Турция поставит Казахстану новейшие ударные БПЛА. Пугать кыргызов?

00:03 30.01.2022

Турция готовится поставить в Казахстан партию современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет KazTag со ссылкой на Турецкую телерадиокомпанию (TRT).



"Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) в ближайшие месяцы поставит партию современных ударных БПЛА Anka в Казахстан", - сообщил генеральный директор TUSAŞ Темель Котиль.



Он подтвердил, что партия БПЛА Anka уже была поставлена Тунису, теперь на очереди Казахстан.



"Переговоры по поставкам ударных дронов ведутся и с рядом других стран. Турция на сегодняшний день не зависит от зарубежных технологий в вопросе разработки БПЛА. Двигатель для Anka также производится в нашей стране. Спрос на беспилотники велик", - сказал глава TUSAŞ.



Котиль также сообщил, что совершенствование БПЛА Anka не прекращается, а преимуществами серийного производства дронов могут воспользоваться и дружественные Турции страны.



Отмечается, что о начале поставок Anka Тунису сообщалось в октябре 2021 года.



"Тогда стало известно, что в эту страну было поставлено два турецких беспилотника. Контракту на поставку беспилотников предшествовали почти два года переговоров. В том же месяце стало известно, что приобретением беспилотников Anka заинтересовалась и Великобритания. БПЛА Anka в последние годы играют важную роль в обеспечении безопасности границы Турции и борьбе с терроризмом. В частности, беспилотники хорошо зарекомендовали себя в ходе успешной операции ВС Турции "Весенний щит" в Сирии в феврале-марте 2020 года", - говорится в сообщении.

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