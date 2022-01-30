Токаев победил: Пленнику Назарбаева "Тайчи" пора на свободу, - "СП"

10:13 30.01.2022

В России и Европе рассчитывают на гуманизм обновленной власти Казахстана

Сергей Аксенов

На фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (в центре) во время выступления на заседании политсовета правящей партии "Нур Отан" в режиме видеоконференции



Политическая ситуация в Казахстане, от которой во многом зависит судьба политзаключенного русофила Ермека Тайчибекова, изменилась принципиально.



Лидером правящей партии "Нур-Отан" 28 января избран действующий президент Касым-Жомарт Токаев. При этом дочь Елбасы Дарига (очень властная женщина, ее бывший муж Рахат Алиев, которого в 90-е называли "серым кардиналом" Казахстана, при странных обстоятельствах погиб после развода в австрийской тюрьме), не вошла в политсовет партии, а сам Нурсултан Назарбаев лишен пожизненной привилегии возглавлять Совбез РК. Похоже, смута во власти Казахстана, которая привела к масштабным беспорядкам сразу после Нового года, закончилась. Вся полнота политической власти сосредоточена в руках Токаева.



По предварительным данным, главным зачинщиком беспорядков был гонитель Тайчибекова, организатор уголовных дел против него (в том числе четвертого по счету - об оскорблении Назарбаева, которое не успели рассмотреть в суде) экс-председатель КНБ Казахстана Карим Масимов арестован за госизмену и попытку насильственного захвата власти. Его брат - организатор второго дела против Тайчибекова, по которому его осудили к 4 годам лишения свободы (из 10 лет общего срока) - глава полиции Павлодара Нурлан Масимов освобожден от должности.



Быстрый разгром бунтовщиков стал возможен при решительной помощи войск ОДКБ, ядро которых составляют российские военные. Неудивительно, что подставив плечо Токаеву, Москва не оставила без внимания весь комплекс двусторонних вопросов, включая судьбу русскоязычного населения Казахстана (об этом на пресс-конференции говорил Сергей Лавров), а также судьбу Тайчибекова.



Экс-президента и экс-премьера, похоже, плохо консультируют

По информации источников "СП", кейс заключенного уже передан в аппарат уполномоченной по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой.



Чувствуется, что политика Москвы в отношении соотечественников на постсоветском пространстве начинает меняться.



Если вчера Россия вступалась за гонимых лишь в отдельных, особо важных случаях, то теперь защита "своих" будет поставлена на системную основу. В частности, в МВД готовится законодательная база для предоставления таким как Тайчибеков политического убежища в РФ. Для местных властей в республиках это важный сигнал. При этом Москва всегда готова помочь им в случае проблем - войска ОДКБ наготове.



Правозащитник Оксана Челышева рассказала, что делом Тайчибекова заинтересовались и в Страсбурге.



- Ермек Тайчибеков был одним из моих друзей на "Фейсбуке". Мы никогда лично не общались. Но я читала, что он пишет. Я знала, что он отсидел срок по явно политической статье. Поэтому приняла его предложение о нашей виртуальной дружбе. После того, что я увидела в Казахстане, куда поехала впервые в связи с событиями в Жанаозене, жизнь этих людей и их страны меня очень волновала.



К сожалению, когда появилась информация о новом суде над Ермеком, я не чувствовала себя вправе высказаться. Что я могла тогда сказать? Разве только "в его текстах я видела очень умного, злого, едкого сатирика, влюбленного в свою страну и полного уважения к себе как к казаху и своему народу". Имел ли он право не только критиковать, но и писать едкие фельетоны в адрес Назарбаева и его семьи? Если считать свободу выражения одним из основных прав человека, то, несомненно, он имел такое право.



Я пристально следила за январскими событиями на западе Казахстана, которые закончились трагедией Алматы. Естественно, что один из первых вопросов, с которым я обратилась к людям в Казахстане после того как ситуация там нормализовалась, была перспектива пересмотра дел, инициированных КНБ. Несколько человек сказали, что Ермек Тайчибеков должен быть в списке первых, чьи приговоры должны быть отменены. Однако, только один из них - Аскар Шайгумаров из Уральска - сказал об этом открыто, разрешив оставить цитату о Ермеке в своем интервью.



"СП": - И что будет теперь?



- Несколько человек сошлись во мнении, что защита Тайчибекова важна, но возможна только извне Казахстана. Они объяснили это высокой вероятностью риска стать объектом угроз со стороны местных националистов. По просьбе ряда депутатов Европарламента я подготовила справку о Тайчибекове.



По мнению адвоката Тайчибекова - Галыма Нурпеисова, ясная позиция Москвы в новой политической ситуации может привести к освобождению его подзащитного.



- Надо, чтобы Кремль сказал Токаеву…



"СП": - Чтобы власти освободили Тайчибекова? Такое возможно?



- На днях группа поддержки другого моего подзащитного Есенгазы Муратпека, обвиненного в участии в массовых беспорядках, которого избили и взяли потом под стражу, пришла в прокуратуру. Человек семьдесят.



Прокуроры напугались. Часа три стояли. Они пытались вначале надавить. Но видя толпу женщин все-таки отступили. Попросили пару дней на уточнение, так как чтобы выпустить его, они должны были отказаться от обвинения. Итог: сейчас мой подзащитный вышел на свободу.



"СП": - Что это значит?



- Это значит, так могут и с Ермеком. Главное резкое давление. Есть ли закон в Казахстане? На примере этой истории вижу, что нет. Только воля Кремля.



О том, что в РФ за судьбу Ермека Тайчибекова беспокоятся и во власти, и в оппозиции напомнил лидер барнаульского отделения партии "Другая Россия" * Николай Умеренков.



- Большая доля россиян относится к Казахстану, как к дружественной стране. Доказательством тому служит положительная в основном реакция на ввод контингента ОДКБ, как мера оказания помощи народу (именно народу, а не государству). Заяви Москва официально о необходимости освобождения из заключения Ермека Тайчибекова и Евгения Щербака (осужденный в РК ополченец Донбасса - авт.), российский народ это предложение непременно бы поддержал.



С весны 2020 мои товарищи неоднократно выступали в их защиту. Здесь, в Барнауле, мы направляли письма в МИД, в посольство РФ в Казахстане, проводили пикеты и митинги, приковывали себя наручниками к представительству МИДа, требуя вмешательства российских властей в судьбу политзаключенных Щербака и Тайчибекова.



Несмотря на то, что требования эти пока не выполнены, силы были потрачены не зря. Общественность обеих стран была взбудоражена бесчисленными акциями, об этом заговорили СМИ. Так что власти и РФ и Казахстана уже не могли замалчивать ситуацию. Это на долгое время позволит узникам чувствовать себя в относительной безопасности.



"СП": - Международная повестка редко бывает популярна в регионах…



- В Барнауле наши акции по теме Казахстана привлекли большое внимание, поскольку судьбы многих так или иначе связаны с соседней республикой. У кого-то за границей остались родственники, у кого-то памятные события, так как людям не по собственной воле пришлось покинуть родные земли, заселенные еще их предками.



Невозможно поверить, что у такой страны как Россия нет геополитических интересов в Казахстане. В республике до сих пор проживает более трех миллионов русских, что должно интересовать Москву. Реализацию этих интересов начать необходимо с защиты пророссийски настроенных активистов.



На днях МВД предложило законодательно закрепить четыре вида убежища, предоставляемого в России. В законопроекте говорится и о политическом убежище, представляемого иностранному гражданину, который стал жертвой преследования за общественно-политическую деятельность.



Это один в один описывает случай Тайчибекова, занимающего позицию сближения Казахстана с Россией.



* Организация не зарегистрирована Минюстом России



30.01.22