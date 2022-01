Ковид-война: что происходит за кулисами, - В.Катасонов

00:15 31.01.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 29.01.2022 |



Длинный список "таинственно умерших" врачей и микробиологов



Уже мало кто сомневается в том, что объявленная Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ) "пандемия" – это дымовая завеса, прикрывающая далекие от медицины цели плана "Великой перезагрузки". В "борьбе с пандемией", направляемой компаниями Big Pharma, делается все возможное, чтобы заставить замолчать честных медиков. Есть у организаторов "пандемии" и "борьбы с пандемией" и такое средство воздействия на оппонентов, как убийство.



Я уже писал, что в 2020-2021 гг. из жизни ушли такие противники вакцинации населения своих стран, как президент Танзании Джон Магуфули (John Pombe Joseph Magufuli), президент Бурунди Пьер Нкурунзиза (Pierre Nkrunziza), премьер-министр Свазиленда Амброз Мандвуло Дламини (Ambrose Mandvulo Dlamini), премьер-министр Кот-д’Ивуара Амед Бакайоко (Hamed Bakayoko), президент Гаити Жовенель Моис (Jovenel Moïse). Последний был убит, остальные скоропостижно скончались. Согласно мнению многих экспертов, смерти этих политиков похожи на казни.



Возникают подозрения, что убивать могут также "диссидентствующих" врачей, ученых. Эта тема стала обсуждаться с конца 2021 года в связи со внезапной смертью всемирно известного немецкого химика доктора Андреаса Ноака (Dr. Andreas Noack), который усомнился в естественном происхождении вируса COVID-19. Осенью 2020 года к нему в дом ворвалась полиция, взломав дверь. "Вина" доктора состояла в том, что 23 ноября 2021 года он выпустил видео, в котором сообщил, что обнаружил в вакцинах против ковида гидроксид графена. Попадая через укол в организм человека, это вещество в виде наночастиц приобретает форму лезвия бритвы. "Бритвы" остаются навсегда в теле человека, разрушая его внутренности. Подозрения, что данное вещество присутствует в прививочных препаратах, были и раньше, а немецкий химик доказал это путем лабораторных исследований. Через три дня после обнародования своего открытия Ноак загадочным образом умер. Судя по показаниям жены ученого и других свидетелей, он не жаловался на проблемы со здоровьем, а 26 ноября у него вдруг возникла острая респираторная недостаточность, и через несколько часов он скончался.



После смерти Ноака прошло немногим более полутора месяцев, и в январе 2022 года мир узнал о другой таинственной смерти. Из жизни ушел итальянский медик Доменико Бискарди (Domenico Biscardi). Говорят, что смерть наступила после его заявления о планах обратиться в европейские суды с доказательствами того, что он обнаружил в так называемых вакцинах. Как и Ноак, 50-летний Бискарди на здоровье не жаловался, а умер якобы из-за сердечного приступа.



Стефан Стэнфорд (Stefan Stanford), проводивший журналистское расследование, предполагает, что против Ноака и Бискарди было использовано оружие под названием "пистолет для сердечного приступа" (heart attack gun). Это оружие было разработано по заказу ЦРУ, и использующие его убийцы не оставляют после себя следов. Об этом Стэнфорд говорит, в частности, в своей публикации от 18 января 2022 года "Очередь таинственно умерших врачей, ученых и микробиологов, растянувшаяся на многие годы, является еще одним признаком того, что за кулисами происходит что-то смертельно опасное". (The Lineup Of Mysteriously Dead Doctors, Scientists And Microbiologists, Stretching Over Many Years, Is Another Sign Something Deadly Sinister Is Going On Behind The Scenes). Стэнфорд ссылается на публикацию на сайте History of Yesterday под названием "Пистолет ЦРУ для сердечного приступа" (The CIA Heart Attack Gun), рассказывающую об истории создания и использования этого тайного оружия.



В другой своей статье "Они убивают врачей COVID" (They are Killing the COVID Doctors) Стефан Стэнфорд дает обзор таинственных убийств медиков и микробиологов (особенно антивирусных) за время с конца ХХ века. Он пишет: "Лучших антивирусных микробиологов мира убивают. К 2005 году умерло 40 человек. Сегодня более 100. Многие убиты, остальные умерли при очень подозрительных обстоятельствах. Известно, что все они работали над особо секретными или правительственными проектами, финансировали исследовательские проекты, связанные с биологическим оружием и вирусными пандемиями. Были ли они "разоблачителями", которые знали слишком много? Почему основные СМИ не сообщают об этих историях?"



Вот лишь один пример таинственного убийства во времена "до пандемии". 19 июня 2015 года в Америке был убит известный врач Джеймс Брэдстрит (James Bradstreet). Ярый противник аллопатической медицины, сторонник натуропатии, основатель и соруководитель фонда Good News Doctor Foundation. А главное – критик проводившихся в США вакцинаций детей. Сын Брэдстрита страдал аутизмом, полученным в результате вакцинации. Отец дважды свидетельствовал перед палатой представителей США о связи между вакцинами и аутизмом. Его нашли мертвым (огнестрельное ранение в грудь) в Брод-Ривер в округе Резерфорд, Северная Каролина после того, как FDA (фармацевтический регулятор США) провело обыск в его медицинском кабинете в Буфорде, штат Джорджия на предмет выявления не разрешенных к применению препаратов. Официальная версия – самоубийство.



Гибель Ноака и Бискарди стали темой публикаций таких авторов, как Стив Куэйл (Steve Quayle) и Эрин Элизабет (Erin Elizabeth). Оба занимаются расследованиями загадочных смертей медиков на протяжении многих лет.



Стив Куэйл отслеживает "таинственно умерших" врачей, ученых-микробиологов, инфекционистов, начиная с 1994 года. Материалы на эту тему он размещает на своем персональном сайте. Первым именем в списке Стива Куэйла с датой смерти 19 мая 1994 года числится некто Хосе Триас (Jose Trias). Убит вместе со своей женой Джули Н. Гилберт (Julie N. Gilbert), которая была поверенным в некоторых крупнейших некоммерческих организациях Америки, сам Триас был главным юрисконсультом Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute), в то время крупнейшего благотворительного института в Америке.



Эрин Элизабет, по некоторым данным, является супругой известного в Америке медика, сторонника альтернативной медицины и противника вакцинации Джозефа Мерколы (Joseph Mercola). У нее имеется информационный ресурс Health Nut News, на котором она размещает списки подозрительно умерших медиков не только в США, но и в других странах. Вот, например, статья Эрин Элизабет от 21 декабря 2017 года под названием "Почему эти 80 ученых мертвы? Почему они все микробиологи? Краткий обзор: полный список 80 погибших ученых с фотографиями и шокирующими подробностями" (Why are these 80 scientists now dead? Why are they all microbiologists? Recap: Full list of 80 dead scientists, with photos and shocking details). В подробном списке приведены жертвы за период с 1994 по 2006 г. В списке есть не только специалисты из США, но и из других стран (даже из России).



Эрин Элизабет считает, что темпы уничтожения "дисидентствующих" врачей нарастают; примерно за год – с июня 2015 по август 2016 года – из жизни ушли 60 человек. В некоторых случаях речь идет о скоротечных болезнях, в других – об убийствах; о пропавших без вести, о несчастных случаях. Естественно, речь идет лишь о смертях, имеющих признаки убийств. Первым в этом списке числится Джеймс Брэдстрит. А последим – доктор Себи (Dr. Sebi) из Гондураса (погиб 6 августа 2016 г.).



P.S. Конечно, остается не освещенным в многочисленных публикациях вопрос: кто заказывает убийства врачей и ученых и кто эти убийства исполняет? Вопрос в высшей степени засекреченный.



Я писал о тщательно камуфлируемых отношениях Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) под руководством доктора Фаучи и лабораторией в Ухане, откуда вышел вирус COVID-19. Посредником между NIAID и уханьской лабораторией выступала некоммерческая организация EcoHealth Alliance, возглавляемая мутной личностью по имени Питер Дашак (Peter Daszak). 25 января на сайте Natural News появилась статья "Исследователь повышения функции Питер Дашак обвиняется в том, что он является агентом ЦРУ; Альянс EcoHealth назван "прикрытием" для агентства" (Gain of function researcher Peter Daszak accused of being CIA asset; EcoHealth Alliance described as "front" for agency). В статье приводятся веские аргументы в пользу версии, что Питер Дашак сотрудничал не только с Энтони Фаучи, но и с ЦРУ, а организация EcoHealth Alliance выполняла задания этой спецслужбы. Причастность ЦРУ к операции под названием "пандемия COVID-19" резко повышает вероятность того, что лица, встающие на пути вакцинаторов, могут устраняться физически. Источник - fondsk.ru

