В Казахстане задержан подозреваемый в осквернении православного кладбища - сумасшедший-одиночка

21:21 30.01.2022

Текст: Константин Волков

Сотрудники полиции Алматинской области задержали мужчину, который подозревается в осквернении православного кладбища в населенном пункте Уштобе недалеко от города Талдыкурган, сообщает 30 января казахстанский новостной портал zakon.kz.



Задержанным оказался 34-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, сейчас решается вопрос о том, чтобы направить его в психоневрологический диспансер.



16 января неизвестные вырвали кресты на могилах, сломали ограды и раскидали венки. Всего было повреждено 14 могил.



После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 января поручил министру внутренних дел республики Ерлану Тургумбаеву разыскать осквернивших православное кладбище.



"Министру внутренних дел Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону", - написал Токаев в Twitter.



Полиция в настоящее время проводит в связи с осквернением кладбища досудебное расследование по статье "Вандализм".



Представители российской диаспоры в Казахстане в беседе с "РГ" неоднократно подчеркивали, что речь идет о единичном случае, который не говорит о напряженности межнациональных отношений в Казахстане.