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В чем интерес Эмомали Рахмона в приграничных конфликтах, - Т.Карыпбай кызы
00:59 30.01.2022

28 января 2022 14:49 - Карыпбай кызы Толгонай

В чем интерес Эмомали Рахмона в приграничных конфликтах

Вчерашний конфликт на кыргызско-таджикской границе, безусловно, является нарушением договоренностей, достигнутых кыргызской и таджикской сторонами в прошлом году. Что же заставило руководство соседней страны пойти на столь опрометчивый шаг, который может привести к негативным последствиям для всего региона Центральной Азии? Тем более что экономическая ситуация в Таджикистане также оставляет желать лучшего.

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону 68 лет. Он руководит страной с 1992 года. На посту главы государства занимается в основном укреплением контроля над экономическими активами страны, чтобы не упустить власть и гарантировать ее передачу своему сыну.

Авторитарный режим Рахмона, по всей видимости, пытается создать образ внешнего врага из-за имеющихся внутренних проблем в экономике. Дело в том, что после того, как Кыргызстан закрыл свою границу на плотный замок, у соседей начались серьезные проблемы. Также в Таджикистане цены подорожали на многие товары первой необходимости, которые опять же ввозились через Кыргызстан.

В том числе наша страна перекрыла все контрабандные пути, на которые раньше закрывались глаза. В результате в стране стали зреть недовольства в адрес недальновидной политики президента. Поэтому, как считают политологи, Рахмону нужен какой-то внешний фактор, внешний враг, что он в очередной раз и пытается создать на границе с Кыргызстаном.

Так в чем интерес Рахмона?

Властный клан Таджикистана контролирует контрабанду ГСМ и других товаров из Кыргызстана и обратный поток контрабанды. Усиление контроля со стороны КР и ужесточение борьбы с контрабандой становятся причиной убытков "первой семьи" Таджикистана.

Таким образом, клан Рахмона личное обогащение и сохранение незаконно нажитого богатства за счет государства всячески пытается прикрыть различными идеологическими посылами, типа "не отдадим ни метра земли!".

Сохраним наркотрафик!

Приграничные районы Баткенской области являются одним из основных коридоров переправки наркотиков заграницу, и официальный Душанбе не будет заинтересован в решении территориальных вопросов, поскольку здесь имеются интересы семьи самого Эмомали Рахмона. Но так как граница по инициативе кыргызской стороны сейчас на замке, то соответственно "бизнес" семьи страдает.

По сообщениям источников, вчерашний конфликт на границе как раз стал подходящим поводом для переброски накопившихся на границе наркотиков. Не исключено, что в дальнейшем власти Таджикистана будут организовывать провокации на границе именно с этой целью.

Сигнал Китаю?

По данным статистического агентства Таджикистана, на Китай приходится почти половина от общего объема внешнего долга Таджикистана – на начало 2019 года это 1209,6 млн долл. (при 2879 млн долл. внешнего долга). Получив кредиты, Душанбе выяснил, что не может по ним расплатиться. Пекин, предвидя такую ситуацию, нашел схему погашения долгов – недра в обмен на долги. Прецедент уже был в 2011 году, когда власти Таджикистана передали Китаю 1% своей территории – это более 1 тыс. кв. км спорных земель на Восточном Памире, что уже тогда вызвало недовольство таджикистанцев. Поэтому если ситуация повторится, то народных волнений точно не избежать. Рахмон это понимает, и для него конфликт на границе с Кыргызстаном может стать в какой-то степени подспорьем. Во-первых, консолидирует общественность против общего врага, якобы посягающего на их землю, во-вторых, дает понять Китаю, что при таком сопротивлении населения отдать землю при любом раскладе не получится.

Госдеп не дремлет?

Не так давно Госдеп начал обучать блогеров Таджикистана, как бороться с "дезинформацией и пропагандой". Кроме того, планируется обучить сотрудников СМИ эффективно использовать соцсети, а для блогеров организовать подготовку по темам, "представляющим общественный интерес". Основная целевая аудитория - молодежь Таджикистана в возрасте от 15 до 35 лет.

А как показывает история, Госдеп США ни одного цента не тратит просто так без какого-либо политического интереса. И, как мы не раз убеждались, чаще всего этот интерес проявляется именно в создании протестной массы либо и вовсе в свержении действующей власти в той или иной стране.

Конечно, самому президенту Таджикистана помощь Госдепа сейчас вполне выгодна, так как в информационных войнах собственные СМИ и блогеры, надо это признать, всегда на шаг позади своих противников. Но, с другой стороны, и сам Госдеп, вполне вероятно, преследует свои цели. Почему бы не представить, что вооруженный конфликт с другой страной вполне может стать детонатором массовых протестов. Главное - для начала посредством тех же соцсетей и лояльных СМИ подготовить эту самую массу к мысли об общем враге, а в случае неудачи – обвинить во всем власти. Есть мнение, что в Таджикистане таким образом подспудно идет подготовка к повторению казахстанского сценария, что в принципе вполне возможно, особенно если учесть последние события в регионе.

Предательство страны?

Стоит отметить, что и в Кыргызстане некоторые СМИ, помимо "Азаттыка" и "Клоопа", судя по своим публикациям, как будто выполняют прямые указания Госдепа. Так, к примеру, возле редакции kaktus.media сегодня проходит митинг с требованием закрыть издание, которое ранее опубликовало статью, в которой указало, что по сути именно Кыргызстан виноват в приграничном конфликте.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643493540
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