станут образными, ведь голограммы бестелесны.



– Правда, трудно представить, сколько для всего этого быстродействия понадобится вышек мобильной связи?! Выйдешь из дома, и заблудишься в этом "сотовом" лесу.



– Сейчас от одной до другой вышки – примерно километр, – поясняет Карелов. – ученым поставлена задача развить высочайшую скорость, не уменьшая это расстояние. Но вот самих устройств, конечно, будет очень много. Представьте, если население земного шара, как прогнозируется, увеличится до 10 миллиардов, то умных устройств для них потребуется около 100 миллиардов. Эта гиперсеть будет охватывать все уголки - от земной орбиты до глубин океана. И все благодаря 6G.



Комментарий научного руководителя Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павла БАЛАБАНА:



Ограничения возможностей нашего мозга известны с 50-60-х годов прошлого века. Все специалисты знают о них и на серьезном уровне среди биологов никто не рассуждает о какой-то там Метавселенной. Илон Маск, к примеру, заявил о том, что при помощи десятка тысяч пучков электродов мозг сможет получать информацию, управлять какими-то устройствами. Да, он что-то может... Но это, условно говоря, – три степени свободы, а нужно 20. Есть чисто биологические ограничения.



– Могут ли навредить человеческому мозгу технологии современной сотовой связи?



– Разработки современных сетей ведутся в иных частотах, мозг не работает в терагерцевом диапазоне волн, а значит и не воспринимает их.



- Как много разнообразной информации может одновременно обрабатывать мозг?



- Говорят, что Цезарь мог делать три дела одновременно... Может, Цезарь и мог. Когда-то я пытался читать две книги одновременно, но путаница при этом возникала фантастическая. Участие в двух конференциях одновременно? Есть такие люди, которые пытаются это делать, но вероятность ошибок восприятия информации возрастает до 90 процентов!



– Сможет ли человек обмануть свои чувства и принять смоделированные удовольствия вместо настоящих?



– Возможно, при условии хорошо работающей техники и наличия качественных тактильных и сенсорных интерфейсов один-два раза вам удастся ввести свои органы чувств в заблуждение. Но потом они "раскусят" обман, "поймут", что вы летали без воздействия настоящих откликов, что положение и состояние тела были неестественными.



Это можно сравнить с тем, что происходит с космонавтами в невесомости. По прибытию на станцию у них отключается гравитационное ощущение. Чтобы как-то поддерживать мышцы в тонусе, их обманывают, надевая специальные ботинки, которые дают ощущения, как будто космонавты идут по Земле. Да, это воздействие на зоны стоп улучшает кровоснабжение, на какое-то время оказывает эффект. Но что бы не предпринимали космонавты, после месяца в космосе им трудно и ходить, и стоять на Земле, а после нескольких месяцев полета их часто просто выносят из капсулы после приземления. То есть, как не обманывай свой организм, ничего не получается. От физиологии никуда не денешься, – организм без обратной связи не сможет.



Наш мозг не в состоянии работать на скоростях современного компьютера. Он работает в секундном диапазоне, наш рекорд 400-500 Герц – это примерно 400 импульсов в секунду. Это скорость компьютера из 90-х годов. Но вот что интересно, – даже при том, что наш мозг работает на меньших скоростях, он все равно работает эффективней любого компьютера, потому что делает это по другому принципу. И если мы разгадаем как он это делает, тогда, может, и сможем создать аналогичный ему искусственный мозг. Сделать наоборот - заставить человеческий мозг работать, как компьютер, не получится.



Наталья Веденеева Источник - МК

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