Абу-Даби. Казахстанский боец Жубаныш стал трехкратным чемпионом мира по ММА

09:59 30.01.2022

смешанные единоборства Фото: Национальная федерация ММА РК

Турнир проходил в Абу-Даби. Багдат Жубаныш выступил в весовой категории до 52,2 кг, передает Zakon.kz.

Багдат Жубаныш принес Казахстану историческое "золото" первого объединенного чемпионата мира по ММА в Бахрейне, победив в финале единогласным решением судей украинца Романа Сыркина.

Национальная федерация ММА РК

Отмечается, что ранее спортсмен выигрывал ЧМ по MMA в 2018 и 2019 годах.



В финале ЧМ по ММА в Объединенных Арабских Эмиратах выступят еще четыре казахстанских бойца.



Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.



Елена Беляева