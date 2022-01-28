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|Президент Италии Маттарелла переизбран на второй срок
09:37 30.01.2022
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Президент Италии 80-летний Серджо Маттарелла был переизбран на второй срок. Он сумел преодолеть необходимый порог в 505 голосов на совместном заседании парламентариев страны.
Господин Маттарелла должен был покинуть свой пост 3 февраля, но из-за возможных последствий для политической стабильности страны изменил решение. Президент Италии согласился баллотироваться на второй срок после того, как коалиционные партии попросили его пересмотреть решение об уходе в отставку.
Напомним, что, согласно статье 83 конституции Италии, президент избирается парламентом на совместном заседании его членов, в котором участвуют также делегаты из 20 областей страны. Для избрания необходимо получить квалифицированное большинство в первых трех турах (две трети голосов), начиная с четвертого тура достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50% голосов).