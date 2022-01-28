Истоки радикализации. Взгляд на события в Казахстане из Индии, - Дхирадж Шарма

10:09 30.01.2022 Взгляд на события в Казахстане из Индии

Совсем недавно мир стал свидетелем внезапных беспорядков в Казахстане. В средствах массовой информации сообщалось, что повышение цен на топливо вызвало протест, а протест перерос в насилие. Однако более глубокое исследование показывает, что за беспорядками в Казахстане может быть больше факторов, чем просто повышение цен на топливо. Чтобы лучше понять эту ситуацию сначала нужно разобраться в истории Казахстана.



Современный Казахстан как государство возник на территории бывшего СССР в 1991 году. С 1936 года Казахская Советская Социалистическая Республика входила в состав Советского Союза, а затем стала последней советской республикой провозгласившей независимость в 1991 году. В 1465 году Казахское ханство возникло в результате распада Золотой Орды, что также усилило казахскую идентичность в регионе. Казахская самобытность приобрела лишь небольшое значение в 15 веке, а к 17 веку сформировалось Казахское ханство.



Примерно в это же время племенное общество разделилось на три самобытные иерархические группы, формировавших структуру общества, а именно: Старший, Средний и Младший жузы. Эта структура сохраняется и сегодня. Старший жуз представлен казахами, традиционно живущими на юге и юго-востоке страны, Средний жуз- в центре и на востоке, а Младший жуз - на севере и западе.



В 19 веке в Казахстане стал наблюдаться рост поселений неказахов. Иммиграции в Казахстан способствовало завершение строительства Транс-Аральской железной дороги, которая соединила регион с крупным городом Ташкентом. Подсчитано, что почти 400 тыс. русских и более миллиона славян, немцев и представителей иных некоренных национальностей стали населять эту территорию. Другими словами, к середине 19 века почти 25-30% населения Казахстана стали составлять иммигранты. Следует отметить, что даже сегодня население Казахстана насчитывает всего около 18 миллионов человек, что, учитывая значительность площадь, делает его самой малонаселенной страной в мире. При этом, почти 72% казахов являются мусульманами и около 23% - христианами.



После большевистской революции была создана Киргизская автономная Социалистическая Советская Республика (КАССР) в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Следует отметить, что в состав КАССР входили как Казахстан, так и нынешний Кыргызстан. Учитывая климатические условия и низкую плотность населения, администрация региона по-прежнему находилась в российской Оренбургской области. Только в 1936 году этот регион был разделен на Казахскую и Киргизскую советские республики. С 1991 года, когда эти республики стали независимыми государствами, они поддерживали тесные связи друг с другом благодаря давним культурным, религиозным и языковым сходствам.



Хотя ислам появился в регионе в 14 веке, но доминирующую роль в обществе он начал играть только после 1991 года. Первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев сформировал государственную основу для развития ислама, создав муфтият для мусульман Казахстана. В 1993 году Казахстан вступил в Организацию исламского сотрудничества. На протяжении многих лет нефтяная экономика (более 60% ВВП) позволяла Казахстану экономически процветать. Назарбаев посетил несколько богатых исламских стран, пригласил американские и западные корпорации для развития Казахстана. Хотя Казахстан развивался лучше, чем некоторые его центральноазиатские соседи, однако правление Н. Назарбаева не было свободным от потрясений. Н. Назарбаев ушел с поста президента в 2019 году, но был объявлен пожизненным председателем Совета безопасности Казахстана. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был близким и доверенным лицом Н. Назарбаева. Принимая во внимание исторические предпосылки, социально-политический контекст и наличие одного лидера на протяжении почти тридцати лет, я выделяю семь основных факторов, которые, на мой взгляд, могли стать причинами нынешней ситуации в Казахстане.



Во-первых, продолжающееся господство Старшего жуза в политическом и административном пространстве могло стать одной из причин недавних беспорядков. Всего несколько сотен казахстанских семей владеют более чем половиной богатства страны. Нурсултан Назарбаев и его семья продолжали сохранять влияние в стране даже несмотря на то, что в 2019 году президентом официально стал Касым-Жомарт Токаев. Сам Н. Назарбаев происходит из клана Шапрашта Старшего жуза. Принято считать, что жуз ведет свою родословную от битвы при Орбулаке (1643 год), когда казахи победили джунгар. Эта битва обеспечивает некоторую основу для казахского национализма, превосходства Старшего жуза, в том числе клана Шапрашта, над Средним и Младшим жузами. Многие считают, что протестующие были выходцами из Мангистауской, Актауской, Актюбинской и Атырауской областей, Жезказгана, где проживают представители Младшего и Среднего жузов. Желают ли Средний и Младший жузы большего политического пространства и был ли недавний протест борьбой за это политическое пространство?



Во-вторых, концентрация богатства и власти на юге и юго-востоке, создающие еще больший экономический разрыв в дополнение к уже существующему социальному разрыву, возможно, также привела к протесту со стороны выходцев из северной и центральной частей Казахстана. Необходимо понимать, что экономическая деятельность, такая как добыча нефти, газа и угля, в основном сосредоточена в западной и центральной частях, где к тому же проживает более бедное население. Однако наибольшая динамика развития с точки зрения строительства инфраструктуры, жилья, дорог имеет место на юге и юго-востоке. Может ли это быть причиной того, что бедные регионы хотят большей доли национального богатства?



В-третьих, коррупция также могла вызвать эти массовые беспорядки в обществе. Во время правления Н. Назарбаева национальный Фонд "Самрук-Казына" владел большей частью нефтегазового и горнодобывающего бизнеса. Например, Фонду принадлежало 100% нефтегазовой компании "КазМунайГаз" и 100% компании по добыче драгоценных и редких металлов "Казатомпром". Эти компании работали совместно со многими западными корпорациями, в частности Exxon Mobil и Central Asia Metals, которые за последние несколько десятилетий вложили миллиарды долларов в свой бизнес. Казахстан богат природными ресурсами, такими как нефть, природный газ, золото, уран, медь, цинк, уголь и свинец. В статье в еженедельнике "Нью-Йоркер" от 2001 года "Цена на нефть" четко говорится о коррупции, подозрительных деловых сделках и нарушениях в национальном фонде Казахстана. Может ли недавний протест быть выражением несогласия со сложившейся практикой финансового контроля над национальным богатством Казахстана?



В-четвертых, после присоединения Крыма к России в 2014 году Казахстан вновь приобрел стратегическое значение, и российско-американское соперничество, возможно, также стало причиной беспорядков. 2 ноября 2015 года государственный секретарь США (Джон Керри) инициировал третий, четвертый и пятый раунды Диалога о стратегическом партнерстве с Казахстаном. Это привело к крупным инвестициям из США в инфраструктуру и образование. США вложили средства в железную дорогу Казахстан-Туркменистан и порт Актау на Каспии. Позиция Н. Назарбаева могла быть воспринята как враждебная по отношению к России. Может ли быть так, что недавние события стали результатом осложнения отношений между Россией и Казахстаном?



В-пятых, в хаосе в Казахстане могли быть заинтересованы внешние силы. Недавно президент Токаев и некоторые другие лица заявили, что в протестах имело место внешнее участие. Более конкретно утверждалось, что многие протестующие говорили на арабском и таджикском языках. Хизб-ут-Тахрир - запрещенная террористическая организация, которая продолжает действовать инкогнито в регионе. Известно, что она связана с "Аль-Каидой" и т.н. ИГИЛ. В прошлом также имели место случаи внешнего вмешательства в дела стран Центральной Азии с целью создания хаоса. Одним из таких примеров являются этнические столкновения в Кыргызстане в 2010 году. Многие аналитики предполагают, что в Центральной Азии усилилась активность т.н. ИГИЛ. Так, "Независимая газета" недавно сообщила о деятельности т.н. ИГИЛ в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Может ли быть так, что недавний хаос в Казахстане является результатом усилий по радикализации, направленной на дестабилизацию Центральной Азии после захвата Афганистана талибами?



В-шестых, лидеры оппозиции также могли спровоцировать эти беспорядки. Некоторые предполагают, что лидеры оппозиции тайно поддерживали протесты, чтобы оказать давление на правительство. Мухтар Аблязов, бывший министр энергетики и председатель БТА банка, возглавлявший "Демократический выбор Казахстана", недавно заявил, что беспорядки положат конец авторитарному режиму Н. Назарбаева. М. Аблязов находится за пределами Казахстана с 2009 года. Другого оппонента Н. Назарбаева - Владимира Козлова тоже в свое время обвиняли в подстрекательстве нефтяников к восстанию. Он находился в тюрьме вплоть до 2016 года, когда Европейский Союз оказал давление на правительство Казахстана. Может быть оппозиция пытается создать для себя возможности для прихода к власти?



В-седьмых, мог ли конфликт в руководстве Казахстана стать причиной нынешнего хаоса? В 2020 году Токаев внес изменения в свой кабинет министров. Он привел в качестве министров много новых лиц, таких как Аида Балаева и Даурен Абаев. Кроме того, Маулен Ашимбаев был избран спикером палаты представителей. Всем троим меньше пятидесяти лет. Кроме того, Токаев недавно изменил позицию по языку и повторил, что русский язык должен использоваться в качестве официального языка. Может ли это означать, что Токаев проявил стремление к изменению курса Казахстана и лояльность России?



Наконец, радикализация снова начала пускать корни. В то время как во время кризиса в Кыргызстане в 2010 году Россия сохраняла нейтралитет, на этот раз Россия вынуждена была вмешаться. Это может быть отражением изменившегося мирового порядка, в котором мы живем, и возрождения идеи "Расцвета России" (Pax Russia) ввиду потенциальной нестабильности в регионе. Вовлеченность России в дела Казахстана могла бы стать важным шагом для быстрой стабилизации ситуации до того, как она выйдет из-под контроля. В ряде сообщений уже говорится о том, что российские войска стабилизировали ситуацию и ушли.



К тому же стратегическое значение региона привлекает внимание многих других держав. Следовательно, можно сделать вывод, что ситуация в Казахстане не такая простая как кажется на первый взгляд. Она гораздо сложнее и требует многомерного представления.



Дхирадж Шарма, профессор, директор Индийского института менеджмента "Рохтак"



*Выраженное мнение является личным мнением автора статьи. Источник - crss.uz

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