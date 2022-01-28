Почему в Ватикане любят извращенцев, - А.Игнатьев

00:31 30.01.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ



Почему в Ватикане любят извращенцев



Иезуит-понтифик "освящает" один из самых страшных с христианской точки зрения грехов



В первой половине января папа римский Франциск поблагодарил "за служение" монахиню Жаннин Грамик, которая занимается тем, что пропагандирует половые извращения, поддерживая от имени римско-католической церкви ЛГБТ-движение.



Жаннин Грамик – соучредитель англосаксонской организации New Ways Ministry ("Обновленное служение"), занимающейся легализацией гомосексуализма среди католиков и защитой извращенцев. В 1999 году кардинал Йозеф Ратцингер (впоследствии папа Бенедикт) навсегда запретил Жаннин Грамик "заниматься пастырской деятельностью с участием гомосексуалистов". Грамик проигнорировала папский указ. А сейчас папа Франциск считает, что работа католической монахини и ее организации, пропагандирующей половые извращения, – это "богоугодное дело". Понтифик собственноручно написал письмо, в котором поздравил Ж. Грамик с… "50-летием близости, сострадания и нежности" в ее "служении"



Это далеко не единственный факт поддержки извращенцев нынешним римским папой. Еще в бытность архиепископом Буэнос-Айреса (1998-2013) он выступал за то, чтобы узаконить "союзы однополых пар". В июне 2013 года во время возвращения в Ватикан со Всемирной встречи католической молодежи в Рио-де-Жанейро Франциск заявил: "Кто я такой, чтобы судить гомосексуалов?" 4 февраля 2021 года папа римский наградил "за содействие человеческом братству" Генсека ООН Антониу Гутерриша, выступающего за финансирование абортов, поддержку ЛГБТ и "права секс-меньшинств".



Еще когда Франциск служил в Буэнос-Айресе, его усилия способствовали тому, что парламент Аргентины узаконил однополые "браки". Вскоре этому примеру последовали другие государства, в частности Германия (с 1 октября 2017 года). В целом за два десятка лет "браки" гомосексуалистов легализовали 33 страны.



В целом за 20 лет "браки" гомосексуалистов легализовали 33 страны.



Тем временем среди католического священства расцветает педофилия. Лидируют в этом страны англосаксонского мира. В 2019 году на 6 лет тюрьмы за надругательство над детьми был осужден казначей Ватикана, австралийский кардинал Джордж Пелл – один из ближайших советников папы Франциска. По данным телеканала SBS, суд присяжных в Мельбурне признал его виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками. Он был один из самых влиятельных иерархов Ватикана (сейчас этому любителю мальчиков 80 лет).



Незадолго до этого скандала миру стало известно, что более трехсот (301) католических священников в штате Пенсильвания (США) на протяжении нескольких десятилетий сексуально эксплуатировали подростков (после этого другие штаты начали собственные расследования, приводящие к похожим результатам).



Схожие скандалы сотрясают Британию. В конце 2019 года The Independent сообщила, со ссылкой на доклад независимой комиссии по расследованию сексуального насилия по отношению к детям (IICSA), что священники и учителя католической школы Святого Бенедикта в Лондоне десятилетиями домогались своих юных учащихся. В учебном заведении была садистская атмосфера, педофилы действовали, "как мафия", и оставались безнаказанными, отрицая любые обвинения и покрывая друг друга. С 2003 года в тюрьму за сексуальные преступления в отношении 21 учащегося школы отправились четверо – настоятель монастыря, монах и двое учителей. Комиссия смогла получить доказательства еще по меньшей мере 18 случаев насилия, к которым причастны как осужденные, так и 8 других извращенцев…



Папа Римский проповедует передовые ценности



По информации BBC, Ватикан опирается на решение собора более 200 католических епископов, собранного в свое время Франциском для обсуждения таких вопросов, как аборты, предохранение от беременности, гомосексуализм и разводы; собор принял документ, в котором провозглашалось: "Гомосексуалисты обладают ценными для христианского общества качествами" (???).



Папа Римский на обложке журнала Time и в реальности



Кстати, в разоблачениях ватиканских педофилов и прочих извращенцев главную играют ведущие англосаксонские СМИ. Этим убивают сразу двух зайцев: смешивают с грязью заклятого врага – католическую церковь и способствуют превращению Ватикана в "идеологический отдел" при "обкоме золотых тельцов" Сити.



Архитекторам нового мирового порядка представители всевозможных меньшинств – от сексуальных до конфессиональных – видятся обладателями "особых социальных энергий". Характерный пример – британский военнослужащий Laurens "Lucy" Vallender, принявший ислам, сделавший операцию и ставший по определению Daily Mail "первым трансгендерным геем-женщиной, исповедующей ислам".



Важный момент: по отдельности каждое из меньшинств, хотя и разрастается стремительно в последние годы за счет пропаганды, все еще остается относительно общей массы "обычных" людей меньшинством. Однако сводимые воедино такие меньшинства могут составить "электоральное большинство", способное навязывать свою волю всем остальным.



А иезуит-понтифик идеологически "освящает" один из самых страшных с христианской точки зрения грехов.