"Шольцомат". Самый скрытный политик Германии стал канцлером

01:09 30.01.2022 Самый скрытный политик Германии стал канцлером. Он хранит семейные тайны, но с удовольствием говорит о своем богатстве



Новый канцлер Германии Олаф Шольц считается самым скрытным немецким политиком. Он договорился с братьями хранить секреты семьи от прессы, но в то же время честно рассказывает о своих отношениях с женой и огромных доходах, призывая ввести налоги для богатых. В стране его описывают так: завхоз с нулевой харизмой, консерватор и аскет, лидер с авторитарными замашками. При этом немцы уверены - он спокойнее и сдержаннее самой Ангелы Меркель. Об образе жизни нового главы немецкого правительства - в материале "Ленты.ру" из цикла о политических деятелях разных стран.



Самоуверенный выскочка



"Тип, который всем так нравится, самый скучный на этих выборах. Смотреть на кипящую воду и то интереснее", - отозвался об Олафе Шольце бывший посол США в Германии Джон Корнблум. "Но немцы любят, когда скучно", - пришли к выводу в The New York Times.



Новый канцлер - невысокий лысоватый мужчина с фигурой спортсмена и оттопыренными ушами, беседующий с прессой с неловкостью подростка, - стал одним из самых пожилых послевоенных лидеров Германии.



Биография 63-летнего политика и правда может показаться скучной. Олаф и двое его братьев родились в Оснабрюке, а затем переехали в Гамбург, договорившись между собой никогда ничего не рассказывать прессе.



Вначале Шольц мечтал стать юристом: окончил университет и устроился работать адвокатом, однако вскоре его привлекла политика. К социал-демократам он примкнул еще в старших классах школы, а в университете протестовал против НАТО и капитализма. Мужчина не был ни бунтарем, ни харизматичным спикером, поэтому лидером левых он так и не стал. Расставшись с иллюзиями юности, он перешел в консервативное крыло социал-демократов.



Олаф Шольц пьет пиво с друзьями по партии на публичном представлении СДПГ в баре Strandsalon во время предвыборной кампании, 7 сентября 2021 года



Своей карьерой Шольц обязан Герхарду Шредеру. Согласно легенде, на одной из встреч, где обсуждали вопросы трудового права, он заявил бывшему канцлеру: "Нам бы очень помогло, если бы вы хоть немного разбирались в этом вопросе". Главе правительства, который в тот момент реформировал рынок труда, понравился самоуверенный выскочка, и он забрал его в Берлин, сделав генеральным секретарем партии.



Последние двадцать лет Шольц занимал руководящие позиции: был председателем СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), первым бургомистром Гамбурга, где агитировал живущих в городе иностранцев принять германское гражданство, министром труда и соцразвития, главой Минфина, вице-канцлером правительства.



За сдержанность и немногословность его прозвали "шольцоматом" - по аналогии с роботом



Шольц прослыл скрытным, непубличным, дотошным, но при этом амбициозным и чрезвычайно уверенным в себе человеком. Одним из самых популярных политиков Олаф стал год назад: немцам нравилось, как вице-канцлер боролся с пандемией и последствиями наводнений.



К тому же над его внешним видом неплохо поработали имиджмейкеры. Обычно застегнутый на все пуговицы, в последнее время он стал появляться на публике без галстука. Шольц начал больше общаться в соцсетях, говорить "без бумажки". В этой предвыборной кампании он старался выглядеть эмоциональным, улыбчивым и живым.



У нового канцлера Германии особые отношения с религией. Его крестили в протестантской церкви, однако потом он отказался от веры. Вступая в должность канцлера, он прочел текст из Конституции без фразы "Да поможет мне бог" и стал первым главой правительства, который не принадлежит ни к одной конфессии.



"Любовь всей моей жизни"



Свою будущую жену Бритту Эрнст он встретил в партии. В разные годы она занимала министерские должности в правительствах Бранденбурга и Шлезвиг-Гольштейна. Известно, что женщина на три года моложе супруга. Детство они оба провели в Гамбурге, поженились в 1998 году, когда Шольцу было 40 лет. Наследниками пара так и не обзавелась.



Бритта прослыла самоуверенным и напористым политиком. Она активно занимается образованием, так как, по ее словам, в детстве мечтала стать учителем. Помимо вопросов школы посвящает время проблемам равенства мужчин и женщин. В прошлом году она возглавила Конференцию министров образования, которая объединяет глав образовательных ведомств федеральных земель Германии. "Во время изоляции ни одна другая тема не обсуждалась настолько эмоционально, как политика в области образования", - описывал работу Бритты Эрнст телеканал ZDF.



Бритта - любовь всей моей жизни, без нее я бы был совершенно другим человеком



Олаф Шольц



Так, двадцать лет назад благодаря супруге он выбрал для себя здоровый образ жизни - стал бегать трусцой. Теперь он делает это два-три раза в неделю и обязательно по воскресеньям. Помимо этого, мужчина увлекся греблей и отказался от алкоголя. В общем, накануне выборов он выглядел аскетом, которого интересует только работа. Немцы это оценили.



Им также понравилось, что политик много читает. В основном - книги по философии и социологии. Обычно он выделял на это время, путешествуя поездом из Гамбурга в Берлин и обратно - добраться из одного города в другой можно за полтора часа. Шольц старался не оставаться на ночь в немецкой столице, предпочитая возвращаться домой в Гамбург. Впоследствии, уехав из Гамбурга, они с женой поселились в Потсдаме.



Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель, мэр Гамбурга Олаф Шольц и его жена Бритта Эрнст на ежегодном ужине в Гамбургской ратуше, 12 февраля 2016 года



По словам Шольца, с супругой они говорят не только о политике, но также о кино, литературе, спорте, хорошей еде. Кстати, политик как-то признался, что неплохо готовит. Особенно хорошо у него выходят кенигсбергские клопсы - отварные тефтели из телятины, политые соусом с каперсами. Так что выходные дни канцлер любит провести на кухне. Бритта, в свою очередь, готовит мужу ризотто и блюда из баранины под бокс или легкую атлетику по телевизору.



Один из главных вопросов, который волнует немцев после смены канцлера, - чем же теперь будет заниматься первая леди? В ответ в одном из интервью Шольц подчеркнул, что у них с женой "равные отношения", и если бы пост канцлера заняла Бритта, он был бы только рад за нее.



Бритта с Олафом всегда строили политическую карьеру самостоятельно, сохраняя профессиональную дистанцию. "Она знает, какую роль будет исполнять в качестве супруги канцлера. Будет опорой мужа, но никогда не забудет о собственных интересах", - пишут по этому поводу немецкие издания.



"Мы никогда не будем истерить"



Если о жене Олаф Шольц хоть что-то рассказывает, то жизнь остальных членов семьи он привык хранить в тайне. Немецким журналистам удалось выяснить немного: сейчас его родители в разводе, а до этого оба работали в текстильной промышленности. Один его брат Йенс - врач-анестезиолог, другой Инго - предприниматель в сфере информационных технологий.



Несмотря на скрытность, свои доходы в секрете Шольц держать не стал. Летом 2021 года в интервью немецким СМИ он сообщил, что в год зарабатывает 200 тысяч евро и на посту канцлера он планирует изменить налоговую систему. "Думаю, это правильно, когда кто-то с таким же высоким доходом, как я, платит больше налогов", - заявлял политик.



Олаф Шольц беседует по телефону с президентом США Джо Байденом, который поздравляет его с вступлением в должность, 10 декабря 2021 года



Прошлой осенью на выборах в бундестаг во главе с Олафом Шольцем социал-демократы забрали большинство голосов (25,7 процента), опередив таким образом партию Ангелы Меркель ХДС (Христианско-демократический союз Германии). "Его выбрали, потому что он очень похож на Ангелу Меркель. На это и был расчет", - писал его биограф Ларс Хайдер.



Несмотря на то что политики представляют разные партии, Шольц сблизился с канцлером и стремился позиционировать себя ее истинным преемником. Он даже перенял фирменный жест Меркель - пальцы рук, сложенные в виде ромба



Хотя Шольц занимал высокие политические посты последние двадцать лет, его никогда не брали в расчет. Карьерный взлет произошел стремительно, буквально за один год. Как писали местные СМИ, главное оружие нового канцлера - умение сохранять спокойствие во времена неудач и, мобилизовавшись, ждать следующего шанса. В гамбургском офисе Шольца до сих пор висит распечатка со словами: "Мы никогда не будем обижаться, мы никогда не будем истерить".



Ксения Архипова Источник - Lenta.ru

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