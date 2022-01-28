На чей СовБез работает экс-премьер России Медведев? - А.Сошенко

20:15 30.01.2022 Медведев вновь подыгрывает США и Западу

Что делал и делает "знатный реформатор" в системе органов власти России?!



Андрей Сошенко



Украинский кризис Оранжевая (белая) революция в России



Дмитрий Медведев появляется на публике в двух случаях: если о нем забыли и если надо подыграть США и Западу. Нынче он вышел "в эфир", наверное, по второму поводу. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не считает, что сейчас следует обсуждать возможность появления российских военных баз на Кубе и в Венесуэле, поскольку-де такие разговоры провоцируют напряженность в мире. То, что устраивают США и НАТО, создавая колоссальные риски для России в связи с ситуацией на Украине и расширением НАТО на восток, значит, это – само собой, пусть балуются, создают напряженность в мире. Главное, чтобы Россия их не злила, не отвечала всеми имеющимися возможностями, силами и средствами на агрессивные действия Запада.



ТАСС передает смысл его слов: ""Я считаю не очень правильным сейчас вообще на эту тему (возможности появления военных баз РФ на Кубе и в Венесуэле) рассуждать, потому что это, как правило, сразу же создает очень значительную напряженность в экономической сфере как минимум", - сказал Медведев в интервью российским СМИ 27 января. Он подчеркнул, что открытие военных баз в других государствах "зависит от суверенных решений этих стран". "У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск - с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом, - это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире", - уверен Медведев. Он обратил внимание на национальные интересы Кубы и Венесуэлы. "Куба и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с США, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", - отметил зампред Совбеза".



Можно полюбоваться вальяжными и напыщенными заявлениями большого специалиста в международных делах в видеоролике, содержащемся в сообщении "РИА Новости".



Обращает на себя внимание, как этот оборот Медведева "крутят" некоторые СМИ. В утвердительной форме пишут, что Куба и Венесуэла отказались размещать на своей территории российские военные базы. Якобы планы по возможному размещению российских военных баз, инфраструктуры и ракетного вооружения на территории таких латиноамериканских государств, как Куба и Венесуэла, оказались сорваны. А почему? Оказывается, по данным заместителя Совбеза Медведева "в настоящий момент размещение российских военных объектов на Кубе и в Венесуэле невозможно, так как эти страны стремятся выйти из изоляции, и появление российских военных объектов на территории этих латиноамериканских стран нарушает их национальные интересы". И тут же добавляют: "Ранее сообщалось о том, что Россия уже могла проводить переговоры с Венесуэлой и Кубой относительно этого вопроса. Тем не менее, вероятно, Гавана и Каракас отказали России в развертывании военных объектов на своей территории. В то же время, известно о том, что Венесуэла заинтересована в расширении военно-технического сотрудничества с Россией. Это не исключает вероятности того, что эта страна может предоставить России свои военные аэродромы и порты для регулярных визитов стратегической боевой авиации и флота".



Откуда у Медведева данные и вывод, что появление российских военных объектов на территории этих латиноамериканских стран нарушает их национальные интересы, на что потом еще и делают акцент некоторые российские СМИ? Откуда его суждения о таком выходе из международной изоляции Кубы и Венесуэлы? Такой выход из изоляции, который транслирует Медведев, – смерть для Кубы и Венесуэлы. Где-где, а на Кубе и в Венесуэле прекрасно знают, что выход их из изоляции возможен только в одном случае – демонстрации Западу своей силы и сплоченности. А потому, наоборот, руководители этих стран должны быть более чем заинтересованы в размещении российских баз на своей территории.



Информационное агентство "Накануне.RU" отмечает: "Интересно, что буквально накануне глава МИДа Сергей Лавров рассказывал в Госдуме, что Путин договорился с главами этих государств о сотрудничестве "во всех сферах, в том числе в военно-технической"". А от себя добавим, что в середине января замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности развертывания российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.



Действительно, все это весьма интересно: как стыкуются заявления заместителя председателя Совбеза с позицией Президента и МИД России? А если не совсем стыкуются, то что он делает на этой должности? Почему наносит вред, подыгрывает духовным и геополитическим врагам России? В телеграм-каналах пишут: "Своим заявлением о невозможности размещения российских военных баз на Кубе и в Венесуэле Медведев публично лишает Путина одной из карт, которую тот разыгрывал в переговорах с США, мы получаем серьезный внутриэлитный кризис внутри страны".



Ладно бы, если бы такие "ошибочки" были бы внове в исполнении Медведева. Но ведь это – патология!..



Напомню, что Россия и наш народ давно и за очень многое может говорить спасибо Дмитрию Анатольевичу. Про социальные и экономические "реформы" и вообще внутреннюю политику пока говорить не будем, хотя это, вообще-то, главное в его деяниях. Но здесь чуть вспомним о его делах на международной арене.



5 сентября 2010 года тогдашние Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг подписали договор "О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане". Уже символично, правда, учитывая сегодняшнюю должность в НАТО Столтенберга? Россия в соответствии с договором не только потеряла около 80 тысяч кв. км, но и поставила под угрозу российское рыболовство в западных районах Баренцева моря. Кроме того, норвежцам было подарено море нефти, в Норвегии в 2013 году была прямо-таки общенациональная эйфория. На части шельфа Баренцева моря, которую уступили Норвегии в 2010 году, нашли углеводородов на 30 млрд евро. Нельзя забывать и о том, что договор стал серьезным шагом в укреплении НАТО и наращивании давления на Россию. То есть то, на ликвидацию чего сегодня Россия прилагает титанические усилия. Повторю свой вопрос: как назвать этот акт, совершенный Медведевым и российской властью при президентстве Медведева? Это же – сдача национальных интересов!



9 марта 2011 года Президент Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Правительством США о транзите вооружения… и персонала через территорию РФ связи с участием США в усилиях по обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан". Чем обернулась операция США в Афганистане для России? Сейчас прекрасно известно. Но о целях США в Афганистане было понятно и тогда, в 2011 году.



И не устану напоминать о глубине осмысления Медведевым вопросов безопасности для государства, подыгрывании "цивилизованному Западу", о чем можно судить по его словам 2011 года по Ливии, когда он был Президентом: "…Россия поддержала резолюцию Совета безопасности № 1970 и пропустила резолюцию № 1973… Надеюсь, что все государства, которые принимают сейчас участие в осуществлении операции по закрытию воздушного пространства (Ливии) и применяют свои вооруженные силы исходят из одного, что все это делается во имя народа Ливии, чтобы не допустить дальнейшую гибель людей и дезинтеграцию Ливии, как государства… Я считаю, что эти решения (России) сбалансированные и абсолютно взвешенные… это было сделано осознано… Для большинства западных стран действующий руководитель Ливийской революции, является уже нерукопожатным лицом, с которым никто контактов уже иметь не будет…". Чем все закончилось из-за такой позиции России? Бойней, гражданской войной, зверским убийством Каддафи, клинтоновским "вау!", экономическими и геополитическими потерями для России. США и НАТО уверились в возможности и дальнейших действий по всему миру, следуя этому же сценарию, который они разыгрывали тогда в Ливии.



Так что делал и делает знатный "реформатор" Медведев в системе органов власти России?!



Андрей Витальевич Сошенко, публицист, общественный деятель Источник - ruskline.ru

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